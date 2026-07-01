América Latina

El Senado chileno rechazó un juicio político contra el exministro de Hacienda de Gabriel Boric

La iniciativa impulsada por libertarios y republicanos contra Nicolás Grau fue desechada por 16 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones

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Grau agradeció el apoyo de su sector y valoró la decisión de parlamentarios del oficialismo de no votar a favor la acusación levantada por sus socios.
Grau agradeció el apoyo de su sector y valoró la decisión de parlamentarios del oficialismo de no votar a favor la acusación levantada por sus socios.

Un duro revés sufrió el oficialismo este martes, luego de que el Senado rechazara por 16 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones la Acusación Constitucional (AC) presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano (REP), contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda de la administración de Gabriel Boric, por presuntas irregularidades graves y “errores financieros” en la conducción económica del país.

Y es que a pesar de que la semana pasada el libelo acusatorio había sido visado por la Cámara de Diputados con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, su aprobación en el Senado se veía harto más difícil, puesto que su composición política es de un virtual empate, mientras que varios parlamentarios del bloque oficialista mostraron sus reparos al juicio político impulsado por sus socios por carecer de “sustento jurídico”.

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Varios senadores del bloque oficialista mostraron sus reparos a la Acusación Constitucional (AC) por carecer de “sustento jurídico”.

Las razones del rechazo

En medio del álgido debate, desde la oposición el senador Vlado Mirosevic (PL), quien finalmente se inhabilitó de la votación, sostuvo que el juicio político no está hecho “para que se construya sobre apreciaciones de mérito de la gestión pública ni como crítica política” y recordó que el libelo no acreditaba “dolo ni negligencia”.

Por su parte, Fidel Espinoza (PS) advirtió que “este mecanismo ha ido perdiendo con el tiempo su carácter excepcional”, mientras que Karim Bianchi (IND), criticó el gasto para el fisco que implicó el traslado de los parlamentarios desde sus regiones en semana distrital, la que obliga a la suspensión del trabajo legislativo en las salas y comisiones del Congreso Nacional para que los parlamentarios se aboquen a sus territorios.

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Desde la vereda del oficialismo, en tanto, una de las que votó en contra fue Andrea Balladares (RN), quien afirmó que “no he logrado la convicción suficiente de que exista la causal de infracción constitucional”.

De la misma opinión fue la actual presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien ya había advertido previo a la votación que “lo más probable” era que la AC fuera rechazada, asunto que “lo único que hace es debilitar al oficialismo”.

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El senador Fidel Espinoza (PS) advirtió que “este mecanismo (la AC) ha ido perdiendo con el tiempo su carácter excepcional”.

Los agradecimientos de Grau

Una vez finalizada la votación, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, agradeció el apoyo de su sector y valoró la decisión de parlamentarios del oficialismo de no votar a favor la acusación levantada por sus socios.

“En todos los puntos hubo votos en contra o abstenciones de senadores y senadoras tanto de Renovación Nacional como de la UDI (...) En esta votación ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamentos”, afirmó.

“Cuando se investigó, se discutió con calma y fueron expertos y expertas a la comisión revisora, no hubo nadie que afirmara que existían fundamentos claros para una acusación constitucional”, agregó Grau.

El exjefe de la billetera fiscal agradeció “que hayan existido senadores y senadoras, diputadas y diputados que, más allá de su visión política y de su legítima crítica al gobierno anterior, hayan votado en contra de esta acusación porque la hayan evaluado en su propio mérito. A mí no me corresponde ningún adjetivo a ese comportamiento, simplemente agradecerlo como la persona que estaba siendo sujeta a esta evaluación”, remató.

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