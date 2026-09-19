Colombia

Abelardo de la Espriella se hizo viral por romper el protocolo para cantar vallenato en La Guajira: quedó en video

El presidente compartió tarima con el compositor Roberto Calderón en San Juan del Cesar para interpretar ‘Luna Sanjuanera’, canción emblemática del género y popularizada por Los Hermanos Zuleta

El mandatario cantó "Luna sanjuanera" junto a Roberto Calderón en su visita a San Juan del Cesar - crédito @LaCapitalVallenata/YouTube

Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, rompió el protocolo presidencial para interpretar el vallenato Luna Sanjuanera junto al compositor de la canción, Roberto Calderón, en un gesto que se apartó por completo del guion habitual de una visita territorial en San Juan del Cesar, La Guajira.

El episodio ocurrió este jueves 17 de septiembre de 2026, tras la agenda oficial que incluyó anuncios de inversión para el departamento.

PUBLICIDAD

De la Espriella dejó atrás el atril y los micrófonos institucionales para tomar el escenario junto a Roberto Calderón, autor de la composición y una de las figuras más respetadas del folclor vallenato en la región. La presentación contó con acompañamiento de acordeón, caja y guacharaca, instrumentos tradicionales del género.

Abelardo De la Espriella interpretó "Luna Sanjuanera" junto a Roberto Calderón, compositor de la canción - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo De la Espriella interpretó "Luna Sanjuanera" junto a Roberto Calderón, compositor de la canción - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente entonó parte de la letra ante los asistentes reunidos en el evento: “Costumbre sanjuanera es entregar el corazón, que la hembra sea sincera y tenga buena voluntad, que tenga cualidades como tienen las de allá, que sienta la pasión pura como las aguas que lleva el río Cesar”.

PUBLICIDAD

La interpretación fue recibida con aplausos y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada en San Juan del Cesar.

Historia e importancia de ‘Luna Sanjuanera’

La composición de Roberto Calderón fue popularizada por la dupla, siendo incluida en su LP 'Volumen 12' de 1979 - crédito @FiestaVallenataOficial/YouTube

Luna Sanjuanera es una de las piezas más representativas del repertorio vallenato tradicional y está estrechamente ligada a la identidad cultural del municipio, lo que amplificó el impacto simbólico del gesto presidencial.

Roberto Calderón la escribió cuando cursaba tercer semestre de arquitectura en la Universidad del Atlántico. El compositor relató que la idea surgió de manera inesperada durante una clase y lo llevó a abandonar el salón para no perder esa inspiración.

“Me salí de clases porque la revelación divina del compositor tiene facetas como la chispa oportuna. Si uno no la precisa, no la agarra, esa chispa no llega. Es lo que uno llama la inmortalidad del momento”, relató Calderón en declaraciones recogidas por El Pilón.

El músico explicó que, tras salir del aula, se dirigió a la cafetería de la universidad para plasmar en papel las primeras palabras que tenía en mente.

“Como estaba en clases, solo escribí unas palabras y pensé: con esto armo la canción… calles de mi pueblo, serenatas, río Cesar”, recordó. Esas imágenes, ligadas al paisaje y las costumbres de San Juan del Cesar, terminaron por convertirse en la estructura definitiva de uno de los temas más representativos del municipio. La composición terminó siendo popularizada por Poncho Zuleta cuando la interpretó junto a Los Hermanos Zuleta en 1979.

La visita incluyó anuncios de inversión para el departamento

El presidente vinculó la ofensiva de seguridad en La Guajira con el sometimiento de los grupos armados o el uso de la fuerza para recuperar el control territorial - crédito Presidencia de la República/Flickr
La visita territorial de Abelardo de la Espriella incluyó anuncios de inversión para el departamento, antes de la presentación musical - crédito Presidencia de la República/Flickr

El momento musical se produjo tras el cierre de las intervenciones oficiales de la agenda territorial del mandatario, que recorrió Riohacha y San Juan del Cesar durante la jornada. Allí, De La Espriella anunció un paquete de medidas para La Guajira que incluye cerca de 7.500 millones de pesos para agua potable, 22.000 millones de pesos para drenaje pluvial y la reactivación de 180 viviendas en Fonseca.

