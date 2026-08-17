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3 infusiones naturales que ayudan a desinflamar los riñones y eliminar la retención de líquidos

Aunque estos remedios no sustituyen la atención médica, su uso moderado puede complementar el cuidado de la salud renal bajo supervisión profesional

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El malestar por inflamación en los riñones y la retención de líquidos afecta a miles de personas en México.

Diversas plantas medicinales forman parte del recetario popular por su capacidad para estimular la función renal y favorecer la eliminación de líquidos a través de infusiones.

Aunque estos remedios no sustituyen la atención médica, su uso moderado puede complementar el cuidado de la salud renal bajo supervisión profesional. A continuación, tres infusiones naturales que destacan por sus beneficios diuréticos y desinflamatorios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
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3 infusiones naturales que ayudan a desinflamar los riñones y eliminar la retención de líquidos

Aquí tienes tres infusiones naturales que, según la herbolaria tradicional y algunos estudios, pueden ayudar a desinflamar los riñones y favorecer la eliminación de líquidos retenidos. Recuerda que ninguna infusión sustituye el tratamiento médico y siempre es recomendable consultar a un especialista antes de usarlas si tienes problemas renales.

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1. Infusión de cola de caballo

La cola de caballo es una planta con propiedades diuréticas que puede ayudar a eliminar líquidos y reducir la inflamación. Se prepara hirviendo una cucharada de la planta seca en una taza de agua durante 5 a 10 minutos, se cuela y se bebe una o dos veces al día.

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Taza de té de cola de caballo caliente, una infusión reconocida por sus propiedades medicinales y saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Infusión de diente de león

El diente de león es conocido por su efecto diurético y depurativo. Ayuda a estimular la función renal y a eliminar toxinas a través de la orina. Para prepararla, añade una cucharadita de hojas secas de diente de león a una taza de agua caliente, deja reposar 10 minutos, cuela y bebe una vez al día.

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Té herbal, jengibre, canela, diente de león, naranja, infusión natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Taza de té verde amarillento acompañada de jengibre, canela, hojas verdes, diente de león y naranja, una infusión natural y aromática. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Infusión de perejil

El perejil tiene un efecto diurético suave que puede ayudar con la retención de líquidos. Para la infusión, hierve un manojo pequeño de perejil fresco en una taza de agua durante 5 minutos, cuela y consume una vez al día.

Una taza de té de perejil con hojas y una rodaja de limón, un manojo de perejil fresco, una tetera de vidrio y un tarro de miel en una mesa de madera.
Un té de perejil con hojas frescas y una rodaja de limón se encuentra en una taza de vidrio sobre una mesa de madera, con una tetera y un tarro de miel en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar infusiones de cola de caballo, diente de león o perejil para desinflamar y eliminar la retención de líquidos

Para aprovechar los posibles beneficios de la cola de caballo, el diente de león y el perejil como apoyo para desinflamar los riñones y eliminar la retención de líquidos, es clave preparar y consumir las infusiones de manera adecuada y moderada. Aquí te explico cómo tomarlas:

Cola de caballo

  • Preparación: Añade una cucharada (aprox. 5 g) de cola de caballo seca en una taza de agua hirviendo.
  • Reposo: Deja reposar durante 5 a 10 minutos y cuela antes de beber.
  • Consumo: Toma una taza al día, preferentemente en la mañana. Evita usarla por periodos mayores a una semana sin consultar a un médico.

Diente de león

  • Preparación: Coloca una cucharadita (aprox. 2 g) de hojas secas de diente de león en una taza de agua caliente.
  • Reposo: Deja reposar 10 minutos, cuela y sirve.
  • Consumo: Una taza diaria, de preferencia por la mañana o al mediodía. No prolongar su uso más de siete días seguidos sin supervisión.

Perejil

  • Preparación: Hierve un manojo pequeño de perejil fresco (aprox. 10 g) en una taza de agua durante 5 minutos.
  • Reposo: Cuela antes de beber.
  • Consumo: Una taza al día, durante no más de cinco días consecutivos.
Infografía con instrucciones para preparar infusiones de cola de caballo, diente de león y perejil. Muestra tazas, hierbas, utensilios y calendarios.
Una infografía detalla la preparación y el consumo seguro de infusiones de cola de caballo, diente de león y perejil para desinflamar y eliminar la retención de líquidos, según Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se recomienda el uso prolongado de estas infusiones sin supervisión médica, especialmente en personas con insuficiencia renal, presión baja, embarazo o que toman medicamentos diuréticos. Ante cualquier síntoma o afección renal, consulta a tu médico.

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