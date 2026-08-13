México
Agregar Infobae enGoogle

Alessandra Rosaldo lleva al escenario de Sentidos Opuestos a su hija Aitana: Eugenio Derbez y Aislinn comparten emocionados

La hija de 12 años sube por primera vez a un show profesional ante más de diez mil personas, en una velada marcada por el recuerdo del padre de la cantante y el regreso del dueto

Pantalla dividida con Eugenio Derbez a la izquierda, sonriendo, y Lía Exrosaldo en escenario a la derecha, apuntando y con micrófono.
La noche también rindió homenaje a Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra y mánager del grupo durante 30 años, fallecido el 8 de junio. (Captura de ´pantalla/Instagram @aislinnderbez @ederbez)
Guardar

Aitana Derbez pisó por primera vez un escenario profesional junto a su madre Alessandra Rosaldo en el Auditorio Nacional, durante el concierto de Sentidos Opuestos del 12 de agosto. La presentación reunió a 10,001 personas en el marco de la gira Sin Límites, que el dúo celebra a 34 años de trayectoria.

La noche también rindió homenaje a Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra y mánager del grupo durante 30 años, fallecido el 8 de junio.

Aislinn y Eugenio comparten con orgullo concierto de Alessandra Rosaldo @ederbez/Instagram

El debut de Aitana a los 12 años

Aitana cumplió 12 años el 4 de agosto. Es la primera hija de Alessandra y la cuarta de Eugenio Derbez, y creció dentro de un entorno artístico: canta, baila, actúa y toca el piano —instrumento que aprendió de su padre— y ha acompañado a sus padres en el reality familiar De viaje con los Derbez.

PUBLICIDAD

El grupo anticipó la sorpresa en sus redes sociales como uno de los momentos más esperados de la noche. En la misma velada también debutó la hija de Chacho Gaytán, el otro integrante del dueto.

Eugenio Derbez y Aislinn Derbez siguieron el momento desde el público. Eugenio compartió el evento en sus historias de redes sociales con grabaciones junto a Aislinn, donde relató cómo vivió la noche.

El homenaje a Jaime Sánchez Rosaldo

Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y mánager de Lucero, Lupita D'Alessio, Napoleón y Sentidos Opuestos, murió el 8 de junio a los 84 años en Ciudad de México tras un presunto infarto cardiovascular. (X/@jsrosaldo)
Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y mánager de Lucero, Lupita D'Alessio, Napoleón y Sentidos Opuestos, murió el 8 de junio a los 84 años en Ciudad de México tras un presunto infarto cardiovascular. (X/@jsrosaldo)

La carga emocional de la noche fue inseparable de la figura de Jaime Sánchez Rosaldo, quien impulsó el regreso del dueto al Auditorio Nacional antes de morir. Alessandra tomó el micrófono para dirigirse al público: “Mi papá se fue hace dos meses, gracias, gracias por decirme que me ama, porque aunque no está aquí ya físicamente, lo puedo sentir en todas partes”.

PUBLICIDAD

La cantante también explicó el origen del concierto: “Había que hacer realidad su sueño, y que había que hacerlo por y para él, había que honrarlo”, afirmó ante el Auditorio Nacional.

Rosaldo lleva más de tres décadas de trayectoria musical y este concierto representó su regreso al recinto tras 25 años de ausencia como solista del dúo. Tras la gira, ella y Gaytán tienen previsto entrar al estudio para grabar música nueva, aunque confirmaron que los lanzamientos llegarán en 2027.

Una familia en plena actividad

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo reaccionan al fallecimiento de Gabriela Michel
Aislinn, por su parte, estrenó el 23 de julio Hasta el fin del mundo, drama romántico que protagonizó y produjo junto a su exesposo Mauricio Ochmann (IG)

El concierto fue también un escaparate del momento profesional que atraviesa la familia. Eugenio Derbez, a sus 64 años, protagoniza y produce El Juicio, serie dramática de Prime Video que se estrena el 11 de septiembre y que lo enfrenta a un registro distinto al de la comedia: interpreta a un padre que exige justicia tras la agresión sexual de su hija, en una historia basada en hechos reales.

En paralelo, filma en Atlanta su primer papel dramático para el mercado anglosajón y confirmó su regreso como la voz de Burro en Shrek 5, prevista para junio de 2027. En octubre de 2025, junto a su familia, lanzó DRBZ Estudio Digital, una productora orientada a cine, televisión y plataformas digitales.

Aislinn, por su parte, estrenó el 23 de julio Hasta el fin del mundo, drama romántico que protagonizó y produjo junto a su exesposo Mauricio Ochmann. El proyecto tardó una década en concretarse y Aislinn lo describió como “la mejor película de mi carrera, por todo lo que implica”.

