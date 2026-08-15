Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Delincuentes están usando falsas campañas de ayuda y mensajes fraudulentos para engañar a los colombianos en plena emergencia

Los señalados criminales están suplantando la identidad de figuras públicas para generar ganancias deshonestas

La Dijin recomienda verificar siempre la autenticidad de donaciones y enlaces digitales, y evitar consignaciones a cuentas no oficiales durante crisis humanitarias - crédito Colprensa - Interpol
La Dijin recomienda verificar siempre la autenticidad de donaciones y enlaces digitales, y evitar consignaciones a cuentas no oficiales durante crisis humanitarias - crédito Colprensa - Interpol
Guardar

Mientras los colombianos unen sus fuerzas para ayudar con donaciones para todas las personas afectadas tras el terremoto de 7,4 grados que azotó al occidente del país el 10 de agosto de 2026, gente inescrupulosa está aprovechando la coyuntura para ‘salirse con las suyas’, pese la emergencia.

Así lo informaron fuentes de la Policía Nacional que, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), emitieron una alerta sobre el aumento de estafas y fraudes durante situaciones de emergencia y desastres en el país.

Según las autoridades, delincuentes aprovechan la solidaridad y la urgencia propias de estos momentos para desplegar falsas campañas de ayuda, suplantar identidades y difundir mensajes fraudulentos con el fin de engañar a la población.

PUBLICIDAD

Entre las principales modalidades identificadas se encuentran la suplantación de organismos de socorro, líderes sociales y representantes de entidades públicas o privadas, así como la creación de campañas ficticias de recolección de ayudas.

Elementos de aseo personal, ropa interior y medicinas son algunos de los insumos que más hacen falta en los centros de acopio - crédito Esteban Vega La-Rotta / AFP
La Policía Nacional advierte que delincuentes aprovechan emergencias y desastres para lanzar falsas campañas de ayuda y solicitar dinero a través de cuentas personales - crédito Esteban Vega La-Rotta / AFP

Los delincuentes suelen utilizar cuentas bancarias personales para solicitar dinero de manera fraudulenta. Además, se ha detectado el uso del hurto de cuentas de WhatsApp y redes sociales, mediante las cuales envían mensajes engañosos para solicitar aportes económicos a los contactos de las víctimas.

Por eso, desde la Dijín se recomendó a la ciudadanía desconfiar de campañas de donación que “generen presión o urgencia excesiva” y verificar siempre que las ayudas sean promovidas por entidades oficiales, organizaciones reconocidas o fundaciones legalmente constituidas.

PUBLICIDAD

Además, se instó a confirmar la autenticidad de los enlaces recibidos por mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales antes de realizar donaciones o entregar información personal.

La Policía también aconsejó verificar las cuentas bancarias antes de efectuar aportes económicos, consultar siempre los canales oficiales de las organizaciones beneficiarias y evitar consignaciones a cuentas personales.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron computadores, celulares, discos duros y equipos que serían usados para falsificar documentos y alterar sistemas biométricos - crédito Dijín
Ciudadanos pueden denunciar intentos de estafa o fraudes en el Centro Cibernético Policial, disponible 24/7 a través del CAI Virtual y la línea 323-2733411 - crédito Dijín

Incluso, recomendaron a la ciudadanía evitar difundir información no verificada, ya que la desinformación puede generar pánico y facilitar la acción de organizaciones delictivas.

Para donaciones seguras, la institución sugirió utilizar los sitios oficiales de la Cruz Roja, alcaldías, gobernaciones, Defensa Civil e iniciativas como “Colombia, un solo corazón” y sus aliados, así como la Asociación de Bancos de Alimentos (Abaco).

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y exhortó a la población a denunciar cualquier hecho sospechoso, intento de estafa o incidente de delito informático comunicándose con el Centro Cibernético Policial a través del CAI Virtual 24/7 en el número 323-2733411.

No paran los saqueos en las ciudades afectadas

De la misma manera, los saqueos a comercios se sumaron a la emergencia que vive Colombia tras el terremoto, mientras crece la preocupación entre comerciantes y autoridades en zonas fuertemente afectadas como Cali y Pereira.

