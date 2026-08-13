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Honduras busca cerrar el paso al abuso y la explotación infantil con nueva ley complementaria

Entre las personas rescatadas en el último operativo hay 19 niñas, niños y adolescentes, en un contexto en el que organizaciones advierten que el abuso sexual infantil sigue siendo una violencia de alta incidencia en Honduras.

Niña de espalda con camiseta amarilla y coleta escribe la palabra AYUDA en un tablero blanco con un marcador negro en un aula escolar.
En Honduras se estima que 26 niñas, niños y adolescentes sufren abuso sexual cada día, aunque muchos casos no llegan a conocimiento de las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cifra más reciente de las autoridades vuelve a poner sobre la mesa una problemática que afecta de manera directa a la niñez hondureña: 32 personas han sido detenidas durante lo que va de 2026 por delitos relacionados con trata de personas, tráfico ilícito y distintas formas de explotación.

Los datos corresponden a investigaciones realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que además informó el rescate de 25 víctimas, entre ellas 19 niñas, niños y adolescentes y seis adultos.

Las víctimas fueron puestas bajo el resguardo de las instituciones competentes para recibir atención integral, protección y acompañamiento orientado a la restitución de sus derechos.

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De acuerdo con el registro, el mayor número de capturas corresponde al delito de tráfico ilícito de personas, con 23 detenidos durante 2026. A esta cifra se suman: tres detenidos por trata de personas, dos detenidos por explotación sexual, tres detenidos por explotación sexual de menores de edad o personas con discapacidad y un detenido por tratos crueles e inhumanos.

Aunque las investigaciones corresponden a distintos ilícitos, el denominador común es la afectación de derechos fundamentales de las víctimas, entre ellos su libertad, dignidad e integridad.

19 menores bajo protección

Los 19 menores localizados durante las investigaciones fueron puestos bajo el resguardo de las instituciones correspondientes, que deben garantizar las condiciones necesarias para su protección y atención.

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En estos casos, la respuesta posterior resulta determinante. Las víctimas necesitan recuperar un entorno seguro, recibir atención especializada y contar con acompañamiento durante los procesos que puedan derivarse de las investigaciones.

En el caso de la niñez, además, existe el desafío de evitar que el contacto con las instituciones termine generando una nueva experiencia de violencia o revictimización.

Las estadísticas de la DPI muestran únicamente los casos que han llegado hasta una investigación y una intervención policial. El abuso sexual infantil, sin embargo, tiene una dimensión más amplia.

Las autoridades de Honduras abrieron protocolos especiales tras hallar a una menor extranjera y buscan ahora esclarecer cómo llegó sola al país y garantizar su retorno seguro. (Foto: Secretaría de la niñez, adolescencia y familia)
Las autoridades de Honduras abrieron protocolos especiales tras hallar a una menor extranjera y buscan ahora esclarecer cómo llegó sola al país y garantizar su retorno seguro. (Foto: Secretaría de la niñez, adolescencia y familia)

Según la Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes de 2019, la prevalencia de abuso sexual fue de 16,2% en niñas y 9,9% en niños.

A partir de esa prevalencia se estima que 26 niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual cada día en Honduras.

El dato permite dimensionar el problema desde otra perspectiva: mientras las investigaciones policiales muestran casos concretos que terminan en capturas y rescates, las estadísticas de violencia revelan que existe una población mayor que puede estar enfrentando situaciones de abuso que no necesariamente llegan a conocimiento de las autoridades.

Las cifras muestran una mayor afectación de las niñas y adolescentes, aunque la violencia sexual también representa un riesgo para los varones.

Una propuesta para prevenir

En medio de este escenario, la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso Nacional y el Comité Interorganizacional contra el Abuso Sexual Infantil impulsan la discusión de la Ley de Prevención, Detección Temprana y Atención Integral del Abuso Sexual Infantil, conocida como Ley CASI.

Dviersas Organizaciones socializaron los alcances del estamento que busca fortalecer la protección de niñez
Dviersas Organizaciones socializaron los alcances del estamento que busca fortalecer la protección de niñez

La propuesta busca fortalecer el marco normativo e institucional para enfrentar el abuso sexual infantil desde tres áreas: prevenir, detectar y atender.

El objetivo es que la respuesta no dependa únicamente de actuar después de que se haya cometido un delito, sino que existan mecanismos capaces de identificar señales de alerta y activar medidas de protección de manera temprana.

La iniciativa también plantea la necesidad de mejorar la atención que reciben los menores afectados y garantizar que las instituciones involucradas cuenten con herramientas adecuadas para responder a estos casos.

La prevención adquiere especial importancia porque el abuso sexual infantil no siempre ocurre en escenarios visibles. En muchos casos, las víctimas conocen o tienen algún vínculo con el agresor, lo que puede dificultar que hablen de lo ocurrido.

Por ello, la detección temprana requiere que familias, centros educativos, personal de salud y otras personas que trabajan o conviven con menores puedan reconocer señales de alerta y sepan cuáles son las rutas adecuadas para pedir ayuda.

Las 32 capturas y los 25 rescates registrados durante 2026 muestran que las autoridades están encontrando casos concretos de trata, explotación y otros delitos.

Cada investigación debe procurar no solo identificar a quienes participaron directamente en los delitos, sino también desarticular las condiciones que permiten que estas redes operen.

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