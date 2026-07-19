Perú

“Ya los dan por muertos”: el desesperado llamado de Paola Chiappina, para que no abandonen la busqueda de su novio y otros dos montañistas desaparecidos en el Huascarán

La influencer y pareja de Alejandro Ugarte, reveló en redes sociales que guías privados se niegan a retomar la búsqueda y proponen esperar hasta agosto. “No es una opción”, escribió

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La novia de uno de los montañistas desaparecidos en Huaraz comparte un desgarrador mensaje en redes sociales. Denuncia que los guías han detenido la búsqueda y busca contratar una empresa de rescate privada para continuar con las labores. - Latina Noticias

“Ya los dan por muertos”: esa frase, escrita en mayúsculas y con la urgencia de quien lleva días sin dormir, resume el estado en que se encuentra Paola Chiappina, conductora de televisión e influencer y pareja de Alejandro Manuel Ugarte, uno de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar.

Chiappina publicó un mensaje en sus redes sociales en el que denunció que las empresas privadas de rescate contactadas se niegan a actuar de inmediato. La razón que le dieron, según sus propias palabras, no fue el clima ni la logística: fue que sus seres queridos ya no tienen posibilidades de estar con vida. “Hemos contactado varios guías y nos están diciendo que no van a salir ahora. Entiendo si se trata del clima, pero el principal motivo es porque ya los dan por muertos y proponen que el ideal es subir en una semana o hasta me dijeron que en agosto”, escribió. Y remató: “Para ellos ya no hay apuro. Eso me lo han dicho en mi cara. No es una opción”.

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Alarma en Huascarán: influencer exige intervención para encontrar a su pareja| Foto: Instagram de Paola Chiappina
Alarma en Huascarán: influencer exige intervención para encontrar a su pareja| Foto: Instagram de Paola Chiappina

Una familia que busca por su cuenta

Ante la falta de respuesta de los equipos privados, los familiares de los desaparecidos tomaron la iniciativa. Chiappina informó que están buscando —con carácter de urgencia y con disposición de pagar el operativo de forma inmediata— a especialistas dispuestos a retomar la búsqueda sin demora. “Nosotros vamos a pagar. Quiero que suban pensando en que hay vida. Si al final es lo contrario, no me importa, pero lo que queremos lo queremos en tierra firme”, publicó.

El mensaje, difundido en sus redes sociales donde acumula una audiencia considerable, incluyó también una imagen de un helicóptero con la indicación de que la aeronave podría retomar los vuelos de reconocimiento sobre la zona en cuanto las condiciones climáticas lo permitieran. Los familiares no piden lo imposible: entienden que el clima puede frenar las operaciones. Lo que no aceptan es que la búsqueda se suspenda indefinidamente bajo el argumento de que ya no hay nada que encontrar.

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Tres desaparecidos y una mesa técnica en marcha

Junto a Ugarte permanecen desaparecidos su amigo Freddy Saúl Mendoza Lisana y el guía Artidoro Salas. Según información difundida en las últimas horas, especialistas en búsqueda y rescate ubicaron a los tres montañistas en una zona conocida como “el cruce”, a aproximadamente 6.400 metros sobre el nivel del mar. Las labores de coordinación se desarrollan a través de una mesa técnica que reúne a expertos para definir el operativo de aproximación a esa área.

Cada minuto que transcurre agrava la desesperación de quienes esperan noticias. “Cada momento que pasa, cada minuto que pasa es más desesperante para ellos”, señalaron fuentes cercanas a los familiares. La exigencia central es una sola: que la búsqueda no cese.

Díptico de dos fotografías. Izquierda: mujer y hombre sonrientes en un entorno rocoso y verde. Derecha: misma mujer y hombre en la nieve con una bandera de Perú
Paola Chiappina y Alejandro Ugarte posan en paisajes naturales, uno de ellos montañoso con nieve, previo a la desaparición del montañista en el nevado Huascarán.

El dolor de pedir lo que debería ser automático

Lo que hace más dolorosa la situación de Chiappina no es solo la incertidumbre sobre el paradero de Ugarte, sino tener que salir a rogar públicamente por algo que debería garantizar el Estado o, al menos, el sistema privado de rescate en alta montaña: que alguien suba a buscarlos.

La influencer no ocultó su angustia ni su indignación. Que guías profesionales le dijeran a la cara que no hay apuro, que agosto es una fecha razonable para iniciar el operativo, que sus seres queridos probablemente ya no están vivos, es una herida que se suma a la espera. “No es una opción”, insistió. Y con esa frase condensó lo que ningún familiar debería tener que explicar: que mientras exista una posibilidad, la búsqueda no se detiene.

Por ahora, más de 40 rescatistas, drones y helicópteros continúan trabajando contra el reloj y el frío extremo en las laderas del Parque Nacional Huascarán, el destino reconocido en 2025 por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAMP, como el mejor destino de aventura del mundo.

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