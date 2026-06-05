Dictaron prisión preventiva prisión para un alcalde de Ecuador y otros siete funcionarios públicos por supuesto lavado de activos

Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, ubicada 182 kilómetros al norte de Quito (@vickovillacistenorio)

Una jueza de Ecuador ordenó prisión preventiva para el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y siete funcionarios públicos, todos acusados de presunto lavado de activos, tras dos días de audiencia. La medida, dispuesta por la magistrada Silvana Velasco a pedido de la Fiscalía, afectó además a un juez y a seis funcionarios judiciales y municipales de la ciudad fronteriza con Colombia, según informó la Fiscalía.

Los ocho imputados fueron detenidos el miércoles durante un operativo que movilizó a 200 agentes policiales. El Ministerio Público sostiene que los arrestados realizaron operaciones financieras “inusuales e injustificadas” por al menos USD 15 millones, detectadas a través de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

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El abogado defensor de Villacís, Gustavo García, señaló ante la prensa: “Estamos frente a una actuación arbitraria de la Fiscalía”, y cuestionó la ausencia de documentos financieros sometidos a peritaje que sustenten la acusación. Durante su traslado a la unidad judicial, Villacís declaró: “Se trata de una injusticia más”.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que con el dinero de “posible origen ilícito” se realizaron transferencias a un juez, a una funcionaria municipal y a personas con antecedentes penales.

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Tras la decisión judicial, la Fiscalía dispone de 90 días para fundamentar un eventual pedido de juicio contra los implicados. Mientras tanto, el Concejo Municipal de Esmeraldas otorgó a Villacís una licencia de 44 días mientras se resuelve su situación legal.

Vicko Villacís, alcalde del Cantón Esmeraldas (@vickovillacistenorio)

Villacís asumió la alcaldía de Esmeraldas en 2023 por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora al gobierno y liderada por el expresidente Rafael Correa. Correa permanece prófugo tras ser condenado por corrupción.

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Entre los detenidos junto al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, figuran Jorge Bolívar P.G., juez del Consejo de la Judicatura en el municipio de Nueva Loja (provincia de Sucumbíos), y el exjuez Kleber Andrés S.T. También fueron arrestados Luis Jheovanny R.T., señalado por presuntamente beneficiarse de dinero en efectivo resultante de una acción de protección empleada contra la empresa pública Petroecuador, y Juan Alberto L.C., abogado vinculado al mismo caso.

La lista de detenidos se completa con Diego Geovanny M.T., funcionario de la Unidad Judicial de la ciudad de Atacames (Esmeraldas); Carol Zuleyka L.H., funcionaria de una ONG y de la alcaldía de Esmeraldas; y Jonathan Geovanny M.B., funcionario también de la Unidad Judicial de Atacames.

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Los ocho imputados fueron detenidos el miércoles durante un operativo que movilizó a 200 agentes policiales (Europa Press)

Reimberg también vinculó a algunos de los detenidos con el incendio ocurrido en marzo en la refinería de Esmeraldas, la principal instalación petrolera de Ecuador. Ese siniestro obligó al país a incrementar las importaciones de diésel y naftas para cubrir la demanda interna.

“No fue ningún accidente, fue un acto que se cometió para afectar a los ecuatorianos por montos superiores a los cien millones de dólares”, aseguró Reimberg al referirse a los daños ocasionados por el incendio en la refinería. La investigación oficial continúa en curso para determinar la implicancia de los acusados en estos hechos.

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La detención de Villacís se suma a la de otros alcaldes de la RC, como Aquiles Álvarez de Guayaquil y José Arroyo de Pujilí, ambos investigados por delitos distintos. El movimiento Revolución Ciudadana rechazó la acción contra Villacís en un comunicado y la definió como “persecución política” destinada a impedir la participación de sus candidatos en las próximas elecciones de alcaldes y prefectos previstas para noviembre.

(Con información de Associated Press y EFE)