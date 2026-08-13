México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Pumas vs Querétaro: precios de los boletos para ver el partido de la jornada 4 en el Estadio Olímpico Universitario

El duelo entre universitarios y queretanos en la cancha de Ciudad Universitaria definirá el rumbo de ambos equipos en el Apertura 2026

Pumas dio a conocer los precios para su partido contra Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMX)
Pumas dio a conocer los precios para su partido contra Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMX)
Guardar

Pumas dio a conocer los precios de los boletos para su partido contra Querétaro correspondiente a la jornada 4 en el Estadio Olímpico Universitario.

El duelo entre universitarios y queretanos en la cancha de Ciudad Universitaria definirá el rumbo de ambos equipos en el Apertura 2026 de la Liga MX. Los auriazules se enfrentan a la oportunidad de sumar en casa, mientras que los visitantes buscan puntos valiosos fuera de su territorio que les permitan seguir escalando posiciones.

Aug 7, 2026; Cincinnati, OH, USA; Pumas UNAM defender Angel Azuaje (34) controls the ball against FC Cincinnati in the second half during the Leagues Cup Phase One match at TQL Stadium. Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images
Aug 7, 2026; Cincinnati, OH, USA; Pumas UNAM defender Angel Azuaje (34) controls the ball against FC Cincinnati in the second half during the Leagues Cup Phase One match at TQL Stadium. Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images

¿Cómo llegan los Pumas y el Querétaro al partido de la jornada 3?

El equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México asume el reto con la expectativa de consolidar su rendimiento en el arranque del campeonato bajo el mando de Esteban ‘Tano’ Solari. El apoyo de la afición local podría ser uno de los factores clave para fortalecer la confianza del plantel y marcar diferencias en el marcador.

PUBLICIDAD

Aunque Pumas inició el campeonato con una derrota, en sus dos siguientes compromisos el equipo logró sumar dos victorias consecutivas que lo colocan en el cuarto lugar con seis puntos.

Por su parte, los Gallos Blancos llegan a la capital en un contexto similar ante uno de los escenarios más emblemáticos del país. El equipo visitante sabe que cada punto obtenido fuera de casa puede marcar una diferencia en la lucha por avanzar posiciones y mantenerse competitivo en la liga. Actualmente, el conjunto queretano marcha en el séptimo lugar con 6 puntos producto de un par de triunfos y una derrota.

PUBLICIDAD

Esteban Solari aclaró las dudas sobre Keylor Navas con Pumas (X/ @PumasMX)
Esteban Solari aclaró las dudas sobre Keylor Navas con Pumas (X/ @PumasMX)
Pumas Bravos de Juárez Jornada 3 Liga MX Apertura 2026
Pumas Bravos de Juárez Jornada 3 Liga MX Apertura 2026 (Pumas MX/FB)

Precios de los boletos para el Pumas vs Querétaro

Pumas puso a la venta los boletos para el partido entre Pumas y Querétaro, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026. El encuentro se disputará el próximo 16 de agosto a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

Los boletos están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster. Los precios varían según la zona del estadio: Cabecera Norte $350, Cabecera Sur $420, Pebetero $480, Planta Baja $510, Palomar $580, Palomar Goya $630, Platea $1,150 y Palco $1,150. Los precios no incluyeron cargos por servicio.

  1. Cabecera Norte: $350
  2. Cabecera Sur: $420
  3. Pebetero: $480
  4. Planta Baja: $510
  5. Palomar: $580
  6. Palomar Goya: $630
  7. Platea: $1,150
  8. Palco: $1,150

La afición universitaria puede elegir entre distintas secciones del inmueble, de acuerdo a sus preferencias y presupuesto, para presenciar el enfrentamiento de la fecha 4.

La afición universitaria puede elegir entre distintas secciones del inmueble, de acuerdo a sus preferencias y presupuesto, para presenciar el enfrentamiento de la fecha 4 (X@PumasMX)
La afición universitaria puede elegir entre distintas secciones del inmueble, de acuerdo a sus preferencias y presupuesto, para presenciar el enfrentamiento de la fecha 4 (X@PumasMX)

¿Dónde ver el partido?

El próximo domingo 16 de agosto, los seguidores de la Liga MX tendrán la oportunidad de ver el enfrentamiento entre los Pumas y Querétaro.

