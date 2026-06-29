Ecuador amplía los centros de acopio para enviar ayuda a los damnificados en Venezuela

Un migrante venezolano clasifica alimentos, medicinas y suministros de ayuda humanitaria para ser enviados a las comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, en un centro de acopio en Quito, Ecuador, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Karen Toro

La campaña de recolección de ayuda para los damnificados por los terremotos que golpearon a Venezuela continúa creciendo en Ecuador. En apenas cuatro días, la iniciativa pasó de depender de los centros de acopio organizados por la comunidad venezolana residente en el país a conformar una red integrada por universidades, instituciones públicas y organizaciones civiles que reciben alimentos, medicinas, agua y artículos de primera necesidad para enviarlos a las zonas afectadas por la emergencia.

El incremento de los puntos de recepción respondió al volumen de donaciones que comenzó a llegar desde el mismo día de los sismos y a la necesidad de ampliar la capacidad logística para clasificar y despachar la ayuda. La incorporación de nuevas instituciones permitió extender la campaña más allá de Quito, Guayaquil y Cuenca, facilitando que ciudadanos de distintas provincias puedan aportar con insumos destinados a las familias que permanecen en refugios temporales o que perdieron sus viviendas tras el desastre.

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Durante los primeros días de la emergencia, la recolección estuvo liderada por la Cámara de Comercio Venezolano-Ecuatoriana (CCVE), colectivos de migrantes y voluntarios. En Quito se habilitaron puntos en el edificio IQON, en el sector de La Carolina; en el edificio Gaudí, ubicado en la calle Checoslovaquia; y en un espacio cercano al restaurante Cachapas El Félix, en el norte de la capital. En Guayaquil también comenzaron a recibirse donaciones en establecimientos impulsados por la comunidad venezolana, mientras que en Cuenca se organizaron jornadas similares con apoyo de residentes y organizaciones locales.

Migrantes venezolanos reciben y clasifican alimentos, medicinas y suministros de ayuda humanitaria para ser enviados a las comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, en un centro de acopio improvisado en Quito, Ecuador, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Karen Toro

Con el paso de los días, el Gobierno ecuatoriano decidió fortalecer la campaña mediante la apertura de centros oficiales de acopio en universidades públicas y otras instituciones de educación superior. La medida fue coordinada por la Cancillería, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la Secretaría General de Comunicación, con el propósito de centralizar la recepción de ayuda y facilitar su posterior envío hacia Venezuela.

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Entre las instituciones que se incorporaron a la red figura la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), en Quito, donde estudiantes, docentes y personal administrativo comenzaron a recibir donaciones. También se habilitaron centros en la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Cuenca, la Universidad Técnica de Machala, la Universidad Técnica de Manabí, la Universidad Estatal Península de Santa Elena, la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí y la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, ampliando la cobertura de la campaña hacia varias provincias del país.

Los organizadores han solicitado que las donaciones se concentren en productos de primera necesidad. Entre los artículos prioritarios constan agua embotellada, alimentos no perecibles, leche de fórmula para niños, pañales, kits de higiene, mantas, ropa en buen estado, medicamentos básicos, insumos médicos, linternas, baterías y otros implementos que puedan ser utilizados por las familias afectadas o en los centros de atención temporal.

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Migrantes venezolanos reciben y clasifican alimentos, medicinas y suministros de ayuda humanitaria para ser enviados a las comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, en un centro de acopio en Quito, Ecuador, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Karen Toro

Antes de ser enviados, los productos son clasificados por voluntarios que verifican su estado, separan los insumos por categorías y preparan los cargamentos conforme a los requerimientos logísticos establecidos para el transporte. Este proceso busca facilitar la distribución de la ayuda una vez que llegue a Venezuela y garantizar que los productos puedan ser entregados de manera organizada en las zonas más afectadas.

La presidenta de la Cámara de Comercio Venezolano-Ecuatoriana, Carolina Brito, informó a medios locales que durante los primeros días de la campaña se logró reunir alrededor de cuatro toneladas de ayuda humanitaria. Explicó que el crecimiento de las donaciones obligó a reforzar la logística para coordinar el transporte y gestionar los permisos necesarios para movilizar los cargamentos.

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Un joven migrante venezolano organiza un inventario de suministros de ayuda humanitaria que llegan a un centro de acopio improvisado, mientras la comunidad prepara la ayuda para ser enviada a las comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, en Quito, Ecuador, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Karen Toro

De acuerdo con la organización, parte de la ayuda será enviada por vía aérea, mientras que otros insumos viajarán por carretera debido a las restricciones existentes para transportar determinados productos en vuelos comerciales. Los despachos se realizarán de forma escalonada conforme continúe ingresando ayuda desde los distintos centros de acopio habilitados en Ecuador.

La expansión de la campaña coincide con el incremento de la asistencia internacional destinada a Venezuela tras los terremotos registrados el 25 de junio. Equipos de rescate, organismos humanitarios y gobiernos de distintos países mantienen operaciones para atender a los damnificados, mientras las evaluaciones oficiales continúan determinando la magnitud de los daños y las necesidades de las comunidades afectadas.

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