Estructura aplasta camioneta en Interlomas: muere una mujer

Cae estructura en Huixquilucan, Estado de México (@C5Edomex)

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Este viernes se registró un accidente en Plaza Interlomas, en el Estado de México, en el que una estructura cayó encima de una camioneta que iba pasando en la avenida.

En el video que circula en redes sociales, y que dio a conocer el C5 del Estado de México, se puede observar el momento preciso en el que cae una estructura hacia una avenida, en la que circulaban automóviles. En ese instante, una camioneta que iba pasando es aplastada por dicha estructura. De acuerdo con información difundida, una mujer que viajaba en la camioneta afectada, como copiloto, murió.

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Además, en el material audiovisual se ve que en la banqueta en la que cayó la estructura, varios trabajadores se encontraban laborando, y al notar que la estructura está por caer, corren para ponerse a salvo.

La Plaza Interlomas se encuentra en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México (Edomex).

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