Cómo altera la migración joven y el envejecimiento desigual el cambio demográfico que vive hoy Centroamérica

Una mano anciana y una mano de bebé se entrelazan suavemente sobre una mesa de madera rústica, simbolizando la conexión entre diferentes generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nicaragua registra la tasa de fecundidad adolescente más alta de Centroamérica: 93.2 nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 y 19 años, más del doble que Costa Rica, el país más envejecido del istmo.

Esa brecha resume la fractura demográfica que atraviesa la región, según el informe Impactos del cambio demográfico en América Latina y el Caribe: retos y opciones para la política pública, publicado en 2026 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El documento, identificado con la sigla LC/CRPD.6/3, ubica a Centroamérica en el centro de una transición demográfica heterogénea. El análisis compara la fecundidad, el envejecimiento, la migración y el impacto sobre educación, empleo y cuidados en los países de la subregión.

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Jóvenes centroamericanos se muestran en primer plano, con adultos mayores sentados y niños jugando al fondo, en un entorno urbano local que representa el contraste generacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis países, seis velocidades de cambio

La región no envejece ni se transforma de manera uniforme. Guatemala y Honduras mantienen estructuras poblacionales jóvenes y tasas de fecundidad por encima del nivel de reemplazo: 2,29 y 2,48 hijos por mujer, respectivamente. Costa Rica ya se sitúa en 1,32, una de las cifras más bajas de América Latina.

Entre ambos extremos, El Salvador (1.77), Nicaragua (2.21) y Panamá (2.11) recorren etapas intermedias de esa transición. La CEPAL clasifica a Guatemala y Honduras en el grupo de transición plena, aún con fecundidad alta y mortalidad infantil significativa, y a Costa Rica en el de transición muy avanzada.

Honduras concentra el dato más alto en materia de embarazo adolescente: 81.3 nacimientos por cada 1,000 adolescentes. El Salvador, con 53.5, y Panamá, con 55.9, también registran tasas elevadas.

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La CEPAL vincula esa persistencia con la baja cobertura de salud sexual y reproductiva, las brechas educativas y la desigualdad de género.

Un anciano y un bebé, ambos de espaldas, se miran en un ambiente familiar sobrio, y la composición central resalta el contraste de edades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica y Panamá, ante el envejecimiento

Costa Rica ya tiene el 18.7% de su población con 60 años o más, y el informe proyecta que esa proporción llegará al 32.6% en 2050. Con una esperanza de vida de 81 años y una edad mediana de 34.6 años, el país enfrenta hoy un proceso que el resto del istmo verá en las próximas décadas.

El organismo señala que Costa Rica avanza en sistemas integrales de protección social y atención de largo plazo, pero advierte sobre la sostenibilidad de las pensiones y la integración de los migrantes nicaragüenses y venezolanos que rejuvenecen su fuerza laboral.

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Panamá, con una esperanza de vida de 79.8 años, sigue una trayectoria similar aunque con una estructura todavía más joven.

En el otro extremo, Guatemala proyecta que su proporción de mayores de 60 años pasará del 6% al 13% entre hoy y 2050. Solo el 7% de su población supera esa edad actualmente, y su mortalidad infantil, con 21.2 muertes por cada 1,000 nacidos vivos, sigue siendo la más alta de la subregión.

Dos bebés recién nacidos, envueltos en mantas azul y rosa, duermen plácidamente en sus cunas en una sala de hospital, con personal médico al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migración y el bono demográfico

Centroamérica atraviesa el período en que la proporción de población en edad de trabajar es mayor que la de dependientes, conocido como bono demográfico. La CEPAL advierte que ese potencial se debilita porque una parte de los jóvenes emigra.

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Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua expulsan fuerza laboral joven hacia Estados Unidos y México. Esa salida debilita la base productiva, genera dependencia de las remesas y altera la estructura etaria de los países emisores. Nicaragua, además, enfrenta flujos migratorios forzados por crisis políticas y económicas internas.

La CEPAL advierte que integrar a los migrantes en el desarrollo, con garantía de derechos y certificación de competencias, es una condición para que los países de destino, como Costa Rica, aprovechen esa población activa sin profundizar desigualdades.

Dos siluetas, una adulta mayor y una infantil, se enfrentan en penumbra junto a una ventana iluminada que ilustra el paso del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos niños en las aulas

La caída sostenida de la natalidad reducirá la matrícula escolar en toda la región durante las próximas décadas. Costa Rica, según proyecciones del informe, prevé una reducción del 34% en la matrícula preescolar y del 41% en primaria para 2050 respecto de los niveles de 2023. El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua podrían ver caer el gasto educativo hasta el 2.5% del PIB.

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La CEPAL sostiene que esa contracción de la demanda escolar abre una ventana para mejorar la calidad y la equidad del sistema, pero solo si los Estados priorizan infraestructura, formación docente y actualización curricular.

Padres y madres posan con artículos de bebé mientras un gráfico muestra el descenso de las tasas de natalidad, reflejando una preocupación demográfica nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recomienda la CEPAL

El organismo propone una agenda de ocho ejes para que los gobiernos centroamericanos encaren la transición sin dejar atrás a los grupos más vulnerables.

Los puntos centrales incluyen ampliar la cobertura de salud sexual y reproductiva con foco en adolescentes, desarrollar sistemas de cuidados con perspectiva de género, formalizar el empleo en el sector de cuidados, implementar políticas de envejecimiento saludable y mejorar los sistemas de información sociodemográfica para planificar con datos precisos.

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La CEPAL subraya que la feminización de la pobreza y la pobreza infantil persistente son dos expresiones de un mismo problema estructural que el cambio demográfico puede agravar sin políticas públicas específicas.