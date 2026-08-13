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Hombre escapa dos veces de presuntos integrantes de La Unión Tepito en la GAM

La SSC detuvo a tres de los siete presuntos secuestradores, entre ellos un adolescente de 14 años

La SSC detuvo a tres de los siete presuntos secuestradores, entre ellos un adolescente de 14 años. Crédito: Captura de pantalla
La SSC detuvo a tres de los siete presuntos secuestradores, entre ellos un adolescente de 14 años. Crédito: Captura de pantalla
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La noche de ayer, al menos siete presuntos integrantes de La Unión Tepito intentaron secuestrar a un hombre en la calle León Cavallo, en la colonia Vallejo, de la alcaldía Gustavo A. Madero, sin embargo, la víctima logró escapar en dos ocasiones distintas debido a las fallas mecánicas de los vehículos usados por los agresores.

El video, difundido por el periodista Carlos Jiménez del programa C4 en Alerta, muestra con precisión cada etapa del ataque y la resistencia de la víctima.

En el primer percance, el hombre se dirigía a su casa cuando el grupo lo interceptó en plena vía pública. Varios motociclistas llegaron al punto donde otros cómplices ya vigilaban al objetivo con anticipación.

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Los agresores rodearon a la víctima, la golpearon con puñetazos y codazos, y la jalonearon para subirla a la fuerza a una camioneta estacionada previamente en el lugar. La víctima recibió al menos un puñetazo en la cara que la tiró al suelo, pero se resistió en todo momento.

Manos de una persona esposadas por la espalda, con las palmas abiertas, usando una sudadera gris y pantalón oscuro.
Una persona tiene las manos esposadas por la espalda, vistiendo una sudadera gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro hombres intentaron meter a la víctima al interior de la camioneta y lo lograron. No obstante, el conductor no pudo encender el motor tras varios intentos, lo que obligó al grupo a cambiar de plan.

Uno de los agresores bajó a la víctima de la camioneta y le hizo una señal a los motociclistas para que regresaran al punto. Entre varios sujetos volvieron a golpear al hombre para obligarlo a subir a una de las motocicletas.

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La víctima quedó aprisionada entre el conductor de la moto y otro de los implicados. La mala fortuna del grupo se repitió: el conductor de la motocicleta tampoco pudo arrancar el vehículo, que se apagó en dos ocasiones distintas.

Ese segundo fallo mecánico le dio a la víctima la oportunidad de zafarse. El hombre corrió hacia una tienda cercana, donde vecinos del lugar lo protegieron; durante su huida recibió un puñetazo adicional en la cara por parte de uno de los agresores que intentó alcanzarlo sin éxito.

Primer plano de manos esposadas de una persona con piel de tono latino, vestida con camiseta blanca, sobre un fondo liso de color gris.
Una persona con piel latina muestra sus manos esposadas frente a un fondo gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ver que la víctima estaba resguardada, los delincuentes escaparon del lugar. Uno de ellos abandonó su motocicleta en la vía pública durante la huida.

Los tres detenidos: David Josafat, Hugo Alexis y Andrick

Segundos después de los hechos, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llegó al lugar. Los vecinos de la zona explicaron a los policías lo ocurrido y les dieron información sobre la dirección de los agresores.

Los oficiales emprendieron un operativo de búsqueda en la zona y capturaron a 3 de los 7 presuntos responsables. Carlos Jiménez los identificó como David Josafat ‘N’, de 14 años; Hugo Alexis ‘N’, de 24; y Andrick ‘N’, de 29, quien acumula tres registros previos por tráfico de drogas.

Los dos adultos fueron trasladados al Reclusorio Norte bajo los cargos de robo e intento de secuestro. El menor de edad quedó bajo un proceso diferenciado por su condición de adolescente, de acuerdo con la información difundida por C4 en Alerta y Milenio.

Primer plano de tres pares de manos esposadas que sujetan barrotes de metal. Un muro claro visible a la izquierda.
Manos de varias personas con esposas se extienden a través de los barrotes oxidados de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las amenazas de muerte y la intervención de la Fiscalía de la Ciudad de México

Tras las detenciones, familiares de los presuntos secuestradores contactaron telefónicamente a la víctima para exigirle que retirara los cargos. En esas llamadas, los interlocutores se identificaron abiertamente con el grupo delictivo: “Al chile somos de La Unión Tepito, déjate de mamadas. Si los acusan de secuestro va a empezar la guerra y no les va a alcanzar. Van a matar hasta el perro”.

La víctima y su familia denunciaron las amenazas ante las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) trabaja actualmente en el caso para garantizar la protección de los afectados.

La Fiscalía también busca evitar que los detenidos obtengan su libertad en las próximas audiencias ante el juez. Los cuatro presuntos secuestradores que no fueron capturados permanecen prófugos al cierre de esta nota.

La víctima sobrevivió al ataque sin lesiones de gravedad, según la información disponible hasta el momento. El caso expone la presencia activa de La Unión Tepito fuera de su zona de influencia tradicional, en una alcaldía del norte de la capital donde el grupo ya opera con logística previa de vigilancia.

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