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Dónde consultar los resultados de ingreso a Educación Media Superior en el Edomex

Del 19 al 26 de agosto también habrá registro y atención para quienes participaron de manera extemporánea

Preparatoria Edomex
Listo los resultados para nivel preparatoria en el Edomex (Gob. Edomex)
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Las y los aspirantes que participaron en el proceso de ingreso 2026 de la convocatoria “Mi Derecho, Mi Lugar” ya pueden consultar sus resultados para conocer la opción educativa de Educación Media Superior que les fue asignada.

El Gobierno del Estado de México informó que la consulta está disponible a través de la plataforma oficial www.miderechomilugar.gob.mx, donde las y los participantes deberán ingresar para conocer la información correspondiente a su proceso de asignación.

La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes de 22 municipios mexiquenses de la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso al bachillerato y facilitar que las y los jóvenes puedan continuar con su preparación académica en planteles cercanos a sus lugares de residencia.

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¿Quiénes pueden consultar los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar?

Educación alumnos Edomex preregistro universidad
Educación preregistro universidad (Gob. Edomex)

El proceso de ingreso 2026 estuvo dirigido a aspirantes de Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán y Valle de Chalco.

Las autoridades educativas señalaron que el esquema busca favorecer un acceso más equitativo a la Educación Media Superior, al ofrecer a las y los aspirantes diferentes alternativas educativas y permitirles continuar sus estudios sin tener que trasladarse grandes distancias.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó que el proceso representa un mecanismo para fortalecer la equidad y ampliar las posibilidades de ingreso de las nuevas generaciones al nivel medio superior.

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Amplían las oportunidades educativas

De acuerdo con la Secretaría de Educación estatal, la coordinación entre el gobierno de México y el gobierno mexiquense, permitió ampliar las oportunidades educativas para las y los jóvenes mexiquenses.

La finalidad es que el proceso de ingreso se desarrolle bajo criterios de transparencia, equidad e información oportuna, de manera que los aspirantes puedan conocer sus resultados y dar seguimiento a los siguientes pasos para continuar su trayectoria académica.

La estrategia también busca reducir las barreras que enfrentan estudiantes que buscan ingresar al bachillerato, particularmente en una zona metropolitana donde existe una alta demanda de espacios educativos.

Habrá atención para aspirantes extemporáneos

alumnos preparatoria inscripción preregistro universidad Edomex
alumnos preparatoria inscripción preregistro universidad Edomex

Para quienes no participaron en tiempo y forma en el proceso ordinario o requieren atención adicional, las autoridades anunciaron un periodo especial.

Del 19 al 26 de agosto de 2026 se llevará a cabo el registro, asignación y atención para aspirantes extemporáneos, nuevamente mediante la plataforma oficial de “Mi Derecho, Mi Lugar”.

Los interesados deberán ingresar a www.miderechomilugar.gob.mx para conocer las condiciones del procedimiento y realizar, en su caso, el registro correspondiente.

Con esta etapa adicional, el Gobierno del Estado de México busca brindar una alternativa a quienes no pudieron completar el proceso ordinario y ampliar las posibilidades de que más jóvenes puedan acceder a una opción de Educación Media Superior.

Las autoridades recomendaron a las y los aspirantes mantenerse atentos a la información publicada en la plataforma oficial y realizar los trámites dentro de los plazos establecidos para evitar perder la oportunidad de participar en el proceso de ingreso 2026.

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