Rosa María Payá no descartó aspirar a la Presidencia de una Cuba democrática: “Quiero ser parte de este proceso de liberación”

La activista dejó abierta la puerta a una eventual candidatura

La activista cubana Rosa María Payá no descartó postularse a la Presidencia de Cuba en un escenario democrático, al tiempo que celebró que la Legislatura de Florida reconociera el "Acuerdo de Liberación“ como la alternativa legítima para una transición política en la isla. Las declaraciones las hizo en una entrevista con Telemundo 51 en el programa “Encuentro Virtual” con Gloria Ordaz.

Al ser consultada directamente sobre una eventual candidatura, Payá respondió: “Si mi nombre va a estar en esa lista será una decisión tomada en su debido tiempo”; al tiempo que acotó: “Lo que sí está decidido es que yo quiero ser parte de este proceso de liberación”.

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Rosa María Payá celebró que la Legislatura de Florida reconociera el "Acuerdo de Liberación“ (r.cubadecide.info)

La activista, líder de Cuba Decide y la coalición Pasos de Cambio, señaló que el impulso por el cambio no proviene únicamente del exilio, sino también desde el interior de la isla.

Según Payá, existe una demanda creciente de transformación política entre los cubanos dentro del país, quienes, a su juicio, están preparados para gestionar y liderar ese tránsito hacia un sistema democrático. “Ese equipo provisional para llevar a Cuba a elecciones libres está en crecimiento, y el exilio es parte”, afirmó.

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Las declaraciones se produjeron un día después de que legisladores de ambas cámaras de la Legislatura de Florida se reunieran en Tallahassee para respaldar formalmente el “Acuerdo de Liberación”. La conferencia de prensa fue encabezada por la senadora Alexis Calatayud y Payá, con la presencia de la senadora Ana María Rodríguez y figuras de la oposición cubana como Orlando Gutiérrez y José Daniel Ferrer.

Rosa María Payá junto a legisladores de Florida (r.cubadecide.info)

El “Acuerdo de Liberación” es un marco integral de transición desarrollado por líderes de la sociedad civil cubana, que establece una hoja de ruta para el tránsito de Cuba desde la dictadura hacia la democracia. El documento abarca la reconstrucción política, económica y social de la isla, con elecciones libres, justas y multipartidistas como etapa final.

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“Dar este paso vital reconociendo que una Cuba libre es de enorme importancia para el Estado de Florida, para los Estados Unidos y para el mundo es histórico”, declaró Payá durante el acto en Tallahassee. “Queremos ser muy claros: no puede haber estabilización bajo la represión en Cuba. Promovemos un plan de transición integral que concluirá con elecciones libres, justas y multipartidistas", detalló.

La senadora Calatayud explicó el alcance del respaldo legislativo: “Por primera vez, en casi 70 años, los grupos de la sociedad civil cubana que defienden una transición democrática dentro y fuera de Cuba se han unido en torno a un marco de planificación”.

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El senador Alexis Calatayud de Florida firmó una proclamación reconociendo el "Acuerdo de Liberación" como el camino hacia una Cuba libre y democrática (r.cubadecide.info)

La legisladora agregó que el acuerdo fue presentado y trabajado con el Departamento de Estado de Estados Unidos, y que está alineado con una administración dispuesta a tomar medidas concretas para apoyar su implementación. “Florida alberga al mayor número de exiliados cubanos en el mundo y debe liderar el apoyo al Acuerdo de Liberación”, sostuvo.

En un evento paralelo de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) en Washington sobre la transición en Cuba, el empresario Jorge Plasencia advirtió que no habrá inversión en la isla sin elecciones libres, al subrayar la necesidad de garantías democráticas para atraer capital y reconstruir la economía.

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