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Colombianos y nicaragüenses figuran entre siete condenados por drogas en Panamá

Los casos incluyen tráfico internacional por vía marítima, posesión agravada frente a una sede policial y el decomiso de más de cinco kilos de marihuana

La embarcación fue interceptada al sur de Punta Burica con 107 sacos que contenían 2,313 paquetes de sustancias ilícitas. Tomada del MP
La embarcación fue interceptada al sur de Punta Burica con 107 sacos que contenían 2,313 paquetes de sustancias ilícitas. Tomada del MP
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La justicia panameña impuso penas que alcanzan hasta los 12 años de prisión en tres procesos relacionados con tráfico y posesión de drogas registrados en Chiriquí, Veraguas y Darién. Los casos dejaron siete personas condenadas, entre ellas ciudadanos colombianos y nicaragüenses, además del decomiso de dinero y bienes vinculados a las investigaciones.

El mayor cargamento fue localizado en aguas del Pacífico panameño, al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí, donde las autoridades interceptaron una embarcación que transportaba 107 sacos. Dentro de ellos fueron encontrados 2,313 paquetes de sustancias ilícitas, según información divulgada por el Ministerio Público.

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Por este caso fueron condenados dos ciudadanos colombianos y un nicaragüense a 144 meses de prisión, equivalentes a 12 años para cada uno, por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico internacional de sustancias ilícitas. La sentencia también estableció el comiso de los bienes pertenecientes a los tres extranjeros como pena accesoria.

La decisión fue adoptada por la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, Rita Williams, quien validó un acuerdo de pena consensuado entre las partes y emitió la sentencia condenatoria número 548. Los tres procesados habían admitido previamente su responsabilidad en los hechos investigados por la Fiscalía Especializada de Drogas.

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Primer plano de tres pares de manos esposadas que sujetan barrotes de metal. Un muro claro visible a la izquierda.
Dos colombianos y un nicaragüense fueron condenados a 144 meses de prisión por tráfico internacional de sustancias ilícitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Ministerio Público, la embarcación fue ubicada al sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, durante una operación realizada conjuntamente con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). La información oficial presenta una diferencia sobre la fecha: el Órgano Judicial señala el 9 de agosto, mientras la Procuraduría ubica el procedimiento el 10 de agosto.

Durante la audiencia, la Fiscalía estuvo representada por Stephanía González, mientras los defensores públicos Rocío De Roux, Nathanael Guerra y Milenis Caballero asistieron a los tres sancionados. Los elementos presentados permitieron acreditar, según la Procuraduría, la comisión del delito y la participación de los ocupantes de la embarcación.

Drogas frente a una sede policial

Un segundo caso tuvo un escenario poco habitual. Tres personas fueron aprehendidas frente a las instalaciones de la Zona de Policía de Veraguas, en el distrito de Santiago, donde las autoridades aseguraron haberlas encontrado en flagrancia. Los investigados mantenían 1.12 kilogramos de marihuana, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

El procedimiento ocurrió el 10 de agosto y terminó con dos hombres y una mujer condenados por posesión agravada de sustancias ilícitas. Para uno de los hombres y la mujer se establecieron penas de 84 meses de prisión, equivalentes a siete años, mientras el tercer procesado recibió una sanción de 72 meses, es decir, seis años.

Tres personas fueron aprehendidas con 1.12 kilogramos de marihuana frente a las instalaciones de la Zona de Policía de Veraguas, en Santiago. (Cortesía: Archivo/Dirección Nacional Antidrogas)
Tres personas fueron aprehendidas con 1.12 kilogramos de marihuana frente a las instalaciones de la Zona de Policía de Veraguas, en Santiago. (Cortesía: Archivo/Dirección Nacional Antidrogas)

Además de las penas de cárcel, el tribunal dispuso el comiso de $7,596.50 encontrados en poder de uno de los condenados al momento de la aprehensión. La suma quedó incorporada al proceso como parte de las evidencias relacionadas con el caso, mientras la Fiscalía sustentó los elementos que permitieron alcanzar las condenas.

La ubicación de la aprehensión llamó particularmente la atención debido a que los tres fueron sorprendidos frente a una instalación de la propia Policía Nacional. El Ministerio Público no detalló qué hacían en el lugar ni estableció en la información divulgada si el dinero decomisado estaba directamente relacionado con alguna transacción de drogas.

Un tercer expediente terminó con una condena de nueve años de prisión contra un ciudadano panameño por posesión agravada de drogas. A diferencia de los otros dos procesos, los hechos no ocurrieron en agosto de 2026, sino el 16 de mayo de 2025, en las proximidades de una terminal de transporte en Darién.

El hombre fue aprehendido cerca de la terminal ubicada en el corregimiento de Santa Fe con dos paquetes de Cannabis sativa L., identificada como marihuana. Uno registró un peso de 2.55 kilogramos y el segundo de 2.58 kilogramos, por lo que entre ambos sumaban aproximadamente 5.13 kilogramos de la sustancia.

Hombre de espaldas con camiseta de manga larga y las manos esposadas detrás de la espalda, en un cuarto con una mesa.
Un panameño recibió nueve años de prisión por mantener dos paquetes de marihuana con un peso conjunto aproximado de 5.13 kilogramos en Darién. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso llegó a juicio oral y la Fiscalía Regional de Darién presentó pruebas testimoniales, documentales y evidencia ilustrativa para acreditar la responsabilidad penal del acusado. A diferencia de los expedientes de Chiriquí y Veraguas, que avanzaron mediante acuerdos de pena, este caso terminó con una decisión después de celebrarse el juicio.

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