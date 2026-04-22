El supuesto amorío entre Ángela Aguilar y Canelo Álvarez, según Javier Ceriani

Según Ceriani, el boxeador habría viajado en helicóptero para encontrarse con la cantante, organizando encuentros que se extendían por días y se mantenían en absoluto secreto.(Facebook Ángela Aguilar / Canelo Álvarez)

En plena polémica entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, surgieron versiones sobre posibles relaciones pasadas y ocultas de la cantante, entre las que destacó una supuesta relación con el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez. Los rumores indicaron que ambos habrían mantenido un romance en Houston a pesar de que él está casado con Fernanda Gómez.

La controversia creció después de que el periodista Javier Ceriani difundiera detalles inéditos sobre la presunta relación durante una transmisión en su canal de YouTube.

Ceriani aseguró que Pepe Aguilar habría colocado cámaras de seguridad en la casa familiar con el objetivo de vigilar a su hija. Según sus palabras: “Y el control era, habría puesto cámaras de seguridad en la casa para grabar a su hija con los, las personas que venían a tener relaciones íntimas y poder así controlar a su hija, pero también controlar a los hombres que entraban”. El periodista enfatizó que la vigilancia buscaba evitar filtraciones y proteger la imagen pública de la familia.

El periodista aseguró que Ángela Aguilar y Saúl “Canelo” Álvarez habrían sostenido una relación secreta en Houston. (Capturas de Youtube: DAZN)

Sobre el presunto romance con el boxeador mexicano, el presentrador añadió que Saúl Álvarez habría utilizado un helicóptero para llegar a la residencia donde se encontraba con Ángela Aguilar. De acuerdo con el testimonio divulgado, “supuestamente, él venía en helicóptero, se encontraban, pasaban uno o dos días juntos en el mismo lugar”. Los encuentros habrían tenido lugar en un departamento de Houston y, según Ceriani, ambos procuraban no dejar rastros de su relación debido a sus compromisos sentimentales previos.

Además, sostuvo que ambos habrían compartido viajes y eventos en los que la artista interpretó el himno nacional junto a él, lo que habría facilitado la convivencia por varios días.

Ceriani afirmó que el padre de Ángela habría instalado cámaras de seguridad para vigilar las visitas de la cantante y evitar filtraciones sobre su vida privada. (Instagram)

Según lo relatado por el epriodista, tanto Ángela Aguilar como el “Canelo” Álvarez actuaron con extrema discreción para mantener el supuesto romance en secreto. “Ella sabía dónde estaba parada porque él estaba casado. No, él no suele filtrar nada, superdiscreto, y ella tenía que ser discreta, aunque ella siempre es adicta a revelar a sus machos”, expresó el periodista. Remarcó que ambos llevaron una doble vida y que la joven artista se vio obligada a ocultar ese vínculo, al igual que el boxeador, por la repercusión mediática que ambos tienen.

Javier Ceriani concluyó que “tenían ambos una doble realidad. Ella tenía que ocultar este romance, él también. Él, por obvias razones, un hombre que tiene una fama mundial. Ella, obviamente, está en la mirilla del escándalo total”. El periodista también afirmó que existieron registros visuales de los encuentros, aunque no presentó pruebas directas ni fechas específicas para los supuestos hechos.