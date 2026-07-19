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Hijo de Erika Buenfil no entiende por qué Pedro Sola sigue en Ventaneando: “Se me hace de mal gusto”

El joven utilizó sus redes sociales para cuestionar la permanencia del conductor en el canal

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Erika Buenfil y su hijo Nicolás durante sus vacaciones de Año Nuevo en Japón.
Nicolas se posiciona en contra de las declaraciones de Pedro Sola (Crédito: erikabuenfil50, IG)

Nicolás Buenfil, hijo de la actriz Érika Buenfil, publicó un video en redes donde cuestiona que Pedro Sola continúe en Ventaneando tras sus comentarios sobre perros y sus dueños, en los que afirmó que le daban ganas de lanzarles carne envenenada y dispararle a sus dueños. La polémica, que desató una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, suma ahora una voz más entre quienes piden la salida del conductor.

En una entrevista en 2023, Pedro Sola confesó que odia a los perros, a los niños y a las planas. (TikTok)

En el video, Buenfil fue directo: “No entiendo la necesidad de dejar a Pedro Sola dentro de Ventaneando. Es un negocio, a final de cuentas, lo que es contraproducente para tu negocio lo sacas. Por más que tenga amigos y conexiones, también es parte de innovar y adaptarse a las nuevas generaciones e ideologías. No está bien lo que dijo, y todavía que siga ahí se me hace de mal gusto“.

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Nicolás Buenfil explica que Pedro Sola afecta a Ventaneando como negocio

Diversos activistas han pedido que Pedro Sola y Ventaneandp salgan del aire (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Diversos activistas han pedido que Pedro Sola y Ventaneandp salgan del aire (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El argumento de Buenfil no apela a la indignación moral, sino a la lógica comercial. Para el joven, la permanencia de Sola en el programa no se sostiene desde ningún ángulo: ni desde los valores que una empresa debería representar ni desde el interés de mantener una audiencia que evoluciona. “Lo que es contraproducente para tu negocio lo sacas”, dijo.

Esa lectura contrasta con la postura de TV Azteca, que tras la polémica difundió un comunicado en el que aseguró que las palabras de Sola no representan los valores de la empresa, pero no anunció ninguna sanción ni cambio en el elenco del programa. La televisora informó que implementará un programa de sensibilización sobre bienestar animal para su personal.

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Lo que dijo Pedro Sola sobre los perritos

Hombre de bigote con gafas y manos en la cara. Teléfono móvil con dislikes y emojis de enfado. Puerta abierta con logo de TV Azteca, estudio y caja con pertenencias
Pedro Sola aseguró que le daban ganas de envenenar perros (Audiovisial IA Infobae México)

La polémica arrancó durante la emisión del 6 de julio, cuando Sola manifestó en Ventaneando su rechazo a la presencia de perros en restaurantes, centros comerciales y espacios públicos. Dijo que le daban “ganas de aventarles una carne envenenada” y que quienes pasean a sus mascotas en carriolas le provocaban “ganas de darles un balazo”.

Las declaraciones desencadenaron reclamos masivos en redes y la presentación de una denuncia penal por parte de la organización Va por sus derechos ante la Fiscalía capitalina, por hechos que considera podrían constituir delitos relacionados con la presunta apología del maltrato animal. Días después, Sola ofreció una disculpa pública en televisión y reconoció haber actuado con “falta de empatía”.

La visita a la Fundación Yaakunah no apaciguó las críticas

pedro sola hospital -México- 18 julio
Hospital Veterinario Yaakunah reacciona a críticas tras recibir a Pedro Sola (Hospital Veterinario Yaakunah/ IGtiopedritosola)

Como parte de la estrategia de contención, el equipo de Ventaneando visitó la Fundación Yaakunah, un hospital veterinario que rescata y rehabilita perros. Sola recorrió las instalaciones, convivió con los animales y los acarició. Al regresar al programa, describió la experiencia: “Nunca en mi vida. Hoy que estuve con tantos perritos a mi alrededor, sentí unas emociones muy extrañas”.

El conductor también dijo que estuvo a punto de llorar en dos ocasiones durante el recorrido: “Me sentí muy emocionado, dos veces estuve casi a punto de llorar, pero me contuve y me dio mucha emoción”.

La visita, lejos de cerrar el debate, abrió otro frente. La asociación que denunció penalmente a Pedro, Va por sus derechos, se deslindó de la Fundación Yaakunah y aclaró que la denuncia sigue su curso. Un creador de contenido también señaló públicamente a la clínica por la muerte de su gata durante una cirugía de esterilización.

TV Azteca no ha confirmado cambios en el elenco

Logo de TV Azteca, título 'Aliados de los animales: Nuestro compromiso permanente', y un comunicado de prensa en varios párrafos
Un comunicado de TV Azteca y Grupo Salinas detalla su compromiso permanente con la protección y el bienestar animal, incluyendo acciones de sensibilización. (Instagram: TV Azteca)

Hasta el momento, TV Azteca no ha informado sobre sanciones internas contra Sola ni ha confirmado modificaciones en el elenco de Ventaneando. En redes circulan versiones sobre una posible salida del conductor, pero ninguna ha sido respaldada por un comunicado oficial de la televisora.

La diputada de Morena Margarita Corro Mendoza solicitó analizar la posible aplicación del artículo 208 del Código Penal y sostuvo que una disculpa pública no necesariamente extingue eventuales responsabilidades legales. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México también condenó los comentarios y recordó que las denuncias por maltrato animal en la capital pasaron de 1,868 casos en 2019 a 3,868 en 2025.

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