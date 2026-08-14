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Eugenio Derbez reacciona al comentado debut de su hija en concierto de Sentidos Opuestos

El momento generó entusiasmo entre los asistentes, pero también comentarios en redes sociales sobre la exposición pública de la adolescente

Un hombre sonriente con barba y saco oscuro. Un recuadro circular muestra a una mujer cantando y una niña bailando en un escenario con luces
Eugenio Derbez aparece sonriente junto a una imagen de su hija debutando en el escenario durante un concierto de Sentidos Opuestos. (Instagram: Eugenio Derbez)
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Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, debutó como bailarina en un concierto de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional. La participación de la menor, quien recientemente cumplió 12 años, generó entusiasmo entre los asistentes, pero también comentarios en redes sociales sobre la exposición pública de la adolescente.

La presentación ocurrió durante el espectáculo de Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán. Aitana compartió escenario con Isabella, hija del músico, para interpretar “¿Dónde Están?”, uno de los temas del repertorio del dúo.

Desde las primeras filas, Eugenio Derbez acompañó a su esposa y a su hija. El actor acudió también a parte de los ensayos y posteriormente compartió imágenes del momento en sus redes sociales.

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Lo que dijeron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Después del concierto, Eugenio Derbez habló sobre la experiencia y reconoció que incluso para él fue una sorpresa, pues no había presenciado completa la preparación del espectáculo.

“Impresiones, pues qué te digo, estoy... Ale no me había compartido nada y no había ido yo más que a un ensayo y estuve ahí una hora, entonces no vi nada, para mí esto fue nuevo”, comentó.

El actor también destacó la respuesta del público que acudió al Auditorio Nacional. “Me impresionó mucho ver el cariño de la gente, los fans, que no han dejado de seguirlos. A pesar de los años”, señaló.

Derbez agregó que le resultó especialmente llamativo comprobar que los asistentes continuaban cantando las canciones de Sentidos Opuestos.

“Ver que toda la gente se sabe todas las canciones, para mí fue muy, muy impresionante”, expresó.

Una mujer y una niña en un escenario. La mujer con micrófono y traje morado. La niña con traje rosa y amarillo. Mano en primer plano graba con teléfono móvil
En X, surgieron comentarios críticos contra la participación de Aitana en el concierto de Sentidos Opuestos. (X)

Alessandra Rosaldo, por su parte, describió la noche como un momento especialmente significativo y habló de la participación de su hija.

“Estoy feliz, profundamente agradecida. Estoy como en las nubes, como que no me la creo, como que no creo que ya, ya lo hicimos, ya acabó, ya todo. Estoy muy emocionada”, declaró.

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Sobre compartir el escenario con Aitana, añadió: “De piel, de piel de gallina, piel chinita. [...] No puede ser, otro sueño hecho realidad. Compartir el escenario con ella y aparte, qué escenario”.

Tras la presentación, Eugenio, Aislinn Derbez y Kailani esperaron a Alessandra y Aitana para felicitarlas.

Un hombre y una mujer cantan en un escenario iluminado. Hay seis bailarines y un músico con bajo eléctrico. Todos visten trajes brillantes
El grupo Sentidos Opuestos actúa en el escenario del Auditorio Nacional, acompañado de músicos y bailarines en trajes brillantes. (Facebook: Star talento)

Antecedente de la presión pública sobre la menor

El debut de Aitana ocurre después de que su exposición en redes sociales generara críticas. En abril pasado, Vadhir Derbez salió en defensa de su hermana tras los comentarios que recibió por un video en el que ambos interpretaron “Golden”, de Las Guerreras K-pop.

El actor pidió mayor responsabilidad al opinar sobre menores de edad: “Yo creo que la gente solo tiene que ser más noble y más amable en redes sociales; o sea, sí puede haber una ley pero hay que ser más empáticos”.

Posteriormente, fue más directo al referirse a los comentarios contra Aitana: “Yo creo que simplemente educar mejor a las personas y que no estén hablando cualquier cochinero y menos de menores de edad”.

La participación de Aitana junto a Alessandra en el Auditorio Nacional volvió a colocar a la adolescente en la conversación digital, ahora por su debut como bailarina en uno de los conciertos de Sentidos Opuestos.

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