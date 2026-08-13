Alessandra Rosaldo lleva al escenario de Sentidos Opuestos a su hija Aitana: Eugenio Derbez y Aislinn comparten emocionados

La noche también rindió homenaje a Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra y mánager del grupo durante 30 años, fallecido el 8 de junio. (Captura de ´pantalla/Instagram @aislinnderbez @ederbez)

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Aitana Derbez pisó por primera vez un escenario profesional junto a su madre Alessandra Rosaldo en el Auditorio Nacional, durante el concierto de Sentidos Opuestos del 12 de agosto. La presentación reunió a 10,001 personas en el marco de la gira Sin Límites, que el dúo celebra a 34 años de trayectoria.

La noche también rindió homenaje a Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra y mánager del grupo durante 30 años, fallecido el 8 de junio.

Aislinn y Eugenio comparten con orgullo concierto de Alessandra Rosaldo @ederbez/Instagram

El debut de Aitana a los 12 años

Aitana cumplió 12 años el 4 de agosto. Es la primera hija de Alessandra y la cuarta de Eugenio Derbez, y creció dentro de un entorno artístico: canta, baila, actúa y toca el piano —instrumento que aprendió de su padre— y ha acompañado a sus padres en el reality familiar De viaje con los Derbez.

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El grupo anticipó la sorpresa en sus redes sociales como uno de los momentos más esperados de la noche. En la misma velada también debutó la hija de Chacho Gaytán, el otro integrante del dueto.

Eugenio Derbez y Aislinn Derbez siguieron el momento desde el público. Eugenio compartió el evento en sus historias de redes sociales con grabaciones junto a Aislinn, donde relató cómo vivió la noche.

Fantástico debut



Aitana Derbez debutó en el concierto de #SentidosOpuestos con su mamá Alessandra Rosaldo en el Auditorio Nacional, al igual que la hija de Chacho Gaytán



Eugenio Derbez y Aislinn no dejaban de grabar orgullosos



Un regalo musical: ¿dónde están? pic.twitter.com/ESvUwLhCPj — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) August 13, 2026

El homenaje a Jaime Sánchez Rosaldo

Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y mánager de Lucero, Lupita D'Alessio, Napoleón y Sentidos Opuestos, murió el 8 de junio a los 84 años en Ciudad de México tras un presunto infarto cardiovascular. (X/@jsrosaldo)

La carga emocional de la noche fue inseparable de la figura de Jaime Sánchez Rosaldo, quien impulsó el regreso del dueto al Auditorio Nacional antes de morir. Alessandra tomó el micrófono para dirigirse al público: “Mi papá se fue hace dos meses, gracias, gracias por decirme que me ama, porque aunque no está aquí ya físicamente, lo puedo sentir en todas partes”.

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La cantante también explicó el origen del concierto: “Había que hacer realidad su sueño, y que había que hacerlo por y para él, había que honrarlo”, afirmó ante el Auditorio Nacional.

Rosaldo lleva más de tres décadas de trayectoria musical y este concierto representó su regreso al recinto tras 25 años de ausencia como solista del dúo. Tras la gira, ella y Gaytán tienen previsto entrar al estudio para grabar música nueva, aunque confirmaron que los lanzamientos llegarán en 2027.

Una familia en plena actividad

Aislinn, por su parte, estrenó el 23 de julio Hasta el fin del mundo, drama romántico que protagonizó y produjo junto a su exesposo Mauricio Ochmann (IG)

El concierto fue también un escaparate del momento profesional que atraviesa la familia. Eugenio Derbez, a sus 64 años, protagoniza y produce El Juicio, serie dramática de Prime Video que se estrena el 11 de septiembre y que lo enfrenta a un registro distinto al de la comedia: interpreta a un padre que exige justicia tras la agresión sexual de su hija, en una historia basada en hechos reales.

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En paralelo, filma en Atlanta su primer papel dramático para el mercado anglosajón y confirmó su regreso como la voz de Burro en Shrek 5, prevista para junio de 2027. En octubre de 2025, junto a su familia, lanzó DRBZ Estudio Digital, una productora orientada a cine, televisión y plataformas digitales.

Aislinn, por su parte, estrenó el 23 de julio Hasta el fin del mundo, drama romántico que protagonizó y produjo junto a su exesposo Mauricio Ochmann. El proyecto tardó una década en concretarse y Aislinn lo describió como “la mejor película de mi carrera, por todo lo que implica”.

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Una gira que apenas comienza

Gaytán calificó la noche como el arranque de una gran gira que continuará en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Pachuca y Mérida. (Instagram: @alexrosaldo)

El espectáculo cerró pasadas las 23:00 horas con “Fiesta”, en compañía de varias drag queens, mientras el público veía volar al menos 20 globos gigantes de colores.

Gaytán calificó la noche como el arranque de una gran gira que continuará en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Pachuca y Mérida. La clave del dueto, según él, ha sido clara desde el principio: “Nunca hemos sido pareja.”