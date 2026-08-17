¿Fofo Márquez reaparece en redes? la verdad sobre video desde su cuarto

(Captura de pantalla YouTube/Fofo Márquez)

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La reciente aparición de Fofo Márquez en un video grabado aparentemente en su habitación generó confusión y sorpresa entre sus seguidores, pues se encuentra cumpliendo una condena de 17 años por feminicidio en grado de tentativa.

Muchos usuarios especularon sobre una posible liberación del influencer, actualmente condenado a prisión.

Sin embargo, el video corresponde a material antiguo que fue reutilizado en sus redes sociales, no a una grabación reciente desde su domicilio.

El hecho de que el influencer reapareciera en un entorno doméstico provocó incertidumbre en las plataformas digitales.

Numerosos comentarios preguntaron si realmente había recuperado la libertad, pues presumió su doble televisión, lujos en su habitación, botellas de alcohol coleccionables y más.

La realidad es que Fofo Márquez sigue recluido en el Penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, cumpliendo una condena de 17 años y 6 meses por tentativa de feminicidio.

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Así es la cárcel a dónde Fofo Márquez será trasladado (Foto: Google Maps)

De este modo, la circulación de videos en los que parece estar en casa responde únicamente al uso de archivos previos en sus cuentas y perfiles de fans.

¿Qué ha pasado con las cuentas de Fofo Márquez?

La inquietud sobre la situación legal de Márquez se avivó porque su perfil en Facebook mantiene una actividad constante. Por otro lado, su Instagram no cuenta con publicaciones.

Su página de Facebook, lejos de funcionar como espacios personales, se han transformado en páginas de entretenimiento y memes.

La administración de estos perfiles apunta a mantener su presencia digital y, posiblemente, conservar una fuente de ingresos a través de la monetización del contenido, aunque se desconoce quién publica.

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Quienes tengan dudas sobre el paradero del influencer pueden tener certeza de que no ha recuperado la libertad.

Las autoridades no han emitido ninguna notificación oficial sobre su salida del penal.

Además, aunque su defensa ha intentado recursos legales como amparos, la sentencia se mantiene firme y no existe indicio alguno de que pueda abandonar la prisión en el corto plazo.

La carta de Fofo Márquez

Esta es la carta escrita por el influencer y subida a sus redes sociales (Fb: Fofo Mqz)

Una nueva controversia sacudió las redes sociales tras la publicación de una carta atribuida a Fofo Márquez, quien cumple una sentencia de 17 años y seis meses por tentativa de feminicidio en el Penal de Barrientos.

El mensaje, difundido como fotografía de un texto manuscrito en su cuenta oficial de Facebook, reavivó las dudas sobre quién controla sus redes y si el influencer logra comunicarse indirectamente desde la cárcel.

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La publicación, firmada como “el equipo de Fofo Márquez”, apareció la noche del 16 de julio.

No es la primera vez que su cuenta muestra actividad desde que ingresó al reclusorio, lo que ha mantenido el debate sobre un posible acceso a dispositivos o la intervención directa de personas externas en la gestión de su imagen digital.

En la carta, Márquez sostiene que el delito por el que fue condenado es una fabricación y afirma que sus derechos han sido vulnerados.

El texto adquiere relevancia porque cita a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para pedir que “se hagan valer mis derechos como así lo menciona la presidenta en el video que compartí, que no hay preferencias ni amistades y que aplique la ley al igual para todos, ya que el delito por el que me juzgan está totalmente fabricado”.

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De acuerdo con la versión difundida por la defensa del influencer, la carta busca llamar la atención sobre supuestas irregularidades en su proceso judicial y compara su situación con la de “muchas familias que sufren lo mismo y están impunes”.

Los cuestionamientos sobre el acceso de Fofo Márquez a sus redes sociales no son nuevos. Desde su detención, la continuidad de publicaciones y la difusión de mensajes generan especulaciones sobre posibles privilegios o complicidad interna, aunque no existe una versión oficial que confirme estas sospechas.