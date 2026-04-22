Julio César Jasso Ramírez, agresor de Teotihuacán, habría escrito varios libros: esto se sabe

Julio César Jasso Ramírez, señalado como agresor en Teotihuacán, habría publicado libros bajo seudónimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julio César Jasso Ramírez, señalado por autoridades como el responsable del ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán el 20 de abril, habría publicado varios libros bajo el seudónimo Vilhjálmur M. Marsson antes del atentado que dejó una turista canadiense fallecida y 13 heridos.

Si bien las autoridades no han confirmado oficialmente la autoría de estos textos, post en sus redes sociales afirman que al menos uno de éstos le pertenecía. A ello se suma que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) halló entre sus pertenencias libros, manuscritos y material gráfico relacionado con el ataque.

¿Qué se sabe de sus libros?

Al día siguiente del ataque, el periodista Carlos Jiménez difundió en redes sociales imágenes donde Jasso Ramírez aparece posando con varios libros. Los ejemplares llevan el nombre de autor Vilhjálmur M. Marsson, seudónimo con el que, de acuerdo con Jiménez, el propio Jasso Ramírez se habría atribuido la autoría.

Julio César Jasso Ramírez, agresor de Teotihuacán, posaba en redes con el libro que, decía, era de su autoría. (X/@c4jimenez)

A este mismo nombre se tienen registrados otros títulos que estaban a la venta en Amazon, entre los títulos identificados se encuentran “La empresa de Marte”, “Mars Ultor: Marte Vengador”, “Passio Venerea: Suplicio de Venus”, “Mons Albus: el Monte Blanco” e “Incensum Deorum: Perfume de los Dioses”.

Estas publicaciones abordan temas de mitología grecorromana, relatos épicos, la llegada del cristianismo, sociedades secretas y tienen referencias a la masonería.

Las portadas y descripciones de los libros mencionan a la editorial Sígild Bókasafn Mars, presentada como una institución germanoislandesa con sede en Rusia. Varios textos señalan que originalmente su circulación fue restringida a miembros de la masonería, aunque posteriormente se liberaron para el público en general.

El atacante de Teotihuacán habría escrito libros con un seudónimo y operado un sitio donde difundía sus textos; autoridades no han establecido relación con la agresión. (Capturas de pantalla)

“El autor recomienda su lectura únicamente para miembros de la Masonería, sin embargo, hemos puesto a libre circulación de la población en general esta obra en específico y las demás que derivan del mismo trabajo de su original en islandés…”, se lee.

En Amazon recomendaban explícitamente adquirir los libros en el sitio oficial de la editorial (sbmars.de) para garantizar mejor calidad y beneficios, y advertían que las versiones de Amazon podían tener calidad inferior.

El sitio web vinculado a la editorial dejó de estar disponible tras el ataque, pero su contenido permanece en el archivo digital Wayback Machine. Ahí se ofrecían audiolibros gratuitos, ensayos sobre antigüedad clásica y cultura popular, así como apartados polémicos sobre religión, historia y sociedad.

El atacante de Teotihuacán habría escrito libros con un seudónimo y operado un sitio donde difundía sus textos; autoridades no han establecido relación con la agresión. (Capturas de pantalla)

Llamaba la atención la presencia de apartados de divulgación polémica, donde se encontraban títulos como “Desmintiendo a Cristo y la Biblia”, “La torre de Babel nunca existió”, “Las familias de un solo hijo viven mejor” y “La felicidad es NO tener hijos”. También se incluían secciones enfocadas en historia y mitología europea, por ejemplo “Europa va a morir”, “La cuestión Atlante” y “El día que los soviéticos descubrieron la Atlántida”.

El portal disponía, además, de apartados para preguntas frecuentes, contacto y, aparentemente, una tienda en línea para la adquisición directa de las obras. Todo el sitio mostraba un enfoque en la exclusividad y la crítica a tradiciones religiosas y culturales occidentales.

Qué se sabe de Julio César Jasso Ramírez

Ente la información, ampliamente difundida, el fiscal mencionó que una de las hipótesis que se estudia es que se trató de un copycat. (Jesús Avilés / Infobae México)

Julio César Jasso Ramírez tenía 27 años y era originario de Morelos. Vivió en Tlapa de Comonfort, Guerrero, y su último domicilio registrado estaba en la colonia La Purísima, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Una credencial del INE con esa dirección fue hallada entre sus pertenencias, aunque versiones señalan que ya no residía ahí.

El agresor se trasladó desde Guerrero hacia el Valle de México días antes del ataque, utilizando servicios de transporte por aplicación para llegar a Teotihuacán. Se hospedó en hoteles cercanos durante al menos tres semanas previas al atentado. En la habitación de hotel, la Fiscalía estatal encontró dos cajas de balas marca Águila, una mochila táctica, libros, manuscritos y otros objetos personales.

El fiscal José Luis Cervantes informó que, según las investigaciones, Jasso Ramírez actuó solo en la planeación y ejecución del ataque, sin que existan indicios de colaboración externa. Las autoridades señalaron que presentaba un trastorno de personalidad y que tenía tendencia a imitar actos cometidos por otros en diferentes países, fenómeno conocido como “copycat”, en especial con la masacre de Columbine en Estados Unidos.

El ataque en Teotihuacán

Un hombre de aproximadamente 30 años realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando un saldo de una mujer muerta y varios turistas heridos. La víctima mortal era de origen canadiense. El agresor se suicido tras verse acorralado por los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional. En la zona del tiroteo se aseguro un arma, cartuchos y un cuchillo. FOTO: ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

La agresión tuvo lugar la mañana del lunes 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México. Según la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad, Jasso Ramírez planeó el atentado durante al menos tres semanas, realizando visitas previas y hospedándose en hoteles cercanos. El día del hecho, ingresó a la Pirámide de la Luna armado con una pistola revólver calibre .38 especial.

Aproximadamente a las 11:30 horas, abrió fuego contra los visitantes, privando de la vida a una mujer canadiense y lesionando a 13 personas, entre ellas ocho mujeres, tres hombres, un adolescente de trece años y un niño de seis años. Ocho personas ya fueron dadas de alta y cinco permanecen hospitalizadas, bajo seguimiento médico y con apoyo consular de sus respectivos países.

La Guardia Nacional logró herir al agresor en una pierna durante el operativo. Testigos y autoridades refieren que, tras verse acorralado, Jasso Ramírez se habría quitado la vida de un disparo. El arma, una pistola revólver calibre .38 especial con matrícula C90673, fue asegurada en el lugar.

Entre los objetos asegurados al agresor se encontraron una mochila táctica, un cuchillo, 52 cartuchos útiles calibre .38, literatura y manuscritos relacionados con hechos violentos, así como documentación personal y boletos de autobús.