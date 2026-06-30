América Latina

Suben a cuatro los ciudadanos chilenos muertos en el doble terremoto en Venezuela

La Cancillería confirmó este lunes que está en contacto con sus familiares para brindar asistencia

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La maquilladora e influencer, Erika Ramírez, fue la primera víctima chilena confirmada.
La maquilladora e influencer, Erika Ramírez, fue la primera víctima chilena confirmada.

Mediante un comunicado de prensa, este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que un cuarto connacional se encuentra entre las 1.719 personas fallecidas -hasta ahora-, en el doble terremoto que azotó a Venezuela el miércoles pasado, quien se suma a las tres primeras víctimas chilenas informadas el domingo.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar el fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena tras los terremotos ocurridos en Venezuela. De esta manera, ya son cuatro víctimas chilenas confirmadas a raíz de este trágico evento”, señalaron desde dicha cartera.

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“La Cancillería ha tomado conocimiento del caso mediante los familiares de la víctima, a quienes se está prestando asistencia, orientación y contención. El ministerio expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos”, cerraron.

Cabe recordar que el primer caso registrado se confirmó el viernes y corresponde a Érika Ramírez, conocida maquilladora e influencer que trabajaba en la industria de concursos de belleza venezolana y vivía en ese país hace años junto a su esposo y un hijo.

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Ramírez tenía más de 30 mil seguidores en Instagram y de hecho, subió su última publicación realizando actividades deportivas un día antes de la catástrofe que le costó la vida.

“Le gustaba mucho caminar, conectarse con las personas, la naturaleza, era muy cálida. Queremos recordarla con ese cariño que ella también sentía por los demás y que dejó una huella”, señaló un familiar cercano al noticiero T13, quien aseguró además que la mujer venía periódicamente a Chile a visitar a su familia que vive en Santiago.

A ella se sumó luego Héctor Riquelme, de 54 años, chileno radicado hace mas de 20 años en La Guaira, probablemente la zona más afectada por los sismos.

Ahora, las autoridades chilenas esperan el resultado de las labores de rescate para dar con el paradero de Tomás Pribanic Boesze, de 73 años de edad, también residente en La Guaira y cuya desaparición el día de los terremotos fue informada por sus familiares.

Chile envió una delegación de 47 bomberos y rescatistas que trabajan intensamente en la búsqueda de sobrevivientes.
Chile envió una delegación de 47 bomberos y rescatistas que trabajan intensamente en la búsqueda de sobrevivientes.

La ayuda enviada por Chile

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno para tratar de paliar, en parte, los efectos del desastre.

De acuerdo a la autoridad, Chile envió “dos aeronaves KC-135 con 30 bomberos y equipamiento de alto nivel especializado en rescate, y un avión C-130 Hércules con 17 rescatistas y ayuda humanitaria. En ambos casos, el equipo está altamente especializado en tareas de rescate y logística asociados a dicho propósito”, explicó.

La autoridad agregó que los rescatistas chilenos están operando precisamente en La Guaira bajo condiciones muy complejas, enfrentando altas temperaturas, alta humedad, falta de redes de agua potable estables y caídas en las comunicaciones locales. Sin embargo, aseguró que el equipo chileno cuenta con los recursos logísticos y de campamento necesarios para mantener operaciones de forma autónoma durante 10 días.

“Hoy nuestra prioridad son las personas y el trabajo que están desarrollando nuestros bomberos, quienes representan lo mejor de Chile en una de las zonas más afectadas por esta tragedia”, remató Pavez.

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