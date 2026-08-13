Pumas vs Querétaro: precios de los boletos para ver el partido de la jornada 4 en el Estadio Olímpico Universitario

Pumas dio a conocer los precios para su partido contra Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMX)

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Pumas dio a conocer los precios de los boletos para su partido contra Querétaro correspondiente a la jornada 4 en el Estadio Olímpico Universitario.

El duelo entre universitarios y queretanos en la cancha de Ciudad Universitaria definirá el rumbo de ambos equipos en el Apertura 2026 de la Liga MX. Los auriazules se enfrentan a la oportunidad de sumar en casa, mientras que los visitantes buscan puntos valiosos fuera de su territorio que les permitan seguir escalando posiciones.

Aug 7, 2026; Cincinnati, OH, USA; Pumas UNAM defender Angel Azuaje (34) controls the ball against FC Cincinnati in the second half during the Leagues Cup Phase One match at TQL Stadium. Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images

¿Cómo llegan los Pumas y el Querétaro al partido de la jornada 3?

El equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México asume el reto con la expectativa de consolidar su rendimiento en el arranque del campeonato bajo el mando de Esteban ‘Tano’ Solari. El apoyo de la afición local podría ser uno de los factores clave para fortalecer la confianza del plantel y marcar diferencias en el marcador.

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Aunque Pumas inició el campeonato con una derrota, en sus dos siguientes compromisos el equipo logró sumar dos victorias consecutivas que lo colocan en el cuarto lugar con seis puntos.

Por su parte, los Gallos Blancos llegan a la capital en un contexto similar ante uno de los escenarios más emblemáticos del país. El equipo visitante sabe que cada punto obtenido fuera de casa puede marcar una diferencia en la lucha por avanzar posiciones y mantenerse competitivo en la liga. Actualmente, el conjunto queretano marcha en el séptimo lugar con 6 puntos producto de un par de triunfos y una derrota.

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Esteban Solari aclaró las dudas sobre Keylor Navas con Pumas (X/ @PumasMX)

Pumas Bravos de Juárez Jornada 3 Liga MX Apertura 2026 (Pumas MX/FB)

Precios de los boletos para el Pumas vs Querétaro

Pumas puso a la venta los boletos para el partido entre Pumas y Querétaro, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026. El encuentro se disputará el próximo 16 de agosto a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

Los boletos están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster. Los precios varían según la zona del estadio: Cabecera Norte $350, Cabecera Sur $420, Pebetero $480, Planta Baja $510, Palomar $580, Palomar Goya $630, Platea $1,150 y Palco $1,150. Los precios no incluyeron cargos por servicio.

Cabecera Norte: $350 Cabecera Sur: $420 Pebetero: $480 Planta Baja: $510 Palomar: $580 Palomar Goya: $630 Platea: $1,150 Palco: $1,150

La afición universitaria puede elegir entre distintas secciones del inmueble, de acuerdo a sus preferencias y presupuesto, para presenciar el enfrentamiento de la fecha 4.

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La afición universitaria puede elegir entre distintas secciones del inmueble, de acuerdo a sus preferencias y presupuesto, para presenciar el enfrentamiento de la fecha 4 (X@PumasMX)

¿Dónde ver el partido?

El próximo domingo 16 de agosto, los seguidores de la Liga MX tendrán la oportunidad de ver el enfrentamiento entre los Pumas y Querétaro.

Pumas vs Querétaro

Fecha y hora: Domingo 16 de agosto, 12:00

Transmisión México: ViX Premium

El partido se llevará a cabo a las 12:00 en México y estará disponible a través de ViX Premium para quienes deseen seguir la transmisión en territorio mexicano.