Una gira que apenas comienza

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sonríen en primer plano. Él con traje oscuro y barba, ella con traje negro y aretes de perla. Arriba, una foto en blanco y negro de ellos abrazados
Gaytán calificó la noche como el arranque de una gran gira que continuará en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Pachuca y Mérida. (Instagram: @alexrosaldo)

El espectáculo cerró pasadas las 23:00 horas con “Fiesta”, en compañía de varias drag queens, mientras el público veía volar al menos 20 globos gigantes de colores.

Gaytán calificó la noche como el arranque de una gran gira que continuará en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Pachuca y Mérida. La clave del dueto, según él, ha sido clara desde el principio: “Nunca hemos sido pareja.”

Temas Relacionados

Eugenio DerbezAlessandra RosaldoAuditorio NacionalAislinn DerbezConciertos En Mexicomexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cristian Castro defiende a Verónica de rumores de tocamientos: esto dijo el cantante

El interprete celebraba un importante logro académico cuando fue sorprendido por preguntas sobre los señalamientos contra su madre y respondió sin rodeos

Cristian Castro defiende a Verónica de rumores de tocamientos: esto dijo el cantante

Regulación de redes sociales para menores de edad fue “palomeada” en encuesta, afirma Sheinbaum: “Es una preocupación social”

La presidenta afirmó que el 86%de los encuestados consideró importante que se apruebe la propuesta

Regulación de redes sociales para menores de edad fue “palomeada” en encuesta, afirma Sheinbaum: “Es una preocupación social”

México y EEUU arman operativo militar en la frontera para intimidar al Cártel de Juárez

Se trató de un operativo coordinado entre autoridades de ambos países para demostrar la capacidad de respuesta coordinada ante posibles situaciones de emergencia o amenazas en la frontera

México y EEUU arman operativo militar en la frontera para intimidar al Cártel de Juárez

Rector Leonardo Lomelí ‘supervisa’ en Oaxaca segundo día de examen de control de la UNAM

Los primeros estados donde se aplicó el examen presencial desde computadoras, son Guanajuato y Oaxaca

Rector Leonardo Lomelí ‘supervisa’ en Oaxaca segundo día de examen de control de la UNAM

Bryan aprovechó la soledad de la noche para robar y abusar de empleada de hotel: ya fue procesado en Nezahualcóyotl

A Bryan Geovanni “N” le fue impuesta la medida de prisión preventiva por el abuso a mujer, los hechos se registraron el 24 de julio en la colonia Metropolitana, Tercera Sección

Bryan aprovechó la soledad de la noche para robar y abusar de empleada de hotel: ya fue procesado en Nezahualcóyotl
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hombre escapa dos veces de presuntos integrantes de La Unión Tepito en la GAM

Hombre escapa dos veces de presuntos integrantes de La Unión Tepito en la GAM

México y EEUU arman operativo militar en la frontera para intimidar al Cártel de Juárez

Con un Black Hawk: así fue la captura en Jalisco del “Coke”, buscado por asesinar al familiar de un policía de EEUU

Aseguramiento de armas de fuego se dispara 72 % en México durante 2025

EEUU mantiene alerta de no viajar a Michoacán pese a reanudar actividades oficiales

ENTRETENIMIENTO

Cristian Castro defiende a Verónica de rumores de tocamientos: esto dijo el cantante

Cristian Castro defiende a Verónica de rumores de tocamientos: esto dijo el cantante

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los nominados arrancan el día con abrazos, rutina y optimismo

Memo Schutz es el primer habitante de La Casa de los Famosos 4 en tener tres nominaciones consecutivas

Cristian Castro revela qué carrera universitaria estudiará tras graduarse

Este es el sitio real detrás de la película “Loco México Mágico” y el director llamó “el lugar más feliz del país”

DEPORTES

Pumas vs Querétaro: precios de los boletos para ver el partido de la jornada 4 en el Estadio Olímpico Universitario

Pumas vs Querétaro: precios de los boletos para ver el partido de la jornada 4 en el Estadio Olímpico Universitario

Wolves vs Blackburn Rovers: cuándo y dónde ver EN VIVO el debut de Raúl Jiménez en la segunda división de Inglaterra

Memo Schutz es el primer habitante de La Casa de los Famosos 4 en tener tres nominaciones consecutivas

Atlante vs Toluca EN VIVO: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Apertura 2026?

Erik Lira: revelan nuevos detalles sobre la negociación entre Cruz Azul y Mónaco