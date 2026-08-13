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Policía Nacional de Nicaragua incauta USD 557,580 en dos operativos y detiene a cuatro hombres

Las autoridades reportaron decomisos en Chinandega y León entre el 4 y el 8 de agosto, con USD 308,510 hallados en una vivienda y USD 249,070 localizados en una camioneta con caleta electrónica

Pintura acuarela que representa de cerca los brazos y manos de varias personas esposadas. Se aprecian tonos marrones en la piel y ropa oscura.
Una ilustración acuarela muestra a varias personas con las manos esposadas, simbolizando las detenciones relacionadas con crímenes de zoofilia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional de Nicaragua informó la incautación de USD 557,580 y la detención de cuatro hombres en dos operativos efectuados entre el 4 y el 8 de agosto en los departamentos de Chinandega y León.

Según el reporte oficial, ambas acciones están enmarcadas en la lucha contra el crimen organizado, aunque no se detalló el origen del dinero ni se identificó alguna organización criminal vinculada a los hechos.

Del monto incautado, USD 308,510 fueron encontrados en una vivienda de Chinandega, mientras que USD 249,070 estaban ocultos en un compartimento con sistema de apertura electrónica dentro de una camioneta interceptada en La Paz Centro, departamento de León.

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Fotografías difundidas por la policía muestran los fajos de billetes y el vehículo intervenido como parte de las evidencias recabadas.

El primer procedimiento se realizó el 4 de agosto en la lotificación Los Farallones, municipio de Chinandega. De acuerdo con la información publicada por 100% Noticias, en ese operativo las autoridades detuvieron a José A. C., de 27 años, y a Rafael A. M., de 25, tras allanar una vivienda donde hallaron veinte paquetes de dinero envueltos en plástico transparente. La comisionada Karen Obando, de la Co-jefatura de Relaciones Públicas, indicó que los billetes incautados fueron documentados como evidencia.

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En el segundo caso, registrado el 8 de agosto en La Paz Centro, agentes policiales interceptaron una camioneta Nissan Frontier blanca con placa M 247576, conducida por Jessy F. O. , de 32 años, acompañado por Marlon J. G. , de 46. Durante la inspección, los agentes localizaron una caleta con apertura electrónica, en la que estaban nueve paquetes con el resto del efectivo. La Policía también difundió imágenes del vehículo y del dinero encontrado.

Comisionada Karen Obando, de la Co-jefatura de Relaciones Públicas. (Foto: Redes Sociales)
Comisionada Karen Obando, de la Co-jefatura de Relaciones Públicas. (Foto: Redes Sociales)

Las cuatro personas detenidas fueron remitidas a las autoridades competentes para la continuación de las investigaciones y el proceso judicial correspondiente. Entre las evidencias señaladas figuran el dinero incautado y, en el caso de León, la camioneta empleada para el traslado del efectivo.

Detalles de los procedimientos policiales en Chinandega y León

Según la información oficial, la intervención en Chinandega ocurrió en horas de la tarde, con la localización de una suma significativa de dinero en la vivienda allanada. El informe menciona la incautación de veinte paquetes de billetes, aunque no se precisa cómo se identificó el lugar ni cuál fue el motivo específico de la intervención policial.

En León, la acción tuvo lugar en la noche, cuando la camioneta fue interceptada tras un proceso de “perfilado” previo a la inspección. El compartimento donde se encontraba el dinero tenía un sistema de apertura electrónica de fabricación artesanal. Tal como detalló 100% Noticias, el reporte oficial no aclara si existió una investigación previa o señales particulares que llevaron a detener el vehículo.

En ninguno de los dos operativos, la Policía Nacional precisó el origen del dinero incautado ni las posibles conexiones de los arrestados con organizaciones criminales. Tampoco se mencionó la presencia de drogas, armas u otros objetos ilícitos en las intervenciones.

Hasta el momento, el material oficial divulgado únicamente informa sobre la incautación de USD 557,580, la detención de cuatro personas y la retención de una camioneta.

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