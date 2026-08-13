Gobierno repatría a 36 mexicanos afectados por el terremoto en Colombia

El Gobierno de México repatrió a 36 connacionales tras el sismo del 10 de agosto en Colombia, de acuerdo con un comunicado conjunto de la SRE y la Secretaría de la Defensa Nacional difundido este 13 de agosto. El traslado se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La aeronave C-130 Hércules llegó de madrugada desde el Aeropuerto de Matecaña, en Pereira, y aterrizó a las 00:30 horas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana que parte con ayuda humanitaria.
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Dichas personas repatriadas viajaron acompañadas por personal de la Cancillería y de la Defensa y “se encuentran a salvo y en buen estado de salud”, reportó el comunicado.
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, agradeció a la Cancillería colombiana las gestiones para concretar el retorno.
La Embajada de México en Colombia mantiene acciones de asistencia consular y contacto con mexicanos que permanecen en ese país para facilitar su salida con aerolíneas comerciales y apoyar la reubicación de quienes estaban en hoteles con daños estructurales.
Relaciones Exteriores puso a disposición el teléfono de emergencia consular: +57 313 878 6028.
La presidenta Sheinbaum confirma que Colombia no autoriza el ingreso de la brigada de la Defensa
Tras el sismo de7.4 grados que golpeó a Colombia, los rescatistas mexicanos de la Defensa y los Topos quedaron en medio de una controversia por la falta de autorización para operar en ese país, un debate que mezcla protocolos internacionales, soberanía y coordinación en emergencias mientras México ya envió ayuda humanitaria y algunas brigadas extranjeras sí recibieron luz verde.
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