El Mercosur rechazó cualquier conducta que comprometa la estabilidad democrática en Bolivia tras los bloqueos

Bolivia's President Rodrigo Paz attends the opening ceremony of the Mercosur summit at the CONMEBOL Convention Center, in Luque, Paraguay, June 30, 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

Los presidentes del Mercosur reafirmaron este martes su respaldo al Gobierno del mandatario boliviano, Rodrigo Paz, y rechazaron toda conducta que pueda comprometer la estabilidad democrática, el Estado de Derecho o la convivencia pacífica en Bolivia. La postura quedó plasmada en la declaración aprobada durante la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del bloque, celebrada en la ciudad de Luque, Paraguay.

El documento, suscrito también por los jefe de Estados de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Chile, José Antonio Kast, expresa “profunda preocupación por la situación humanitaria en Bolivia”, país que enfrentó 50 días de conflicto social y manifestaciones que reclamaban la salida de Paz del poder.

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El canciller argentino, Pablo Quirno, firmó la declaración en representación del presidente Javier Milei, ausente en la cumbre tras cancelar su asistencia.

Según la declaración difundida por el Gobierno paraguayo, los jefes de Estado de la región “rechazaron toda acción que implique violencia, interrupciones de servicios esenciales, amenaza a infraestructuras críticas o cualquier otra conducta que comprometa la estabilidad democrática, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica” en Bolivia. El texto ratifica la “necesidad del pleno respeto al Gobierno legítimo y constitucional” de Bolivia, liderado por Rodrigo Paz, en funciones desde hace poco más de siete meses.

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Fotografía que muestra de izquierda a derecha, en primera fila, al presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a sus homólogos de Uruguay, Yamandú Orsi; de Paraguay, Santiago Peña; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Ecuador, Daniel Noboa, durante la LXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado del Mercosur este martes, en Luque (Paraguay) (EFE/ Juan Pablo Pino)

Además, los mandatarios exhortaron a “todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo”, el respeto, el “pleno reconocimiento” de las instituciones democráticas y la preservación de la paz social.

El conflicto boliviano, iniciado el 6 de mayo, provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, además de dejar al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 murieron por falta de atención médica oportuna a raíz de los bloqueos. En el cierre de la cumbre, Uruguay recibió de Paraguay la presidencia semestral del bloque regional.

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Por su parte, en la antesala a la reunión, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, vinculó la reciente amenaza de paro de jueces con las prácticas del Movimiento al Socialismo (MAS) y remarcó que el diálogo es la única vía legítima para resolver los conflictos institucionales. Durante un encuentro con periodistas en Asunción, cuestionó el recurso de la presión y convocó a las autoridades judiciales a dejar de lado las estrategias de bloqueo y paro, asociadas, según él, a la dinámica política de las últimas dos décadas.

“Es el momento de ordenar la casa, siempre bajo el diálogo, aquí amenazas de paro, amenazas de bloqueos, son del pasado, eso es el pensamiento de los 20 últimos años (gobiernos del MAS), bajo la lógica del diálogo y la concertación es la modernidad, eso es el siglo XXI”, sostuvo Paz, al referirse a la advertencia del Órgano Judicial, que planteó la posibilidad de suspender funciones si el Ejecutivo y el Parlamento no atendían sus demandas presupuestarias y legislativas.

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Rodrigo Paz rechazó el paro judicial y acusó al MAS de fomentar las viejas prácticas de presión (Europa Press)

El lunes, representantes del Órgano Judicial se reunieron en Sucre y aprobaron una resolución para solicitar un incremento presupuestario y la aprobación de leyes pendientes en la Asamblea Legislativa. Como medida de presión, advirtieron con iniciar un paro si no recibían una respuesta favorable.

El vocero presidencial, José Luis Galvez, calificó la amenaza de “inaudita” y acusó a los magistrados de actuar como “sindicateros” al recurrir a la paralización como herramienta de protesta. “El vocero presidencial acusó a los jueces de actuar como ‘sindicateros’ por recurrir a la paralización”, se informó tras la reunión. Paz recordó además el “gran acuerdo nacional” sellado en Cochabamba, del que surgieron una serie de normas que permanecen pendientes de tratamiento en el Parlamento.

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(Con informacion de EFE)