También se comprometió una inversión de 1,5 billones de pesos para garantizar la continuidad del servicio de energía en el departamento, además de recursos para el Hospital de Alta Complejidad de Riohacha y el Programa de Alimentación Escolar (PAE). En el sector agropecuario, el Gobierno planteó apoyar a 4.000 pequeños ganaderos afectados por el fenómeno de El Niño y avanzar en un vehículo financiero para la represa del río Ranchería.

En materia de seguridad, De la Espriella aseguró que impartió instrucciones para reforzar la presencia de la Fuerza Pública frente a las estructuras criminales que operan en la región y ordenó atender de manera directa la situación migratoria en el territorio.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaLuna SanjuaneraVallenatoSan Juan del CesarColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella dio ultimátum a cabecillas de grupos armados que operan en Bolívar: “Están advertidos”

El presidente lideró un consejo de seguridad en Cartagena en el que se evaluó la situación de orden público del departamento. Se acordaron acciones para combatir la criminalidad y el jefe de Estado anunció el traslado de la Dimar a la ciudad

Abelardo de la Espriella dio ultimátum a cabecillas de grupos armados que operan en Bolívar: “Están advertidos”

Video del momento exacto del presunto rapto de Ana Lucía González a manos de José Rojas en Bogotá: la menor fue hallada sin vida en una alcantarilla

Los registros videográficos mostraron fragmentos del recorrido que realizó el señalado por el asesinato de la menor en la localidad de Ciudad Bolívar

Video del momento exacto del presunto rapto de Ana Lucía González a manos de José Rojas en Bogotá: la menor fue hallada sin vida en una alcantarilla

El clásico Santa Fe vs. Millonarios por la Liga Femenina terminó en pelea: así comenzó el choque

Luego del empate 2-2 en El Campín de Bogotá, por la ida de las semifinales, los ánimos se calentaron en el campo de juego y todo comenzó por un acto provocador de una jugadora

El clásico Santa Fe vs. Millonarios por la Liga Femenina terminó en pelea: así comenzó el choque

Colombia enfrenta 15 incendios forestales activos, nueve en Tolima; Cali reportó más de 70 hectáreas quemadas y dos bomberos lesionados

En los departamentos de Tolima, Huila y Cundinamarca se presentan emergencias activas debido a las condiciones climáticas generadas por el fenómeno de El Niño

Colombia enfrenta 15 incendios forestales activos, nueve en Tolima; Cali reportó más de 70 hectáreas quemadas y dos bomberos lesionados

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

La expareticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció que varios comediantes se amparan en sus personajes para dirigirle agravios que calificó como violencia de género

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

Melanie Pavola se disculpó con Valentina Ferrer tras la ruptura con J Balvin y reavivó la polémica por rumores de infidelidad

Jamiroquai llega a Bogotá con su gira mundial y celebra 30 años de ‘Virtual Insanity’: este sería el setlist de la banda británica

Maluma y Shakira le apuestan al merengue en su nueva colaboración musical ‘Agua’: así se ve el videoclip

J Balvin y Valentina Ferrer: así inició y terminó su historia de amor

Deportes

Así fue como se decidió el gol anulado de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional: el VAR estaba “dividido”

Así fue como se decidió el gol anulado de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional: el VAR estaba “dividido”

Millonarios sufre por Juan Guillermo Cuadrado y las lesiones: hay novedades para el partido ante Boyacá Chicó

Luis Díaz no brilló, pero el Bayern Múnich arrasó: hubo goleada 7-0 al Unión Berlín en la Bundesliga

Asociación de futbolistas criticó polémica decisión de la Federación Colombiana de Fútbol que afecta a los jugadores de la selección Colombia: “Incumple los acuerdos asumidos”

Royer Caicedo, Daniel Arcila y Matías Orozco: perfiles de los desconocidos jugadores que Néstor Lorenzo convocó a la selección Colombia para la próxima fecha FIFA