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Gobierno repatría a 36 mexicanos afectados por el terremoto en Colombia

SRE y Defensa informan que el retorno se concreta por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum

La aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana traslada a los mexicanos desde el Aeropuerto de Matecaña, en Pereira. (Archivo Infobae)
La aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana traslada a los mexicanos desde el Aeropuerto de Matecaña, en Pereira. (Archivo Infobae)
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El Gobierno de México repatrió a 36 connacionales tras el sismo del 10 de agosto en Colombia, de acuerdo con un comunicado conjunto de la SRE y la Secretaría de la Defensa Nacional difundido este 13 de agosto. El traslado se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La aeronave C-130 Hércules llegó de madrugada desde el Aeropuerto de Matecaña, en Pereira, y aterrizó a las 00:30 horas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana que parte con ayuda humanitaria.

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Dichas personas repatriadas viajaron acompañadas por personal de la Cancillería y de la Defensa y “se encuentran a salvo y en buen estado de salud”, reportó el comunicado.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, agradeció a la Cancillería colombiana las gestiones para concretar el retorno.

La Embajada de México en Colombia mantiene acciones de asistencia consular y contacto con mexicanos que permanecen en ese país para facilitar su salida con aerolíneas comerciales y apoyar la reubicación de quienes estaban en hoteles con daños estructurales.

Relaciones Exteriores puso a disposición el teléfono de emergencia consular: +57 313 878 6028.

La presidenta Sheinbaum confirma que Colombia no autoriza el ingreso de la brigada de la Defensa

La mandataria explicó que el gobierno colombiano pidió una certificación con la que no cuentan los rescatistas mexicanos. (Presidencia)

Tras el sismo de7.4 grados que golpeó a Colombia, los rescatistas mexicanos de la Defensa y los Topos quedaron en medio de una controversia por la falta de autorización para operar en ese país, un debate que mezcla protocolos internacionales, soberanía y coordinación en emergencias mientras México ya envió ayuda humanitaria y algunas brigadas extranjeras sí recibieron luz verde.

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