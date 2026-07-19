Centro Democrático arremetió contra Rodrigo Lara y señaló al Gobierno entrante de buscar votos para Deluque con el Pacto Histórico: “Explíquele”

El Centro Democrático recordó que se declaró partido de gobierno desde que Abelardo de la Espriella ganó las elecciones - crédito Colprensa

Hay tensión entre el partido Centro Democrático y los integrantes del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella por la elección del presidente del Senado de la República. Pese a que la colectividad uribista se declaró desde un inicio como partido de gobierno, tiene un candidato distinto al de la administración entrante para ocupar esa dignidad.

El Centro Democrático está impulsando al congresista Honorio Henríquez, mientras que el Gobierno entrante de De la Espriella respalda al senador Alfredo Deluque, del Partido de La U. De acuerdo con La FM, debido a las dificultades que tendría Henríquez de ganar, el partido de derecha estaría buscando apoyos en el Pacto Histórico, movimiento político completamente opuesto a sus posturas.

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El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, se pronunció al respecto ante los medios de comunicación. “Yo, francamente, no creo, me resisto a pensar, que sea cierta la versión en el sentido en que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de julio y yo no me atrevo a pensar eso porque eso implica, inexorablemente, impajaritablemente, una alianza con el gobierno de Petro y con el Pacto Histórico”, detalló el jefe de cartera designado ante la prensa.

Rodrigo Lara aseguró que espera que el Centro Democrático no esté buscando votos del Pacto Histórico para tener la presidencia del Senado - crédito Europa Press

El Centro Democrático reaccionó a las declaraciones de Rodrigo Lara a través de una publicación en X. En ella, aseguró que el ministro designado estaría maltratando a la colectividad que, desde el principio, resolvió unirse al proyecto político del presidente electo.

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“No necesita maltratar al Centro Democrático, que por convicción y pensando en Colombia decidió declararse partido de gobierno al que usted pertenece”, precisó.

Contrario a lo expuesto por La FM, el partido uribista señaló al Gobierno entrante de ponerse en contacto con integrantes de la administración actual para conseguir votos a favor de Alfredo Deluque. Sin embargo, no proporcionó pruebas que sustenten esa estrategia política.

“Explíquele mejor al país por qué están llamando al Gobierno de Gustavo Petro para que les consiga votos del Pacto Histórico, con el fin de imponer a Alfredo Deluque como candidato a la Presidencia del Senado, cambiando las reglas de la democracia”, aseveró.

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El partido Centro Democrático señaló el ministro designada Rodrigo Lara de maltratar al Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X

El Centro Democrático considera que la presidencia del Senado debe tenerla algún integrante de la colectividad –en este caso, Honorio Henríquez–, debido a que el movimiento político es el partido de gobierno con más curules en el Congreso (17). Además, durante los cuatro años de administración del presidente Gustavo Petro, hizo oposición.

“El Centro Democrático, partido de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, considera que tenemos el derecho legítimo, entre otras cosas, porque este es un ejercicio aritmético –no de carácter político– y nosotros somos la mayor bancada de Gobierno", precisó Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, en diálogo con El Tiempo.

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Posteriormente, en una publicación en X, Vallejo afirmó que la administración entrante estaría priorizando el fortalecimiento de alianzas políticas y dejando de lado una “regla de la democracia”, refiriéndose a la manera como se elige la presidencia del Senado.

De igual manera, recordó que el país requiere de un ejercicio político honesto, que se base en el respeto y en apego a la normativa democrática, algo que, a su juicio, no se estaría garantizando.

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, señaló al Gobierno de Abelardo de la Espriella de "sacrificar su gobernabilidad por un amiguismo caprichoso" - crédito @GabrielJVallejo/X

“Hoy más que nunca el país requiere de la alta política. La que privilegia el diálogo sincero, paciente y respetuoso, la que por encima de todo respeta las reglas de la democracia. Yo lamento que el gobierno entrante quiera cambiar una regla de la democracia, yo lamento que el gobierno entrante prefiera sacrificar su gobernabilidad por un amiguismo caprichoso”, señaló el director de la colectividad.

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Al igual que Vallejo, la excongresista y excandidata presidencial Paloma Valencia aseguró que el Centro Democrático no está pidiendo presidir la presidencia del Senado; cree que “se la ganó”.