Pumas vs Querétaro

  • Fecha y hora: Domingo 16 de agosto, 12:00
  • Transmisión México: ViX Premium

El partido se llevará a cabo a las 12:00 en México y estará disponible a través de ViX Premium para quienes deseen seguir la transmisión en territorio mexicano.

Temas Relacionados

PumasClub QuerétaroEstadio Olímpico UniversitarioboletosApertura 2026Liga Mxmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cristian Castro defiende a Verónica de rumores de tocamientos: esto dijo el cantante

El interprete celebraba un importante logro académico cuando fue sorprendido por preguntas sobre los señalamientos contra su madre y respondió sin rodeos

Cristian Castro defiende a Verónica de rumores de tocamientos: esto dijo el cantante

Regulación de redes sociales para menores de edad fue “palomeada” en encuesta, afirma Sheinbaum: “Es una preocupación social”

La presidenta afirmó que el 86%de los encuestados consideró importante que se apruebe la propuesta

Regulación de redes sociales para menores de edad fue “palomeada” en encuesta, afirma Sheinbaum: “Es una preocupación social”

México y EEUU arman operativo militar en la frontera para intimidar al Cártel de Juárez

Se trató de un operativo coordinado entre autoridades de ambos países para demostrar la capacidad de respuesta coordinada ante posibles situaciones de emergencia o amenazas en la frontera

México y EEUU arman operativo militar en la frontera para intimidar al Cártel de Juárez

Rector Leonardo Lomelí ‘supervisa’ en Oaxaca segundo día de examen de control de la UNAM

Los primeros estados donde se aplicó el examen presencial desde computadoras, son Guanajuato y Oaxaca

Rector Leonardo Lomelí ‘supervisa’ en Oaxaca segundo día de examen de control de la UNAM

Bryan aprovechó la soledad de la noche para robar y abusar de empleada de hotel: ya fue procesado en Nezahualcóyotl

A Bryan Geovanni “N” le fue impuesta la medida de prisión preventiva por el abuso a mujer, los hechos se registraron el 24 de julio en la colonia Metropolitana, Tercera Sección

Bryan aprovechó la soledad de la noche para robar y abusar de empleada de hotel: ya fue procesado en Nezahualcóyotl
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hombre escapa dos veces de presuntos integrantes de La Unión Tepito en la GAM

Hombre escapa dos veces de presuntos integrantes de La Unión Tepito en la GAM

México y EEUU arman operativo militar en la frontera para intimidar al Cártel de Juárez

Con un Black Hawk: así fue la captura en Jalisco del “Coke”, buscado por asesinar al familiar de un policía de EEUU

Aseguramiento de armas de fuego se dispara 72 % en México durante 2025

EEUU mantiene alerta de no viajar a Michoacán pese a reanudar actividades oficiales

ENTRETENIMIENTO

Alessandra Rosaldo lleva al escenario de Sentidos Opuestos a su hija Aitana: Eugenio Derbez y Aislinn comparten emocionados

Alessandra Rosaldo lleva al escenario de Sentidos Opuestos a su hija Aitana: Eugenio Derbez y Aislinn comparten emocionados

Cristian Castro defiende a Verónica de rumores de tocamientos: esto dijo el cantante

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los nominados arrancan el día con abrazos, rutina y optimismo

Memo Schutz es el primer habitante de La Casa de los Famosos 4 en tener tres nominaciones consecutivas

Cristian Castro revela qué carrera universitaria estudiará tras graduarse

DEPORTES

Wolves vs Blackburn Rovers: cuándo y dónde ver EN VIVO el debut de Raúl Jiménez en la segunda división de Inglaterra

Wolves vs Blackburn Rovers: cuándo y dónde ver EN VIVO el debut de Raúl Jiménez en la segunda división de Inglaterra

Memo Schutz es el primer habitante de La Casa de los Famosos 4 en tener tres nominaciones consecutivas

Atlante vs Toluca EN VIVO: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Apertura 2026?

Erik Lira: revelan nuevos detalles sobre la negociación entre Cruz Azul y Mónaco

Antonio Mohamed reclama por el apretado calendario de Toluca entre Leagues Cup y Liga MX