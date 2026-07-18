México

Bloqueos, accidentes y manifestaciones en vivo hoy 18 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Guardar
Google icon

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

EN VIVOBloqueosAccidentes vialesManifestacionesProtestasCDMXEdomexEstadosmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este insecto no come tu ropa: lo que destruye tu clóset es algo que no puedes ver a simple vista

El sudor, la grasa corporal y restos de comida vuelven una tela guardada en un sitio cerrado en alimento ideal para organismos que prosperan con calor y poca ventilación

Este insecto no come tu ropa: lo que destruye tu clóset es algo que no puedes ver a simple vista

Cruz Azul remonta al Atlético de San Luis y debuta con triunfo en el Apertura

La Máquina vino de atrás para imponerse 3-2 en San Luis con un doblete de Jéremy Márquez

Cruz Azul remonta al Atlético de San Luis y debuta con triunfo en el Apertura

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Embajador de EEUU destaca cooperación con México: más de 300 prófugos han sido entregados para enfrentar la justicia

Ronald Johnson aseguró que la colaboración entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum ha permitido la detención de más de 450 fugitivos buscados por México

Embajador de EEUU destaca cooperación con México: más de 300 prófugos han sido entregados para enfrentar la justicia

Precio de la gasolina en Nuevo León este 18 de julio

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Nuevo León este 18 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gaseros de Chimalhuacán denuncian extorsiones y exigen intervención federal: temen ataques contra empleados y clientes

Gaseros de Chimalhuacán denuncian extorsiones y exigen intervención federal: temen ataques contra empleados y clientes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

Tras detención de Jesús Plácido Galindo, Sedena señala presuntos vínculos del líder indígena con “Los Rojos” y “Los Tlacos” en Guerrero

Detienen a Jesús Plácido Galindo, promotor indígena del CIPOG-EZ: su organización denuncia arresto arbitrario

Procesan a miembro de una red que reclutaba “prestanombres” en EEUU para traficar armas a Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Nicole Agnesi responde a Aldo Rendón tras “destrozar” su outfit

Nicole Agnesi responde a Aldo Rendón tras “destrozar” su outfit

Qué tan peligrosa puede ser una neumonía, posible causa de muerte del hijo de Aylín Mujica

Estos son todos los hijos de Aylín Mujica: quiénes son sus padres y la historia de su hijo mexicano

Aylín Mujica rompe el silencio tras la muerte de su hijo Mauro: “Estoy devastada”

¿Quién es Ese Pérez, el décimo primer habitante confirmado de ‘La Casa de los Famosos 4′?

DEPORTES

Cruz Azul remonta al Atlético de San Luis y debuta con triunfo en el Apertura

Cruz Azul remonta al Atlético de San Luis y debuta con triunfo en el Apertura

Javier Alarcón confiesa que sufrió “diarrea explosiva”, así narró el analista como vivió la ciclospriasis

Gabriel Fernández imita festejo de Jude Bellingham en la remontada de Cruz Azul sobre San Luis

Mexicanos celebrarán el cumpleaños de Haaland en el Zócalo de la Ciudad de México

Esto vale el lujoso avión privado de Checo Pérez, modelo que también usa Cristiano Ronaldo