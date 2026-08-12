Desde ballet hasta remo en la UNAM: Claudia Sheinbaum revela cuáles son los deportes que ha practicado

Claudia Sheinbaum, con una chaqueta oscura y el cabello recogido, sonríe detrás de un podio con el escudo de México durante una conferencia de prensa. (Presidencia )

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este miércoles los deportes que ha practicado a lo largo de su vida: “De niña hice mucho tiempo ballet, y luego, cuando entré a la facultad, que había que escoger entre ser bailarina o ser física, pues decidí ser física”.

Además, Sheinbaum ha practicado otras disciplinas como remo, donde fue parte del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que entrenaba: “a las cinco de la mañana, había que estar ahí en Cuemanco. Salíamos a las... cuarto para las siete para llegar a la clase de siete a la Facultad de Ciencias”, ubicada en Ciudad Universitaria (CU).

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Posteriormente, aún en la UNAM, practicó atletismo.

Sheinbaum busca crear federación para practicar Chi Kung

La presidenta informó que actualmente, por su agenda como jefa de Estado, se ejercita practicando chi kung, deporte chino que ayuda a la concentración mental por recomendación de Rommel Pacheco. Asimismo, reveló que instó al titular de la Conade para crear una federación de este deporte.

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