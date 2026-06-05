América Latina

Dictaron prisión preventiva prisión para un alcalde de Ecuador y otros siete funcionarios públicos por supuesto lavado de activos

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, afirmó que con el dinero de “posible origen ilícito” se realizaron transferencias a un juez, a un empleado municipal y a personas con antecedentes penales

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Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, ubicada 182 kilómetros al norte de Quito (@vickovillacistenorio)
Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, ubicada 182 kilómetros al norte de Quito (@vickovillacistenorio)

Una jueza de Ecuador ordenó prisión preventiva para el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y siete funcionarios públicos, todos acusados de presunto lavado de activos, tras dos días de audiencia. La medida, dispuesta por la magistrada Silvana Velasco a pedido de la Fiscalía, afectó además a un juez y a seis funcionarios judiciales y municipales de la ciudad fronteriza con Colombia, según informó la Fiscalía.

Los ocho imputados fueron detenidos el miércoles durante un operativo que movilizó a 200 agentes policiales. El Ministerio Público sostiene que los arrestados realizaron operaciones financieras “inusuales e injustificadas” por al menos USD 15 millones, detectadas a través de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

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El abogado defensor de Villacís, Gustavo García, señaló ante la prensa: “Estamos frente a una actuación arbitraria de la Fiscalía”, y cuestionó la ausencia de documentos financieros sometidos a peritaje que sustenten la acusación. Durante su traslado a la unidad judicial, Villacís declaró: “Se trata de una injusticia más”.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que con el dinero de “posible origen ilícito” se realizaron transferencias a un juez, a una funcionaria municipal y a personas con antecedentes penales.

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Tras la decisión judicial, la Fiscalía dispone de 90 días para fundamentar un eventual pedido de juicio contra los implicados. Mientras tanto, el Concejo Municipal de Esmeraldas otorgó a Villacís una licencia de 44 días mientras se resuelve su situación legal.

Vicko Villacís, alcalde del Cantón Esmeraldas (@vickovillacistenorio)
Vicko Villacís, alcalde del Cantón Esmeraldas (@vickovillacistenorio)

Villacís asumió la alcaldía de Esmeraldas en 2023 por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora al gobierno y liderada por el expresidente Rafael Correa. Correa permanece prófugo tras ser condenado por corrupción.

Entre los detenidos junto al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, figuran Jorge Bolívar P.G., juez del Consejo de la Judicatura en el municipio de Nueva Loja (provincia de Sucumbíos), y el exjuez Kleber Andrés S.T. También fueron arrestados Luis Jheovanny R.T., señalado por presuntamente beneficiarse de dinero en efectivo resultante de una acción de protección empleada contra la empresa pública Petroecuador, y Juan Alberto L.C., abogado vinculado al mismo caso.

La lista de detenidos se completa con Diego Geovanny M.T., funcionario de la Unidad Judicial de la ciudad de Atacames (Esmeraldas); Carol Zuleyka L.H., funcionaria de una ONG y de la alcaldía de Esmeraldas; y Jonathan Geovanny M.B., funcionario también de la Unidad Judicial de Atacames.

Los ocho imputados fueron detenidos el miércoles durante un operativo que movilizó a 200 agentes policiales (Europa Press)
Los ocho imputados fueron detenidos el miércoles durante un operativo que movilizó a 200 agentes policiales (Europa Press)

Reimberg también vinculó a algunos de los detenidos con el incendio ocurrido en marzo en la refinería de Esmeraldas, la principal instalación petrolera de Ecuador. Ese siniestro obligó al país a incrementar las importaciones de diésel y naftas para cubrir la demanda interna.

“No fue ningún accidente, fue un acto que se cometió para afectar a los ecuatorianos por montos superiores a los cien millones de dólares”, aseguró Reimberg al referirse a los daños ocasionados por el incendio en la refinería. La investigación oficial continúa en curso para determinar la implicancia de los acusados en estos hechos.

La detención de Villacís se suma a la de otros alcaldes de la RC, como Aquiles Álvarez de Guayaquil y José Arroyo de Pujilí, ambos investigados por delitos distintos. El movimiento Revolución Ciudadana rechazó la acción contra Villacís en un comunicado y la definió como “persecución política” destinada a impedir la participación de sus candidatos en las próximas elecciones de alcaldes y prefectos previstas para noviembre.

(Con información de Associated Press y EFE)

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