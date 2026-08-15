América confirma lesión de Karol Bernal, futbolista mexicana que ganó oro en los Centroamericanos

La campeona centroamericana no podrá jugar en el Apertura 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Karol Bernal, futbolista del Club América, quien representó a la Selección Mexicana Femenil en los recién concluidos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tristemente se perderá el torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA por un tema de lesión.

La jugadora encendió las alarmas en el futbol mexicano el día de la final por la medalla de oro. La entrenadora, Vannesa Martínez, alineó como titular a Karol Bernal, sin embargo al minuto 5′ la defensora no pudo seguir en el encuentro y en su lugar ingresó Diana Guatemala.

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La preocupación aumentó en la escuadra nacional cuando se observó a Karol Bernal, en muletas, desde la banca mexicana. En el Club América esperaron el regreso de la jugadora para realizar los estudios pertinentes, los cuales arrojaron una “lesión parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda derivado de un traumatismo”.

El tiempo de recuperación de Karol Bernal será de acuerdo a su evolución, por lo que la plantilla campeona de la Liga Femenil BBVA no podrá contar con ella lo que resta del año, siendo una baja muy sensible para el Club América Femenil.

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Llegó como refuerzo del Club América rumbo al Apertura 2026

La jugadora del América tiene una lesión parcial de ligamento cruzado (Instagram / karolbernalc)

Karol Esthefany Bernal Castañeda fue presentada como nueva jugadora de las Águilas después de una época exitosa con el Club de Futbol Monterrey Rayadas, en la antes llamada Liga Mx Femenil.

Bernal celebró tres títulos de la categoría rosa con La Pandilla: primero en el Apertura 2019 y posteriormente fue parte del bicampeonato en los torneos Clausura y Apertura 2024.

Incluso, Karol Esthefany pudo sumar un título más en su palmarés previo a su salida de Monterrey, sin embargo se conformó con el subcampeonato al caer en la última final de la Liga Mexicana Femenil, ante su actual equipo, el Club América Femenil.

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No sumó minutos en el Apertura 2026

Karol Bernal nuevo fichaje de América. (Instagram: América Femenil)

El debut de Karol Bernal con el Club América Femenil se tendrá que postergar a causa de su lesión en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2026. La defensa de 23 años no estuvo presente en las dos primeras fechas del torneo al estar en busca de la medalla de oro con la Selección Mexicana Femenil sub 23 en Santo Domingo.

“Somos de oro”

La jugadora del América celebró el oro centroamericano (Instagram / karolbernalc)

Antes de ser oficial la lesión de Karol Bernal, la defensa línea compartió varias imágenes de la final centroamericana femenil, enviando un mensaje de oro a toda la afición que acompañó a la escuadra sub-23 rumbo a la gloria en República Dominicana.

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“Somos de oro. Agradecida de vivir estos momentos con este increíble equipo”, se lee en la publicación de la jugadora del Club América, quien ahora se enfocará en su rehabilitación para estar de vuelta próximamente en la Liga Femenil BBVA.

Las campeonas inician con paso firme

Cruz Azul cayó10-0 ante América en el Apertura 2026, en uno de los resultados más duros en la Liga MX Femenil. (X/ @AmericaFemenil)

Club América Femenil inició el campeonato Apertura 2026 con goleada de 3-0 sobre el Club Santos Femenil y hace días firmaron una de las golizas más humillantes en la historia de la Liga Femenil BBVA al derrotar 10-0 a Cruz Azul Femenil.

El siguiente compromiso de las campeonas será contra la Franja del Club Puebla Femenil. El encuentro se jugará este sábado 15 de agosto desde el Mini Estadio El Nido en un horario de las 15:45 p.m. (tiempo del centro de México).

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