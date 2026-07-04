América Latina

Rodrigo Paz responsabilizó a “políticos conspiradores” por el conflicto que paralizó Bolivia

El mandatario formuló estas acusaciones durante un acto de cierre de un curso militar en Tarija, en un momento en que la Fiscalía aceptó investigar una denuncia penal presentada contra Evo Morales y varios dirigentes sindicales

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Durante su discurso, Paz lamentó que algunos bolivianos prioricen intereses personales o políticos antes que el bienestar nacional (Europa Press)
Durante su discurso, Paz lamentó que algunos bolivianos prioricen intereses personales o políticos antes que el bienestar nacional (Europa Press)

El presidente Rodrigo Paz denunció que Bolivia sufrió un ataque organizado por “políticos conspiradores” y sectores ideologizados durante los más de 50 días de protestas y bloqueos de carreteras que buscaron forzar su renuncia, un conflicto que causó pérdidas millonarias y dejó al menos 16 muertos.

“Los conspiradores tienen que pagar sus culpas porque no le pueden hacer daño al futuro de la patria”, señaló Paz, durante el acto de clausura de un curso satinador en la Escuela de Cóndores, en Sanandita, provincia Gran Chaco del departamento de Tarija.

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Por otro lado, Paz recordó que durante mucho tiempo se promovió la idea de que las Fuerzas Armadas debían alinearse con una ideología, ubicando ese aspecto por encima del país. Sin embargo, afirmó que actualmente se busca recuperar el valor de la patria como prioridad, por encima de cualquier interés ideológico.

“Parte de su mandato es luchar contra el terrorismo, como cóndores tienen varios mandatos y uno de esos es la lucha contra el terrorismo que ataque a Bolivia (porque) esto es un narcoterrorismo politizado que atacó a los bolivianos y ha causado más de 20 muertos, hombres y mujeres que no pudieron pasar (los bloqueos) en ambulancias y podrían haber sido familiares nuestros”, agregó.

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En cuanto a las protestas, Paz diferenció el derecho a la movilización de los reclamos justos de organizaciones históricamente postergadas frente a las acciones de quienes, según él, actuaron por motivos ideológicos y con intereses vinculados al narcoterrorismo.

Las protestas y bloqueos en Bolivia se extendieron por más de 50 días y dejaron al menos 16 muertos, la mayoría por falta de atención médica (Reuters)
Las protestas y bloqueos en Bolivia se extendieron por más de 50 días y dejaron al menos 16 muertos, la mayoría por falta de atención médica (Reuters)

“Otra cosa es el derecho a la protesta de aquellas organizaciones que tienen justos pedidos, pero no aquellos que, por ideología, por intereses nacionales y de orden internacional, vinculados al narcoterrorismo, quieran transformar el país, eso no es correcto”, expresó.

El mandatario lamentó el impacto de la crisis, que se extendió entre mayo y junio y fue liderada por la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales. La prolongada protesta provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades.

Al menos 13 de los 16 fallecidos perdieron la vida por falta de atención médica oportuna, consecuencia directa de los bloqueos. El Gobierno estimó que las pérdidas económicas superaron los 3.000 millones de dólares.

La denuncia presentada ante la Fiscalía de Santa Cruz acusó a Morales y otros dirigentes sindicales de delitos como alzamiento armado, terrorismo y asociación delictuosa, por los daños causados en el país. Los denunciantes, líderes ciudadanos de la región más poblada de Bolivia, atribuyeron a los bloqueos la generación de muertes, hambre y la profundización de la crisis económica.

Washington anunció que reforzará la cooperación con Bolivia para fortalecer las instituciones y combatir el crimen organizado (Reuters)
Washington anunció que reforzará la cooperación con Bolivia para fortalecer las instituciones y combatir el crimen organizado (Reuters)

Morales rechazó las acusaciones y negó vínculos con el narcotráfico. En su discurso, Paz enfatizó que la patria debe estar por encima de las ideologías y reprochó que existan bolivianos que antepongan intereses personales o políticos al bienestar del país.

“Nuestra desgracia es que hay bolivianos que se olvidan de la patria y piensan primero en sus ideologías y en sus intereses personales”, dijo.

Por otro lado, Estados Unidos manifestó su “respaldo inquebrantable” a la democracia boliviana y al gobierno de Paz, y reiteró su rechazo a cualquier intento de ruptura constitucional.

“Los Estados Unidos reafirman su respaldo inquebrantable a la democracia en Bolivia y al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, legítimamente electo por el pueblo boliviano”, declaró el encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Bolivia, Erik Martini,

Washington anunció que profundizará la cooperación bilateral para fortalecer las instituciones y combatir el crimen organizado y el narcotráfico, al afirmar que “no hay desarrollo sin seguridad, no hay prosperidad sin democracia”.

(Con información de EFE y El Deber)

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