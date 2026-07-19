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Abelardo de la Espriella lideró segundo ‘Consejo de Ministros’ en Barranquilla: “Avanzando en la hoja de ruta”

El presidente electo se encontró con su gabinete ministerial para revisar el proceso de empalme y la agenda legislativa

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El presidente electo Abelardo de la Espriella llevó a cabo el segundo Consejo de Ministros, en el que se avanzó en la revisión de la agenda que tendrá el Gobierno entrante en el Congreso de la República - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente electo Abelardo de la Espriella llevó a cabo el segundo Consejo de Ministros, en el que se avanzó en la revisión de la agenda que tendrá el Gobierno entrante en el Congreso de la República - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En Barranquilla, Atlántico, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lideró un segundo “Consejo de Ministros”, orientado a preparar al gabinete para la puesta en marcha de su Gobierno, que iniciará el 7 de agosto de 2026. A través de su cuenta de X, el mandatario entrante compartió un mensaje sobre la reunión en la que dio a conocer el objetivo del encuentro.

Iniciamos nuestro segundo Consejo de Ministros designados, avanzando en la hoja de ruta para construir la Patria Milagro. ¡Firme por la Patria!”, precisó el jefe de Estado entrante en la red social.

El presidente electo Abelardo de la Espriella lideró el segundo Consejo de Ministros - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente electo Abelardo de la Espriella lideró el segundo Consejo de Ministros - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ante los medios de comunicación, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, reveló algunos detalles sobre la reunión. Según explicó, en la agenda se incluyó la revisión del proceso de transición de Gobierno y los trámites legislativos que se tienen contemplados.

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Vamos a hacer una revisión de todo el proceso de empalme que se está llevando a cabo esencialmente, y vamos a revisar también la agenda legislativa para los próximos meses. Los proyectos prioritarios los vamos a conocer hoy”, indicó el ministro designado ante la prensa.

El primer Consejo de Ministros de Abelardo de la Espriella

El primer encuentro del presidente electo con su gabinete ministerial designado se llevó a cabo el 10 de julio, también en Barranquilla. La reunión duró varias horas y se centró en avanzar en los objetivos de gobierno y en esclarecer las responsabilidades de cada ministerio, estableciendo prioridades de acción.

Ante los medios de comunicación, el jefe de Estado entrante indicó que, junto con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, analizaron la información que tenían disponible para el empalme. Además, aclaró que, bajo su administración, los funcionarios se enfocarán en resolver las principales problemáticas que aquejan a la ciudadanía.

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Aquí hemos conformado un gabinete de las mejores calidades humanas y profesionales para darle a Colombia y al pueblo colombiano las soluciones que se requieren, sobre la base de la lucha contra la corrupción, el manejo adecuado de los recursos públicos, la decisión insoslayable de hacer de nuestro Estado, de nuestro Gobierno, un Gobierno efectivo, un Gobierno que le resuelva los problemas a la gente, pero sobre todo a la gente más humilde”, precisó.

De igual manera, explicó que hay problemáticas que tendrán una especial atención en su gobierno, como las fallas en el sistema de salud. Esto, teniendo en cuenta que la población está enfrentando trabas para acceder a citas médicas, exámenes, procedimientos y medicamentos. También hizo hincapié en la situación de inseguridad del país, en donde varios grupos armados operan y se disputan el control de los territorios.

Aquí no hay vacaciones, aquí no hay flojera, aquí no hay día que no se trabaje. Desde antes de llegar al Gobierno, este equipo está tomando las medidas, armando los equipos también en cada ministerio”, añadió.

En desarrollo...

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