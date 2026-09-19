Abelardo de la Espriella se hizo viral por romper el protocolo para cantar vallenato en La Guajira: quedó en video

El mandatario cantó "Luna sanjuanera" junto a Roberto Calderón en su visita a San Juan del Cesar - crédito @LaCapitalVallenata/YouTube

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, rompió el protocolo presidencial para interpretar el vallenato Luna Sanjuanera junto al compositor de la canción, Roberto Calderón, en un gesto que se apartó por completo del guion habitual de una visita territorial en San Juan del Cesar, La Guajira.

El episodio ocurrió este jueves 17 de septiembre de 2026, tras la agenda oficial que incluyó anuncios de inversión para el departamento.

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De la Espriella dejó atrás el atril y los micrófonos institucionales para tomar el escenario junto a Roberto Calderón, autor de la composición y una de las figuras más respetadas del folclor vallenato en la región. La presentación contó con acompañamiento de acordeón, caja y guacharaca, instrumentos tradicionales del género.

Abelardo De la Espriella interpretó "Luna Sanjuanera" junto a Roberto Calderón, compositor de la canción - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente entonó parte de la letra ante los asistentes reunidos en el evento: “Costumbre sanjuanera es entregar el corazón, que la hembra sea sincera y tenga buena voluntad, que tenga cualidades como tienen las de allá, que sienta la pasión pura como las aguas que lleva el río Cesar”.

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La interpretación fue recibida con aplausos y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada en San Juan del Cesar.

Historia e importancia de ‘Luna Sanjuanera’

La composición de Roberto Calderón fue popularizada por la dupla, siendo incluida en su LP 'Volumen 12' de 1979 - crédito @FiestaVallenataOficial/YouTube

Luna Sanjuanera es una de las piezas más representativas del repertorio vallenato tradicional y está estrechamente ligada a la identidad cultural del municipio, lo que amplificó el impacto simbólico del gesto presidencial.

Roberto Calderón la escribió cuando cursaba tercer semestre de arquitectura en la Universidad del Atlántico. El compositor relató que la idea surgió de manera inesperada durante una clase y lo llevó a abandonar el salón para no perder esa inspiración.

“Me salí de clases porque la revelación divina del compositor tiene facetas como la chispa oportuna. Si uno no la precisa, no la agarra, esa chispa no llega. Es lo que uno llama la inmortalidad del momento”, relató Calderón en declaraciones recogidas por El Pilón.

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El músico explicó que, tras salir del aula, se dirigió a la cafetería de la universidad para plasmar en papel las primeras palabras que tenía en mente.

“Como estaba en clases, solo escribí unas palabras y pensé: con esto armo la canción… calles de mi pueblo, serenatas, río Cesar”, recordó. Esas imágenes, ligadas al paisaje y las costumbres de San Juan del Cesar, terminaron por convertirse en la estructura definitiva de uno de los temas más representativos del municipio. La composición terminó siendo popularizada por Poncho Zuleta cuando la interpretó junto a Los Hermanos Zuleta en 1979.

La visita incluyó anuncios de inversión para el departamento

La visita territorial de Abelardo de la Espriella incluyó anuncios de inversión para el departamento, antes de la presentación musical - crédito Presidencia de la República/Flickr

El momento musical se produjo tras el cierre de las intervenciones oficiales de la agenda territorial del mandatario, que recorrió Riohacha y San Juan del Cesar durante la jornada. Allí, De La Espriella anunció un paquete de medidas para La Guajira que incluye cerca de 7.500 millones de pesos para agua potable, 22.000 millones de pesos para drenaje pluvial y la reactivación de 180 viviendas en Fonseca.

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También se comprometió una inversión de 1,5 billones de pesos para garantizar la continuidad del servicio de energía en el departamento, además de recursos para el Hospital de Alta Complejidad de Riohacha y el Programa de Alimentación Escolar (PAE). En el sector agropecuario, el Gobierno planteó apoyar a 4.000 pequeños ganaderos afectados por el fenómeno de El Niño y avanzar en un vehículo financiero para la represa del río Ranchería.

En materia de seguridad, De la Espriella aseguró que impartió instrucciones para reforzar la presencia de la Fuerza Pública frente a las estructuras criminales que operan en la región y ordenó atender de manera directa la situación migratoria en el territorio.

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