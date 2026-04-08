América Latina

Brasil creó un protocolo para investigar los crímenes contra los periodistas

La medida introduce directrices obligatorias para la actuación de los órganos policiales y judiciales en casos de violencia contra profesionales de la comunicación

Guardar
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Tuane Fernandes)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Tuane Fernandes)

El Gobierno de Brasil implementó un protocolo nacional para la investigación de crímenes contra periodistas, con el propósito de fortalecer la libertad de prensa y asegurar una respuesta más ágil y coordinada ante estos delitos.

La medida se oficializó a través de un decreto firmado en el Palacio presidencial de Planalto por los ministros de Justicia, Wellington César, y de la Secretaría de Comunicación Social, Sidônio Palmeira, en coincidencia con el Día del Periodista en Brasil.

El protocolo introduce directrices obligatorias para la actuación de los órganos policiales y judiciales en casos de violencia contra profesionales de la comunicación, incluyendo la adopción inmediata de medidas de protección para las víctimas y la prioridad en las investigaciones.

Según el Gobierno, la iniciativa pretende unificar procedimientos en todo el país, reducir la impunidad y garantizar la gravedad en el tratamiento de los crímenes contra periodistas, especialmente cuando estén vinculados al ejercicio profesional.

El ministro de Comunicación, Sidônio Palmeira (REUTERS/Ueslei Marcelino)
El ministro de Comunicación, Sidônio Palmeira (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El documento contempla también una coordinación entre las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público y la Justicia, así como la capacitación de agentes públicos para detectar posibles conexiones entre los ataques y la labor periodística de las víctimas.

Un comunicado de la Presidencia señala que el protocolo toma como referencia estándares internacionales de protección a la libertad de expresión y responde a recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

El ministro de Justicia sostuvo que los profesionales de la prensa cumplen una función esencial en la consolidación democrática y que la violencia contra ellos afecta tanto a las víctimas directas como al derecho de la sociedad a recibir información.

De acuerdo con el informe anual más reciente de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre violencia contra periodistas, aunque la situación en Brasil dejó de ser crítica y en 2025 solo se registró el asesinato de un comunicador, el país fue el segundo más peligroso de la región para los reporteros en la última década, con 30 muertes.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indicó que en Brasil persistió en 2025 “el preocupante panorama de acoso judicial” a los periodistas y calificó de “alarmante” la intimidación contra los profesionales de la información.

Temas Relacionados

Brasilperiodismolibertad de prensaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Cayó una banda que traficaba cigarrillos en Chile: un iraní era el jefe de seguridad

La policía decomisó un cargamento avaluado en más de USD 3,5 millones y trascendió que el ciudadano persa tenía formación militar en la guerrilla colombiana

Cayó una banda que traficaba cigarrillos en Chile: un iraní era el jefe de seguridad

El Salvador: tribunal de Santa Ana impone 285 años de prisión a cabecilla de la Mara Salvatrucha

Las sentencias representan una respuesta institucional a las actividades delictivas de estructuras pandilleriles que, por años, afectaron la seguridad en regiones del occidente de El Salvador

El Salvador: tribunal de Santa Ana impone 285 años de prisión a cabecilla de la Mara Salvatrucha

Brasil: una nueva encuesta arrojó un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en un escenario de balotaje

Se perfila una batalla reñida en octubre, con el aumento de la indecisión y factores económicos que condicionan la definición

Brasil: una nueva encuesta arrojó un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en un escenario de balotaje

El Gobierno de Kast acelera reforma que endurece penas a menores de edad que cometan delitos graves

El Ejecutivo le puso suma urgencia en el Congreso a una modificación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

El Gobierno de Kast acelera reforma que endurece penas a menores de edad que cometan delitos graves

Autoridades panameñas limitan a 10 toneladas el paso por el Puente de las Américas tras inspección técnica

La medida se adopta tras la explosión de tres camiones cisterna que obligó a cerrar la vía por casi 24 horas

Autoridades panameñas limitan a 10 toneladas el paso por el Puente de las Américas tras inspección técnica
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reportan falla en el avión del Club América: aterrizan de emergencia en Miami

Reportan falla en el avión del Club América: aterrizan de emergencia en Miami

Roberto Velasco comparece ante el Senado previo a su ratificación como canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Delfina Gómez Álvarez hace cambios en Secretaría de Educación del Edomex después de escándalo por ‘aviadores’

Asesinan a mujer trans en Pueblo Mágico de Morelos, investigan posible crimen de odio

En México se viven más años, pero no mejor: mujeres enfrentan al menos 11 años de su vida con problemas de salud

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Trump dice que ataques de Israel al Líbano no están incluidos en cese el fuego con Irán

La feria Art París indaga en la reparación con galerías de una veintena de países

(AMP2) Cuerpo celebra la tregua de Estados Unidos e Irán y espera que el Estrecho de Ormuz reabra cuanto antes

Afganistán habla de "discusiones integrales" con Pakistán tras su diálogo en China

El American Racing representará a Estados Unidos en la Copa América de vela

ENTRETENIMIENTO

Jennie Garth reveló su lucha con el alcohol, los abortos espontáneos y un divorcio que marcó su vida: “Mi luz se apagaba”

Jennie Garth reveló su lucha con el alcohol, los abortos espontáneos y un divorcio que marcó su vida: “Mi luz se apagaba”

Caso Matthew Perry: la “Reina de la ketamina” pidió disculpas antes de conocer su sentencia

Rowan Blanchard y Mattea Conforti explican la diferencia entre ‘Los Testamentos’ y ‘El cuento de la criada’: “Hay juventud e inocencia”

Dakota Johnson y Role Model: todo sobre el nuevo romance de la actriz

Heeseung no volverá a ENHYPEN: ahora será EVAN como solista