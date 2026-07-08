Tormenta negra llega a 5 estados de México este miércoles 8 de julio: estas serán las entidades afectadas con lluvia y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas para este miércoles 8 de julio de 2026 en cinco estados, con acumulados de al menos 75 mm y picos de hasta 150 mm en 24 horas.
En el aviso, el organismo anticipa que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y probable caída de granizo.
El SMN señala que el escenario de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes se mantiene por la combinación de circulaciones ciclónicas y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de canales de baja presión, la onda tropical número 16 e inestabilidad atmosférica.
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El pronóstico incluye al Valle de México y la península de Yucatán, con posible granizo en estados del noreste, centro y occidente.
En su reporte diario, el SMN precisa que se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de los siguientes estados:
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Veracruz
Cabe mencionar que a este tipo de episodios de precipitación intensa se les suele llamar “Tormenta Negra”, aunque no se trata de un término local.
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En otros lugares se usa para referirse a tormentas de arena o asociadas a eventos volcánicos; sin embargo, en México suele usarse para referirse a precipitaciones intensas que pueden durar varios días y provocar inundaciones.
Pronóstico del tiempo en México para este miércoles 8 de julio de 2026
Este miércoles 8 de julio de 2026, México enfrenta un panorama climático de contrastes, con lluvias intensas en varias regiones y calor extremo en entidades del norte y noroeste.
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Pronóstico general por estado
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Veracruz
- Tlaxcala
- Puebla
- Hidalgo
- Nayarit
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Zacatecas
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Aguascalientes
- Colima
- Guanajuato
- Querétaro
- Campeche
- Yucatán
Chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Quintana Roo
Temperaturas máximas
- Más de 45 °C: Baja California, Sonora
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua
- 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Morelos
Vientos fuertes
- Rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas
- Rachas de 40 a 60 km/h: San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Campeche
- Rachas de 30 a 50 km/h en varios estados del centro, sur y sureste
Condiciones en Ciudad de México
- Cielo nublado, lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Temperatura máxima de 23°C y mínima de 14°C
- Ráfagas de viento de hasta 26 km/h
- Probabilidad de lluvia: 56% durante el día, 69% en la noche
Recomendaciones
- Mantente informado a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional.
- Toma precauciones ante lluvias intensas, posible caída de granizo y vientos fuertes, principalmente en el centro, sur y sureste del país.
- Atención especial en el norte y noroeste por calor extremo.
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