El alter ego metalero de Cristian Castro: “Lügh Draculea” y la influencia de la banda Tool en su música

CIUDAD DE MÉXICO, 13AGOSTO2026.- Conferencia de prensa en la que Cristian Castro y su banda Esfinge presentaron su tercer disco, realizada en el FuckOff Room. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

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Cristian Castro lleva 12 años construyendo un alter ego metalero que pocos imaginaban en el ídolo pop de “Azul”: Lügh Draculea, su cara oscura dentro de la banda La Esfinge, un proyecto que nació en la secundaria y que ahora anuncia su tercer álbum con raíces prehispánicas y una gira por México que arranca en diciembre.

La Esfinge cerrará su gira con presentaciones en el Teatro Diana de Guadalajara los días 15 y 16 de enero, tras pasar por el Palacio de los Deportes de Ciudad de México —4 y 5 de diciembre— y el Showcenter Complex de Monterrey —11 y 12 de diciembre—.

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Tool fue su inspiración: metal progresivo desde la adolescencia

Detrás de Lügh Draculea hay una influencia que Castro no oculta: la banda estadounidense de metal progresivo Tool. Su fascinación por ese grupo acompañó la construcción de un proyecto musical que no es un capricho tardío, es una obsesión que viene de lejos.

Lügh hace referencia a un dios de la mitología celta asociado con la luz, las artes y la habilidad.

Draculea alude al apellido histórico del príncipe Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad Drăculea o Vlad el Empalador, figura que inspiró el mito de Drácula y que se asocia con la oscuridad y el gótico.

La Esfinge, el proyecto metalero de Cristian Castro, anuncia su tercer disco con raíces aztecas y una gira que arranca en diciembre en el Palacio de los Deportes. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

“Siempre ha sido mi sueño, desde la secundaria; de hecho, las canciones que están en El cantar de la muerte las escribí en la secundaria con mi grupo escolar”, relató el cantante en un reciente encuentro con los medios.

El gusto por el metal progresivo, el rock pesado y la estética gótica estuvo presente en Castro desde que era adolescente en Ciudad de México, mucho antes de que el pop lo convirtiera en uno de los referentes más reconocidos del género en América Latina durante los años noventa.

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El tercer disco de La Esfinge

La Esfinge —integrada por David Avilés, Alejandro Carrera, Alexei Torres y Bryce Snowden— anunció este jueves 13 de agosto su tercer álbum, que seguirá a El cantar de la muerte (2014) y La Cruel Cantora (2023). El nuevo disco, compuesto por 12 temas, tendrá como antesala el sencillo “Mensajero”, con estreno el próximo 17 de septiembre.

El proyecto lleva por nombre tentativo La serpiente emplumada, en homenaje a Quetzalcóatl, la deidad azteca. Cristian Castro habló del concepto con claridad: “Queremos hacer una ‘Esfinge’ como (el dios) Quetzalcóatl, con sus pirámides, su volcán, sus infinitos (...) será de lo más valioso tener ese amuleto”.

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Maynard James Keenan agradeció a los fanáticos aztecas con una reverencia. (Tool)

El cantante define este tercer trabajo como un punto intermedio entre sus dos entregas anteriores. “Con el tercer disco quiero encontrar un balance entre el primero y el segundo (...) Vamos a estar a la mitad con canciones un poco más comerciales”, apuntó.

Pirámides y una ceremonia azteca en el escenario

La gira que acompañará al álbum apunta a una producción de gran escala. Castro adelantó algunos detalles del montaje en rueda de prensa en Ciudad de México: “En el escenario habrá dos esfinges encontradas con láser y mucha escenografía con un paisaje muy mexicano, de nuestros antepasados y una ceremonia azteca muy linda”.

Alex Lora, líder de El Tri, compartirá escenario con La Esfinge en alguna de las fechas de la gira. Castro ve este recorrido como un momento que puede posicionar a la banda más allá de las fronteras mexicanas: su objetivo es que La Esfinge se convierta en una “banda representante de México en el extranjero”.

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Lügh Draculea, el alter ego metalero de Cristian Castro, vuelve con un disco dedicado a Quetzalcóatl. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

La versatilidad del cantante no pasa desapercibida en la industria. El argentino Gustavo Santaolalla, con quien Castro grabó recientemente Se fue el sol, es uno de los músicos que ha reconocido públicamente esa capacidad para moverse entre géneros.

Lügh Draculea no es una etapa reciente ni un experimento pasajero. Son doce años de trabajo paralelo al pop, con una raíz que Tool, la banda liderada por Maynard James Keenan, plantó en un adolescente de Ciudad de México que nunca dejó de escuchar metal.