Sam Smith ya está en México y fue visto comiendo tacos en un mercado de Guadalajara

El regreso de Sam Smith a México, tras dos años de ausencia, ya tiene fechas y precios confirmados, con cuatro conciertos en el Auditorio Nacional que prometen reforzar su conexión con el público nacional. (Instagram/ @samsmith)

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Sam Smith llega a Guadalajara días antes de su concierto del viernes 14 de agosto en el Auditorio Telmex y aprovecha la visita para recorrer la ciudad: el cantante británico fue captado comiendo tacos en un mercado local, en imágenes que circulan en redes sociales este jueves 13 de agosto.

El primer show de la gira To Be Free en México está programado para las 21:00 horas. Quedan pocas entradas disponibles, con precios que van de 880 a 3,680 pesos según la zona.

Sam Smith, en el Bosque Los Colomos con su prometido

Sam Smith en México (rs)

Antes de la taquería, Smith también fue visto en el Bosque Los Colomos junto a Christian Cowan, el diseñador de moda británico con quien hizo pública su relación de compromiso hace poco. La pareja paseó sin mayor protocolo por uno de los parques más concurridos de la ciudad.

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El cantante compartió su llegada a México en redes sociales con un mensaje para sus seguidores: “Guadalajara, aquí estamos. Se siente increíble volver a México. Mi banda y yo siempre recibimos la bienvenida más cálida y hermosa. El primer show es mañana por la noche. Quedan muy pocos boletos, así que apúrense si quieren acompañarnos”.

La gira <i>To Be Free</i> ya pasó por Nueva York, San Francisco y Varsovia

(@ocesa_total)

El espectáculo que Smith presenta en México es un concepto centrado en la vulnerabilidad y la libertad. La gira ya recorrió ciudades como Nueva York, San Francisco y Varsovia, con invitados de la talla de Ed Sheeran y Hozier en distintas fechas.

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Tras Guadalajara, el cantante continúa en la Ciudad de México con cuatro fechas en el Auditorio Nacional: 17, 18, 20 y 21 de agosto. Los boletos para las presentaciones capitalinas siguen disponibles en Ticketmaster.

El mercado tapatío, primer destino gastronómico de Smith en México

(Gus Aronson/The New York Times)

Fue la cuenta de Instagram Samserved la que documentó la visita del cantante al puesto de tacos. Las imágenes muestran a Smith en un mercado de Guadalajara, sin mayores aspavientos, disfrutando de uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana.

La escena no sorprendió a quienes siguen de cerca sus visitas al país. El cantante ya había expresado antes su afecto por México y la calidez de su público, sentimiento que reiteró en el mensaje que publicó este jueves desde Jalisco.

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