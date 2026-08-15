Delincuentes están usando falsas campañas de ayuda y mensajes fraudulentos para engañar a los colombianos en plena emergencia

La Dijin recomienda verificar siempre la autenticidad de donaciones y enlaces digitales, y evitar consignaciones a cuentas no oficiales durante crisis humanitarias - crédito Colprensa - Interpol

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Mientras los colombianos unen sus fuerzas para ayudar con donaciones para todas las personas afectadas tras el terremoto de 7,4 grados que azotó al occidente del país el 10 de agosto de 2026, gente inescrupulosa está aprovechando la coyuntura para ‘salirse con las suyas’, pese la emergencia.

Así lo informaron fuentes de la Policía Nacional que, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), emitieron una alerta sobre el aumento de estafas y fraudes durante situaciones de emergencia y desastres en el país.

Según las autoridades, delincuentes aprovechan la solidaridad y la urgencia propias de estos momentos para desplegar falsas campañas de ayuda, suplantar identidades y difundir mensajes fraudulentos con el fin de engañar a la población.

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Entre las principales modalidades identificadas se encuentran la suplantación de organismos de socorro, líderes sociales y representantes de entidades públicas o privadas, así como la creación de campañas ficticias de recolección de ayudas.

La Policía Nacional advierte que delincuentes aprovechan emergencias y desastres para lanzar falsas campañas de ayuda y solicitar dinero a través de cuentas personales - crédito Esteban Vega La-Rotta / AFP

Los delincuentes suelen utilizar cuentas bancarias personales para solicitar dinero de manera fraudulenta. Además, se ha detectado el uso del hurto de cuentas de WhatsApp y redes sociales, mediante las cuales envían mensajes engañosos para solicitar aportes económicos a los contactos de las víctimas.

Por eso, desde la Dijín se recomendó a la ciudadanía desconfiar de campañas de donación que “generen presión o urgencia excesiva” y verificar siempre que las ayudas sean promovidas por entidades oficiales, organizaciones reconocidas o fundaciones legalmente constituidas.

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Además, se instó a confirmar la autenticidad de los enlaces recibidos por mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales antes de realizar donaciones o entregar información personal.

La Policía también aconsejó verificar las cuentas bancarias antes de efectuar aportes económicos, consultar siempre los canales oficiales de las organizaciones beneficiarias y evitar consignaciones a cuentas personales.

Ciudadanos pueden denunciar intentos de estafa o fraudes en el Centro Cibernético Policial, disponible 24/7 a través del CAI Virtual y la línea 323-2733411 - crédito Dijín

Incluso, recomendaron a la ciudadanía evitar difundir información no verificada, ya que la desinformación puede generar pánico y facilitar la acción de organizaciones delictivas.

Para donaciones seguras, la institución sugirió utilizar los sitios oficiales de la Cruz Roja, alcaldías, gobernaciones, Defensa Civil e iniciativas como “Colombia, un solo corazón” y sus aliados, así como la Asociación de Bancos de Alimentos (Abaco).

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La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y exhortó a la población a denunciar cualquier hecho sospechoso, intento de estafa o incidente de delito informático comunicándose con el Centro Cibernético Policial a través del CAI Virtual 24/7 en el número 323-2733411.

No paran los saqueos en las ciudades afectadas

De la misma manera, los saqueos a comercios se sumaron a la emergencia que vive Colombia tras el terremoto, mientras crece la preocupación entre comerciantes y autoridades en zonas fuertemente afectadas como Cali y Pereira.

Mientras los organismos de socorro concentran sus esfuerzos en rescatar víctimas y asistir a los damnificados, las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en puntos críticos para proteger establecimientos y evitar nuevos incidentes.

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Los primeros reportes dieron cuenta de denuncias por robos en varios comercios, lo que llevó a la adopción de toques de queda y la intensificación del despliegue policial y militar en sectores vulnerables. Las autoridades buscan salvaguardar tanto los locales comerciales como viviendas y edificaciones dañadas, en medio de restricciones temporales a la movilidad y dificultades por la falta de servicios básicos.

Denuncias hurtos a viviendas y comercios en Cali - crédito Sergio Acero/Reuters

En muchos casos, los comerciantes enfrentan una doble preocupación: reparar los daños materiales y evitar que la situación de emergencia se convierta en oportunidad para la delincuencia. La presencia de negocios cerrados y sectores con acceso restringido ha incrementado la necesidad de protección y vigilancia, ante el riesgo de nuevos saqueos.

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Hasta el momento, las investigaciones no permiten atribuir de manera general los saqueos a un grupo criminal específico, por lo que las autoridades insisten en no generalizar en medio de una emergencia que también ha generado muestras de solidaridad ciudadana.