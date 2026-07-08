México

Tormenta negra llega a 5 estados de México este miércoles 8 de julio: estas serán las entidades afectadas con lluvia y granizo

En su reporte diario, el SMN precisa que se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de varios estados del país

Guardar
Google icon
Vista aérea de México y Centroamérica con nubes de tormenta y relámpagos sobre la tierra. Dos grandes huracanes se observan en los océanos adyacentes.
Vista aérea de México y Centroamérica mostrando un patrón climático severo con tormentas eléctricas y relámpagos sobre tierra, y dos grandes huracanes en los océanos circundantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas para este miércoles 8 de julio de 2026 en cinco estados, con acumulados de al menos 75 mm y picos de hasta 150 mm en 24 horas.

En el aviso, el organismo anticipa que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y probable caída de granizo.

El SMN señala que el escenario de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes se mantiene por la combinación de circulaciones ciclónicas y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de canales de baja presión, la onda tropical número 16 e inestabilidad atmosférica.

PUBLICIDAD

El pronóstico incluye al Valle de México y la península de Yucatán, con posible granizo en estados del noreste, centro y occidente.

En su reporte diario, el SMN precisa que se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de los siguientes estados:

  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco 
  • Veracruz

Cabe mencionar que a este tipo de episodios de precipitación intensa se les suele llamar “Tormenta Negra”, aunque no se trata de un término local.

PUBLICIDAD

En otros lugares se usa para referirse a tormentas de arena o asociadas a eventos volcánicos; sin embargo, en México suele usarse para referirse a precipitaciones intensas que pueden durar varios días y provocar inundaciones.

Mapa satelital con nubes y masas de tierra que muestra la costa de México, Estados Unidos y Centroamérica. Una zona naranja resalta con el texto 40%.
Un mapa satelital indica la ubicación de la tormenta tropical Elida y una probabilidad del 40% de intensificación en la costa del Pacífico de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico del tiempo en México para este miércoles 8 de julio de 2026

Este miércoles 8 de julio de 2026, México enfrenta un panorama climático de contrastes, con lluvias intensas en varias regiones y calor extremo en entidades del norte y noroeste.

Pronóstico general por estado

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Veracruz
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Hidalgo
  • Nayarit

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Zacatecas
  • Durango
  • Sinaloa
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tabasco

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Aguascalientes
  • Colima
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Campeche
  • Yucatán

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Quintana Roo

Temperaturas máximas

  • Más de 45 °C: Baja California, Sonora
  • 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua
  • 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Morelos

Vientos fuertes

  • Rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas
  • Rachas de 40 a 60 km/h: San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Campeche
  • Rachas de 30 a 50 km/h en varios estados del centro, sur y sureste

Condiciones en Ciudad de México

  • Cielo nublado, lluvias fuertes (25 a 50 mm)
  • Temperatura máxima de 23°C y mínima de 14°C
  • Ráfagas de viento de hasta 26 km/h
  • Probabilidad de lluvia: 56% durante el día, 69% en la noche
Imagen 7CJEKLVRMFFQ3GI6QIDBOOSQBA

Recomendaciones

  • Mantente informado a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional.
  • Toma precauciones ante lluvias intensas, posible caída de granizo y vientos fuertes, principalmente en el centro, sur y sureste del país.
  • Atención especial en el norte y noroeste por calor extremo.

<br>

Temas Relacionados

Tormenta Negralluviasclimagranizomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: FGR asegura que no cuenta con pruebas para proceder contra Rocha Moya

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este miércoles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: FGR asegura que no cuenta con pruebas para proceder contra Rocha Moya

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de julio: reportan accidente en la autopista México-Pirámides a la altura de Ecatepec

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de julio: reportan accidente en la autopista México-Pirámides a la altura de Ecatepec

Por qué las dominadas son el mejor ejercicio para fortalecer la espalda: se puede hacer desde casa

Este ejercicio se destaca por su efectividad, es superior a cualquier máquina del gimnasio

Por qué las dominadas son el mejor ejercicio para fortalecer la espalda: se puede hacer desde casa

La FGR asegura que no cuenta con pruebas para proceder contra Rocha Moya: investigación sigue en curso

La fiscalía admitió que todavía no reúne el umbral legal en México para actuar contra el gobernador con licencia de Sinaloa

La FGR asegura que no cuenta con pruebas para proceder contra Rocha Moya: investigación sigue en curso

Presidencia del Senado divide a Morena; ¿quiénes son los aspirantes?

Son dos los legisladores de Morena que buscan la presidencia del Senado de la República: Higinio Martínez y Óscar Catón Zetina

Presidencia del Senado divide a Morena; ¿quiénes son los aspirantes?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: FGR asegura que no cuenta con pruebas para proceder contra Rocha Moya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: FGR asegura que no cuenta con pruebas para proceder contra Rocha Moya

FGR acusa a Ken Salazar de violar tratados internacionales tras captura de El Mayo Zambada: estas serían las posibles sanciones

Caso Mayo Zambada: FGR pide información a EEUU sobre el secuestro del narcotraficante y alerta posibles violaciones a la soberanía

Operativo en zona departamental de Culiacán deja cuatro detenidos y un posible líder criminal abatido

Acribillaron a dos hombres en asentamiento irregular en Playa del Carmen: indagan presunto cobro de piso

ENTRETENIMIENTO

Pedro Sola se disculpa por comentario contra mascotas: “Siento una vergüenza horrible”

Pedro Sola se disculpa por comentario contra mascotas: “Siento una vergüenza horrible”

Paola Suárez revela que Karina Torres entró a La Casa de los Famosos México porque jugaron “piedra, papel o tijera”

Revelan a los nominados para el Premio Ariel 2026, “En el camino” lidera con varias categorías

YosStop revela el día que rechazó a Cristiano Ronaldo: “No me gusta”

“Lamentables”: así calificó Salinas Pliego los comentarios de Pedro Sola sobre los ‘perrhijos’

DEPORTES

Pachuca se despide del ecuatoriano Enner Valencia tras su participación en el Mundial 2026

Pachuca se despide del ecuatoriano Enner Valencia tras su participación en el Mundial 2026

Niño mexicano rompe en llanto tras cumplir el sueño de conocer a Isaac del Toro

Francia vs Marruecos: cuándo y dónde ver GRATIS en México el partido por los cuartos del Mundial 2026

YosStop revela el día que rechazó a Cristiano Ronaldo: “No me gusta”

Querétaro responde felicitación de Ronaldinho por su 76 años de historia: “La sonrisa del futbol”