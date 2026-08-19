Pensión del ISSSTE: adelantan y confirman fecha del pago de septiembre a todos los jubilados

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció un adelanto en la fecha de pago de la pensión de septiembre

Guardar

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció un adelanto en la fecha de pago de la pensión de septiembre para todos los jubilados, como resultado de un ajuste en su calendario por la coincidencia de los últimos días de agosto con el fin de semana.

Esta actualización facilitará que los beneficiarios tengan acceso a sus recursos antes de lo habitual y les permitirá organizar mejor sus gastos.

¿Cuándo llega el pago de la Pensión del ISSSTE a los beneficiarios?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el depósito correspondiente a la pensión de septiembre de 2026 para jubilados y pensionados se realizará el viernes 28 de agosto.

PUBLICIDAD

l Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció un adelanto en la fecha de pago de la pensión de septiembre (X@avisosbienestar)

Calendario completo de pagos del ISSSTE

Enero: 2 de enero

Febrero: 30 de enero

Marzo: 27 de febrero

Abril: 27 de marzo

Mayo: 29 de abril

Junio: 29 de mayo

Julio: 30 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 28 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 29 de octubre

Diciembre: 27 de noviembre

Calendario de pagos de pensionados ISSSTE 2026.

Modalidades de la Pensión del ISSSTE

El acceso a una pensión oficial en México depende del sector laboral al que pertenece el trabajador y del instituto de seguridad social correspondiente. Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ofrecen diferentes modalidades de retiro y calculan el monto bajo esquemas específicos.

El ISSSTE cubre a los empleados del sector público y ofrece distintos esquemas de retiro, de acuerdo con los años de servicio y la edad alcanzada. Los principales tipos de pensión son:

Jubilación: Se concede a quienes completan normalmente 30 años de servicio si son hombres, o 28 años en el caso de las mujeres.

Retiro por edad y tiempo de servicio: Permite pensionarse a partir de los 60 años, siempre que se alcancen al menos 15 años de servicio.

Cesantía en edad avanzada: Para quienes llegan a los 60 años pero no cumplen con los años de servicio suficientes para la jubilación.

El monto de la pensión bajo el ISSSTE depende del promedio salarial, los años laborados y el régimen escogido: Décimo Transitorio (que conserva derechos similares al sistema anterior) o cuentas individuales (que opera como un fondo de ahorro propio).

PUBLICIDAD

Pensionissste/Facebook

Modalidades de la Pensión del IMSS

El IMSS establece varias vías para que los trabajadores reciban una pensión mensual tras concluir su vida laboral. Entre ellas destacan:

Vejez: Los afiliados pueden solicitar este beneficio al cumplir 60 o 65 años, siempre que acumulen por lo menos 1.250 semanas de cotización según la Ley 97, o 500 semanas si se rigen por la Ley 73.

Invalidez y vida: Aplica en casos de incapacidad permanente que impide continuar trabajando.

Cesantía en edad avanzada: Se otorga a quienes quedan desempleados desde los 60 años.

El cálculo de la pensión considera el salario base de cotización, el total de semanas cotizadas y el régimen legal bajo el cual se haya realizado el ahorro. Quienes cotizaron bajo la Ley 73 acceden a condiciones distintas respecto a quienes lo hicieron bajo la Ley 97.