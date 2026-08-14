Caen en Mexicali a cinco integrantes de “Los Rusos” por privar de la libertad a un hombre tras persecución

Agentes de la FESC detuvieron a cinco personas presuntamente vinculadas con “Los Rusos” en Mexicali. (Cortesía)

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Cinco personas que presuntamente forman parte del grupo criminal conocido como “Los Rusos” fueron detenidas por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), luego de que supuestamente privaran de la libertad a un hombre de 31 años en un domicilio de la colonia Villas de Alarcón, en Mexicali.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles 12 de agosto, cuando agentes de la FESC realizaban recorridos de vigilancia en la zona y recibieron un reporte a través de los números de emergencia sobre la privación ilegal de una persona.

Los elementos se trasladaron hasta las inmediaciones de la avenida Gordoa, donde observaron a varias personas que presuntamente intentaban escapar del inmueble y brincaban entre las casas para evitar ser detenidas.

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Ante la situación, los agentes solicitaron refuerzos y desplegaron un operativo en los alrededores para localizar a los sospechosos.

Durante el dispositivo, las autoridades lograron poner a salvo a un hombre de 31 años, quien presentaba varias lesiones. Personal de la Cruz Roja Mexicana acudió para valorar su estado de salud.

Un hombre de 31 años fue rescatado de un domicilio de Villas de Alarcón con varias lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detienen a cinco y aseguran cartuchos

Como resultado del operativo fueron detenidos Saúl “N”, de 18 años; Francisco Julián “N”, de 37; César Octavio “N”, de 20; Gregorio “N”, de 24; y Eduardo “N”, de 29 años.

Durante la intervención, los agentes aseguraron una mochila negra, dos cargadores, 28 cartuchos útiles y un tubo negro.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los cinco detenidos manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado “Los Rusos”.

Asimismo, habrían señalado que realizaban actividades relacionadas con la privación de la libertad de integrantes de grupos contrarios, además de participar presuntamente en la venta y distribución de drogas.

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Los cinco hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California, autoridad que deberá determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para establecer su posible responsabilidad en los hechos.

Durante la intervención, los agentes aseguraron una mochila negra, dos cargadores, 28 cartuchos útiles y un tubo negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso ocurre en medio de una serie de operativos realizados recientemente en Mexicali contra integrantes de “Los Rusos”, organización a la que las autoridades atribuyen actividades delictivas en la zona fronteriza.

“El Canelo”, otro golpe a “Los Rusos”

Días antes, el 10 de agosto, fuerzas estatales y federales detuvieron en la zona conocida como Kilómetro 57, en la región limítrofe entre Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, a Luis Felipe de Jesús Cortés Escobedo, alias “El Canelo” o “El Rojo”, identificado por autoridades como presunto mando medio y generador de violencia relacionado con “Los Rusos”.

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El operativo fue realizado por elementos de la FESC, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Cortés Escobedo viajaba en un vehículo acompañado de un presunto escolta. Ambos fueron interceptados por los agentes y, después de una breve persecución, quedaron detenidos.

Durante esa intervención fueron aseguradas dos armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15, señalado por las autoridades como un arma de uso reservado para las Fuerzas Armadas.

La captura ocurrió días después de la detención de “El Canelo”, presunto mando medio de “Los Rusos”. (Cortesía)

“El Canelo” fue trasladado a Mexicali y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se determinara su situación jurídica.

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De acuerdo con información de inteligencia citada por las autoridades, Cortés Escobedo era considerado uno de los presuntos generadores de violencia de mayor peligrosidad en el Valle de Mexicali y habría asumido un papel de liderazgo dentro de la estructura criminal después de la detención de Javier Gabriel Mora Pino, alias “La Piruja”, ocurrida en diciembre pasado.

A “Los Rusos” se les atribuye presencia en esta región fronteriza y su liderazgo es relacionado con Juan José Ponce Félix.

“El Canelo” acumula múltiples registros

Cortés Escobedo, de 29 años, también cuenta con diversos antecedentes registrados por autoridades, de acuerdo con información publicada por ZETA.

Entre los registros se encuentran una averiguación previa por un delito del fuero federal iniciada en 2014, así como detenciones relacionadas con robo de vehículo, robo a casa habitación, robo calificado y robo con violencia.

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También se le atribuyen 39 detenciones por parte de corporaciones policiales de Mexicali y San Luis Río Colorado por diferentes motivos, entre ellos faltas administrativas, portación de arma prohibida, posesión de enervantes, robo de vehículos y delitos contra la salud.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente mayores detalles sobre su situación jurídica ni han precisado si existe alguna orden de aprehensión vigente en su contra.

Con la detención de los cinco presuntos integrantes de “Los Rusos” en Villas de Alarcón, las autoridades de Baja California mantienen los operativos contra esta estructura criminal, particularmente en zonas de Mexicali donde se le relaciona con actividades de narcomenudeo, homicidios y privaciones ilegales de la libertad.

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