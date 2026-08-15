Abogada de Epa Colombia salió en su defensa ante quienes aseguran que tiene que “pagar” por sus delitos: “Se ha resocializado”

La abogada Wendy Herrera recordó que Epa Colombia ya indemnizó a Transmilenio por los daños que causó y por los cuales fue condenada - crédito @wendy_herrera_lawyer/IG

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La abogada Wendy Herrera, que representa los intereses de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, se pronunció en sus redes sociales sobre la situación que enfrenta la creadora de contenido.

La también empresaria, que cumple una pena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas, fue trasladada al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como cárcel La Picaleña, al parecer, por irregularidades que se presentaron mientras estuvo privada de la libertad en la Estación de Carabineros de Bogotá.

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Ante su traslado, surgieron todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunas personas cuestionaron la decisión de reubicarla, mientras que otras la aplaudieron y afirmaron que la empresaria debe responder por los delitos que le fueron endilgados. Su abogada reaccionó en rechazo a esas declaraciones y recordó que su prohijada ya hizo una reparación por sus actos y, además, está cumpliendo la pena que le fue impuesta.

La abogada de Epa Colombia recordó que una condena no implica la pérdida de dignidad - crédito @wendy_herrera_lawyer/IG

“Me refiero a todas aquellas personas que sin ningún conocimiento opinan y hablan sobre la situación jurídica de Daneidy Barrera. Que pague, dicen muchos, que pague. Ya pagó, ya indemnizó, ya indemnizó, ya reparó los daños a Transmilenio. Se ha resocializado, ha construido país, le ha dado la oportunidad a muchos colombianos y colombianas de salir adelante”, dijo.

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Asimismo, aseguró que Epa Colombia, además de generar empleo, es una mujer a la que se le ha negado el derecho de estar con su hija. Además, aseguró que hay una desproporción en las garantías que se le brindan a las persona privadas de la libertad en Colombia y en la aplicación de justicia.

De acuerdo con la abogada, hay personas condenadas por corrupción, que en las investigaciones que se han surtido en su contra se ha comprobado los robos que han ejecutado en perjuicio del Estado, que gozan de beneficios. Incluso, tienen penas privativas de la libertad de más de 40 años, pero cuentas con algunos privilegios.

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Epa Colombia fue condenada a una pena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas - crédito Cristian Bayona / Colprensa

“Daneidy Barrera no le ha robado un peso al Estado. Cometió un delito y lo reparó. Y estamos respondiéndole a la justicia y vamos a recobrar su libertad”, precisó.

En otra publicación que hizo en sus redes sociales, la profesional en Derecho afirmó que se reunió con los padres de la creadora de contenido y con su pareja. Además, insistió en que, junto con un equipo de profesionales en Derecho, están trabajando para lograr la liberación de Epa Colombia.

Recordó, además, cuáles son los objetivos de las condenas que se establecen en Colombia, con el fin de aclarar que el haber recibido una sentencia condenatoria no implica la pérdida de la dignidad.

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“El estar condenado no pierde la dignidad humana. El estar condenado tiene dos fines, uno constitucional y uno de resocialización. Por eso estamos trabajando para poder recobrar su libertad. Wendy Herrera y su pool de abogados libertarán a la Epa Colombia. Hace 18 días, para los detractores, se me confirió poder y lo estamos haciendo a la altura.

La mamá de la empresaria se refirió a su traslado a la cárcel de Ibagué - crédito @martha.c.rojas6/IG

Por su parte, Martha Cecilia Rojas, mamá de la empresaria, rechazó el traslado de Epa Colombia a la cárcel de Ibagué. Su reubicación surgió cuando el nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 117 internos “de alto perfil” que estuvieron vinculados a negociaciones de paz en varias partes del país.

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“Ella no ha matado, no ha puesto bombas, no es terrorista... los verdaderos están libres haciendo maldad (...). Señor poderoso Rey dale pronta libertad a tu hija Daneidy Barrera Rojas. No es posible tanta maldad; toca corazones como el del presidente, tenga misericordia de ayudarnos a que le den la libertad”, dijo la mamá de la empresaria.