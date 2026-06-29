Tres ciudadanos chilenos murieron en el doble terremoto en Venezuela

La maquilladora e influencer, Erika Ramírez, fue la primera víctima chilena confirmada.

La Cancillería confirmó este domingo que otros dos ciudadanos chilenos se cuentan entre las mas de 1.450 personas fallecidas en el doble terremoto que azotó a Venezuela el miércoles pasado, quienes se suman a Erika Ramírez, la primera víctima identificada.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar el fallecimiento de dos nuevas personas de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela. Ambos casos han sido confirmados por familiares de las víctimas a la Cancillería, la cual se encuentra en contacto con ellos entregando asistencia, orientación y contención. El ministerio expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos en este trágico evento”, reza el comunicado.

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El primer caso registrado se confirmó el viernes y corresponde a Erika Ramírez, conocida maquilladora e influencer chilena que trabajaba en la industria de concursos de belleza venezolana y vivía en ese país hace años junto a su esposo y un hijo.

Ramírez tenía más de 30 mil seguidores en Instagram y de hecho, subió su última publicación realizando actividades deportivas un día antes de la catástrofe que le costó la vida.

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“Le gustaba mucho caminar, conectarse con las personas, la naturaleza, era muy cálida. Queremos recordarla con ese cariño que ella también sentía por los demás y que dejó una huella”, señaló un familiar cercano al noticiero T13, quien aseguró además que la mujer venía periódicamente a Chile a visitar a su familia que vive en Santiago.

En tanto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, valoró que el gobierno venezolano “haya permitido que nuestro director general consular pueda estar desarrollando las coordinaciones esenciales, para que en circunstancias como una persona chilena fallecida, pueda tener la orientación necesaria para todos los trámites en momentos tan difíciles como estos”.

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Chile envió una delegación de 47 bomberos y rescatistas que trabajan intensamente en la búsqueda de sobrevivientes.

La ayuda enviada por Chile

Pavez detalló de paso la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno para tratar de paliar, en parte, los efectos del desastre.

De acuerdo a la autoridad, Chile envió “dos aeronaves KC-135 con 30 bomberos y equipamiento de alto nivel especializado en rescate, y un avión C-130 Hércules con 17 rescatistas y ayuda humanitaria. En ambos casos, el equipo está altamente especializado en tareas de rescate y logística asociados a dicho propósito”, explicó.

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La autoridad agregó que los rescatistas chilenos están operando en La Guaira -sector costero cercano a Caracas declarado zona de desastre-, bajo condiciones muy complejas, enfrentando altas temperaturas, alta humedad, falta de redes de agua potable estables y caídas en las comunicaciones locales. Sin embargo, aseguró que el equipo chileno cuenta con los recursos logísticos y de campamento necesarios para mantener operaciones de forma autónoma durante 10 días.

“Hoy nuestra prioridad son las personas y el trabajo que están desarrollando nuestros bomberos, quienes representan lo mejor de Chile en una de las zonas más afectadas por esta tragedia”, remató Pavez.

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