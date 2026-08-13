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“Necesitan rating”: estos son los motivos por lo que Sheinbaum no le da derecho de réplica a la oposición en La Mañanera 

La presidenta recordó que Xóchitl Gálvez realizó su propia conferencia mañanera en la campaña electoral del 2024

Sheinbaum descartó dar dercho de réplica a políticos de oposición. | Presidencia
Sheinbaum descartó dar dercho de réplica a políticos de oposición. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la inciativa que presentó el Partido Acción Nacional (PAN) para tener derecho de réplica frente a información difundida por autoridades, principalmente la que se presente en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.

La mandataria propuso que en lugar de dar derecho de réplica en su conferencia mañanera, los partidos, funcionarios y legisladores de oposición abran sus propios espacios de diálogo, asegurando que cuentan con los recursos para hacerlo.

“Pues que den su conferencia de prensa. Ahí puede haber una buena réplica. (..) Ellos tienen acceso a los medios, tienen acceso a las redes. Son funcionarios públicos, porque pertenecer a la Cámara de Diputados, de Senadores o ser funcionario público de un partido político, pues utiliza recursos públicos. Al utilizar recursos públicos, pues eres un servidor público, un funcionario público.

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“Entonces, ellos tienen acceso, pues a las redes tiene acceso cualquier ciudadano y a los medios de comunicación, pues pueden convocarlos a través de sus fracciones”, dijo en Palacio Nacional.

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