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Esto ofrece la Prepa W donde estudió Cristian Castro en línea: ¿realmente tiene pase directo a la UNAM?

El cantante ha sido señalado por la institución como una alumno de honor

Cristian Castro
Esta prepa brinda educación en la modalidad en línea.
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Mientras la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra envuelta en una de las peores polémicas de su historia, y en pleno proceso de reprogramación de su examen de admisión tras el escándalo por presuntos casos de fraude al realizar el examen en línea, Cristian Castro presume orgulloso que ha concluido sus estudios de preparatoria y esta listo para estudiar en la máxima casa de estudios.

Y es que el cantante ha dado a conocer que pudo terminar sus estudios de educación media superior en una escuela llamada Prepa W cuya modalidad de estudio es en línea.

Durante un encuentro con la prensa, el cantante aseguró que este 12 de agosto recibiría su diploma de preparatoria y que, por estar afiliada su escuela a la UNAM, obtendría ingreso directo a la universidad. “Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”, dijo.

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Sin embargo, a pesar de su emoción por formar parte de la matrícula de la UNAM, es posible que el cantante haya tenido una confusión ya que es sabido que las prepas incorporadas a la UNAM no cuentan con pase directo.

A pesar de esto, te contamos cómo es la Prepa W donde el famoso cantante pudo concluir su educación.

Cristian Castro
Cristian Castro

Qué es y que ofrecen la prepa W en Línea a sus alumnos

La Prepa W en Línea es una preparatoria privada que ofrece un modelo de educación a distancia y cuyo plan de estudios está incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esto significa que los alumnos cursan un programa avalado por la UNAM, aunque la escuela no es parte de los planteles oficiales como la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

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¿Qué ofrece a sus alumnos?

  • Educación en modalidad 100% en línea, lo que permite flexibilidad de horarios y continuar con otros compromisos personales o profesionales.
  • Al incorporarse, los alumnos obtienen una credencial oficial de la UNAM y pueden inscribirse a actividades extracurriculares organizadas por la universidad.
  • El certificado de estudios es válido para participar en el concurso de selección para ingresar a la UNAM, aunque no ofrece pase directo. Los egresados deben presentar el examen de admisión y cumplir con el promedio mínimo requerido, igual que cualquier otro aspirante externo.
  • El plan académico sigue los lineamientos y contenidos oficiales de la UNAM.

No existe el pase directo a la licenciatura de la UNAM para egresados de Prepa W en Línea ni de otras preparatorias privadas incorporadas. El pase reglamentado únicamente aplica para quienes egresan de los sistemas de bachillerato propios de la UNAM (ENP y CCH).

Todos los demás deben concursar y aprobar el examen de selección para ingresar a la universidad.

Una mujer con cabello rizado y auriculares negros habla y gesticula con un bolígrafo en la mano. Las tomas muestran primeros planos de su rostro y sus expresiones mientras se comunica. El logotipo de 'prepaw' es visible en la esquina superior derecha de la pantalla. Este video es una entrevista sobre la preparación educativa de adolescentes.

Cabe mencionar que la institución ha promocionado ampliamente a su distinguido egresado pues incluso fue elegido como el graduado de honor de la primera generación de Prepa W, la cual incluso fue transmitida en vivo.

PrepaW dio a conocer la información y destacó la presencia de Castro en la ceremonia: “Nos honra anuncia que Cristian Castro será nuestro Graduado de Honor y nos acompañará durante la Ceremonia de Graduación de PrepaW”.

cristian castro graduación -México- 12 agosto
El famoso se graduará este 12 de agosto (Facebook)

¿Por qué la Prepa W no cuenta con pase directo a la UNAM?

Aunque la Prepa W es una preparatoria privada incorporada a la UNAM y su plan de estudios está avalado por la universidad, sus egresados no obtienen pase directo a licenciatura.

La propia escuela lo confirma: todos sus alumnos deben presentar el examen de admisión y cumplir con los requisitos generales de ingreso, igual que cualquier otro aspirante externo.

El pase reglamentado, conocido popularmente como “pase directo”, solo aplica para egresados de los sistemas de bachillerato propios de la UNAM, es decir, la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Las preparatorias privadas incorporadas, como la Prepa W, permiten que los alumnos participen en el concurso de selección, pero no otorgan acceso automático a la universidad.

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