Moisés Peñaloza se convierte en el habitante más votado en los nominados de La Casa de los Famosos 2026

Moisés fue el blanco de los habitantes de esta edición 2026. (Instagram)

Guardar

La tensión dentro del reality show más visto de la televisión hispana ha alcanzado su punto más alto. En una noche que quedará registrada por su polémica, Moisés Peñaloza se convirtió oficialmente en el participante que ha recibido la mayor cantidad de puntos en contra por parte de sus compañeros durante una gala de nominación en la historia de La Casa de los Famosos México.

El actor y modelo acumuló la abrumadora cifra de 27 puntos en contra en la tercera semana de la temporada 2026, una marca inédita que supera cualquier registro previo desde el inicio del formato en el país.

PUBLICIDAD

El resultado no solo refleja la fractura estratégica dentro del inmueble, sino también el aislamiento progresivo del participante frente al resto del grupo a raíz de sus polémicas palabras descubiertas en la pasada noche de cine.

¿Por qué Moisés Peñaloza es el blanco de la casa?

El histórico rechazo hacia Peñaloza no ocurrió de la noche a la mañana. La convivencia diaria ha puesto bajo la lupa las actitudes del actor, generando roces constantes con diversas personalidades del programa.

Entre los episodios que desencadenaron la molestia colectiva destacan su reacción emocional tras la salida de Fede Vigevani —momento que fue catalogado por algunos compañeros como una búsqueda de protagonismo—, así como señalamientos directos de victimización dentro del juego.

PUBLICIDAD

Durante la tercera gala de nominación, los habitantes pasaron uno a uno al confesionario para asignar sus votos. Figuras como Ernesto Laguardia, Luis Chaparro, Yahir, Flor Vigna, Masad Altamimi, Ese Pérez, Memo Schutz, Brianda Deyanara, Yanet García y Arantza Ruiz dirigieron sus proyectiles estratégicos hacia el modelo. Los argumentos variaron desde la percepción de un “juego individualista” hasta choques de personalidad y convivencia diaria.

La distancia respecto al segundo lugar de la noche fue abismal: mientras Moisés encabezó la lista con 27 unidades, Flor Vigna ocupó el segundo peldaño con 11 puntos y Luis Chaparro el tercero con 10, dejando en claro que la estrategia del grupo se enfocó de manera casi unánime en colocar al actor en la cuerda floja.

PUBLICIDAD

El actor ha tenido altercados con varios de sus compañeros.

El Top 5 de los habitantes más votados en la historia del reality

El sistema de nominación de La Casa de los Famosos México se basa en la repartición de puntos en el confesionario, donde la acumulación de votos en contra es el reflejo directo del desgaste en las relaciones internas o de las dinámicas de bando.

Con el hito marcado en esta edición, así queda el ranking histórico de los participantes que han recibido la mayor cantidad de puntos en contra por parte de sus propios compañeros durante una sola gala de nominación a lo largo de las cuatro temporadas del formato:

Moisés Peñaloza 2026 (4.ª Temporada) 27 puntos

Ximena Herrera 2026 (4.ª Temporada) 18 puntos

Yanet García 2026 (4.ª Temporada) 16 puntos

Flor Vigna 2026 (4.ª Temporada) 11 puntos

Luis Chaparro 2026 (4.ª Temporada) 10 puntos

Los registros más altos concentrados en una sola sesión de votación se han dado en la actual entrega debido a la redistribución de dinámicas e incrementos en los sistemas de asignación de puntos mediante beneficios y penalizaciones

PUBLICIDAD

El actor y modelo dio de qué hablar durante los últimos días, lo que lo puso en el ojo de los demás habitantes. (IG LCDLFM)

Todo queda en manos del público

A pesar del contundente rechazo mostrado por la casa, en este formato la última palabra no la tienen los habitantes, sino la audiencia. Estar en la placa de nominados con una cantidad récord de votos en contra no significa necesariamente la eliminación, ya que el público es el encargado de votar para salvar a sus participantes favoritos.

Moisés Peñaloza enfrenta ahora el reto de transformar la adversidad dentro de la casa en apoyo afuera. La incertidumbre sobre si la audiencia respaldará su permanencia o confirmará el veredicto de sus compañeros mantendrá la expectativa en lo más alto de cara a la próxima gala de eliminación.

PUBLICIDAD