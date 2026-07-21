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Tom Holland y Zendaya desatan la locura en México durante el fan event de Spider-Man: Brand New Day

Los protagonistas de la nueva entrega de Spider-Man se reunieron con cientos de fans en el Parque Aztlán, donde agradecieron el cariño del público mexicano

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(Alexander Ortiz / Infobae México)
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A nueve días de su estreno en cines, Spider-Man: Brand New Day llegó a la Ciudad de México con un evento especial encabezado por Tom Holland, Zendaya y el director Destin Daniel Cretton.

El Parque Aztlán fue el escenario donde cientos de seguidores del héroe arácnido se dieron cita para recibir al elenco de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

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(Alexander Ortiz / Infobae México)
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Aunque la lluvia acompañó gran parte de la jornada, el entusiasmo de los asistentes no disminuyó. Desde las primeras horas del día, decenas de aficionados llegaron a las inmediaciones del parque con máscaras, trajes, playeras, figuras de colección, cómics, pósters y carteles dedicados al personaje, con la esperanza de conseguir un autógrafo o una fotografía con los protagonistas.

Tom Holland y Zendaya conviven con los fans mexicanos

(Alexander Ortiz / Infobae México)

El evento, cuyas entradas fueron distribuidas previamente mediante dinámicas y se agotaron en poco tiempo, reunió a cientos de seguidores alrededor del Parque Aztlán, ubicado en Chapultepec. A su llegada, Tom Holland, Zendaya y Destin Daniel Cretton recorrieron la alfombra azul entre aplausos, gritos y muestras de emoción de los asistentes.

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Los tres dedicaron varios minutos a convivir con el público, firmando autógrafos, tomándose fotografías y agradeciendo el recibimiento que tuvieron en territorio mexicano.

(Alexander Ortiz / Infobae México)

Posteriormente, el elenco subió a un escenario instalado frente a la rueda de la fortuna del parque, donde previamente se proyectó un avance exclusivo de Spider-Man: Brand New Day, acompañado por un recorrido de los momentos más representativos de la trilogía protagonizada por Holland.

El material recordó el desenlace de Spider-Man: No Way Home, cuando el hechizo de Doctor Strange borró la existencia de Peter Parker de la memoria de quienes lo conocían, situación que sirve como punto de partida para la nueva entrega, en la que Spider-Man continuará siendo uno de los héroes más importantes de Nueva York, aunque nadie recuerde quién está detrás de la máscara.

Desde 2021, Zendaya y Tom Holland mantienen una relación sentimental que comenzó durante las filmaciones de la franquicia de Spider-Man y que ha sido seguida de cerca por millones de aficionados.

“El Barrio de la Telaraña” y el cariño de México al elenco

(Alexander Ortiz / Infobae México)
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Como parte del evento, se emitió un video preparado por vecinos de la Colonia Federal, en la Ciudad de México, quienes dieron la bienvenida al elenco de la cinta. El material destacó la peculiar distribución de sus calles con forma de telaraña, motivo por el que el lugar fue presentado como “El Barrio de la Telaraña”.

Tras la proyección, los asistentes comenzaron a corear: “¡Tom, hermano, ya eres mexicano!”, mientras Holland, Zendaya y Destin Daniel Cretton respondían con sonrisas y agradecimientos por el recibimiento.

Después de poco más de una hora de convivencia con la prensa y los seguidores, los invitados se despidieron mostrando una bandera mexicana decorada con ilustraciones de Spider-Man.

Antes de abandonar el escenario, Tom dirigió unas palabras al público mexicano:

Los amo desde el fondo de mi corazón. Hacemos estas películas por ustedes, gracias por siempre recibirnos así”.

Spider-Man: Brand New Day, cuarta película en solitario del personaje interpretado por Tom Holland dentro del MCU, llegará a las salas de cine el próximo 29 de julio.

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