Mientras los organismos de socorro concentran sus esfuerzos en rescatar víctimas y asistir a los damnificados, las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en puntos críticos para proteger establecimientos y evitar nuevos incidentes.

Los primeros reportes dieron cuenta de denuncias por robos en varios comercios, lo que llevó a la adopción de toques de queda y la intensificación del despliegue policial y militar en sectores vulnerables. Las autoridades buscan salvaguardar tanto los locales comerciales como viviendas y edificaciones dañadas, en medio de restricciones temporales a la movilidad y dificultades por la falta de servicios básicos.

Denuncias hurtos a viviendas y comercios en Cali - crédito Sergio Acero/Reuters
Denuncias hurtos a viviendas y comercios en Cali - crédito Sergio Acero/Reuters

En muchos casos, los comerciantes enfrentan una doble preocupación: reparar los daños materiales y evitar que la situación de emergencia se convierta en oportunidad para la delincuencia. La presencia de negocios cerrados y sectores con acceso restringido ha incrementado la necesidad de protección y vigilancia, ante el riesgo de nuevos saqueos.

Hasta el momento, las investigaciones no permiten atribuir de manera general los saqueos a un grupo criminal específico, por lo que las autoridades insisten en no generalizar en medio de una emergencia que también ha generado muestras de solidaridad ciudadana.

Temas Relacionados

Sismos ColombiaSuplantación identidadEstafasEmergenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

San José del Palmar - Chocó, Colombia registró un sismo de 6.1 de intensidad este 14 de agosto

El país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que tiene una alta actividad sísmica

San José del Palmar - Chocó, Colombia registró un sismo de 6.1 de intensidad este 14 de agosto

Johan Mojica se roba las miradas en Getafe por su rendimiento: “Es uno de los mejores en su posición”

El colombiano es el reciente fichaje del equipo español para afrontar LaLiga, luego de sus dos años con el Mallorca, y ya se ganó el aprecio del cuerpo técnico

Johan Mojica se roba las miradas en Getafe por su rendimiento: “Es uno de los mejores en su posición”

Abogada de Epa Colombia salió en su defensa ante quienes aseguran que tiene que “pagar” por sus delitos: “Se ha resocializado”

Wendy Herrera aseguró que está trabajando con un equipo de abogados para lograr la liberación de la empresaria, que está recluida en la cárcel La Picaleña de Ibagué

Abogada de Epa Colombia salió en su defensa ante quienes aseguran que tiene que “pagar” por sus delitos: “Se ha resocializado”

Delegación humanitaria israelí que viajó a Colombia para apoyar rescates tras el sismo desmintió señalamiento de Gustavo Petro: “Con todo respeto”

El asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Roni Kaplan, aseguró que en lo que tiene que ver con el desastre en Colombia, el Estado de Israel está presente para ayudar durante la emergencia

Delegación humanitaria israelí que viajó a Colombia para apoyar rescates tras el sismo desmintió señalamiento de Gustavo Petro: “Con todo respeto”

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto En VIVO: Estados Unidos aumentó los recursos en ayuda humanitaria; el número de muertos ascendió a 288

La Ungrd informó que a las víctimas se suman 3.975 heridos y 378 desaparecidos

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto En VIVO: Estados Unidos aumentó los recursos en ayuda humanitaria; el número de muertos ascendió a 288
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Deportes

Johan Mojica se roba las miradas en Getafe por su rendimiento: “Es uno de los mejores en su posición”

Johan Mojica se roba las miradas en Getafe por su rendimiento: “Es uno de los mejores en su posición”

Derechos de televisión del fútbol colombiano: la Dimayor definió la fecha para discutir las ofertas

Hay fecha para la asamblea de la Dimayor sobre el futuro de la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las propuestas

Atlante echó para atrás el despido de David Ospina y esperará a su recuperación: hubo novedad con su contrato

América de Cali ya tiene nuevo estadio para el segundo semestre tras el terremoto: esta será su sede