Tormenta negra llega a 5 estados de México este miércoles 8 de julio: estas serán las entidades afectadas con lluvia y granizo

Vista aérea de México y Centroamérica mostrando un patrón climático severo con tormentas eléctricas y relámpagos sobre tierra, y dos grandes huracanes en los océanos circundantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas para este miércoles 8 de julio de 2026 en cinco estados, con acumulados de al menos 75 mm y picos de hasta 150 mm en 24 horas.

En el aviso, el organismo anticipa que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y probable caída de granizo.

El SMN señala que el escenario de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes se mantiene por la combinación de circulaciones ciclónicas y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de canales de baja presión, la onda tropical número 16 e inestabilidad atmosférica.

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El pronóstico incluye al Valle de México y la península de Yucatán, con posible granizo en estados del noreste, centro y occidente.

En su reporte diario, el SMN precisa que se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de los siguientes estados:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Veracruz

Cabe mencionar que a este tipo de episodios de precipitación intensa se les suele llamar “Tormenta Negra”, aunque no se trata de un término local.

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En otros lugares se usa para referirse a tormentas de arena o asociadas a eventos volcánicos; sin embargo, en México suele usarse para referirse a precipitaciones intensas que pueden durar varios días y provocar inundaciones.

Un mapa satelital indica la ubicación de la tormenta tropical Elida y una probabilidad del 40% de intensificación en la costa del Pacífico de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico del tiempo en México para este miércoles 8 de julio de 2026

Este miércoles 8 de julio de 2026, México enfrenta un panorama climático de contrastes, con lluvias intensas en varias regiones y calor extremo en entidades del norte y noroeste.

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Pronóstico general por estado

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Veracruz

Tlaxcala

Puebla

Hidalgo

Nayarit

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Zacatecas

Durango

Sinaloa

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tamaulipas

San Luis Potosí

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Aguascalientes

Colima

Guanajuato

Querétaro

Campeche

Yucatán

Chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Quintana Roo

Temperaturas máximas

Más de 45 °C: Baja California, Sonora

40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua

35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo

30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Morelos

Vientos fuertes

Rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas

Rachas de 40 a 60 km/h: San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Campeche

Rachas de 30 a 50 km/h en varios estados del centro, sur y sureste

Condiciones en Ciudad de México

Cielo nublado, lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Temperatura máxima de 23°C y mínima de 14°C

Ráfagas de viento de hasta 26 km/h

Probabilidad de lluvia: 56% durante el día, 69% en la noche

Recomendaciones

Mantente informado a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional.

Toma precauciones ante lluvias intensas, posible caída de granizo y vientos fuertes, principalmente en el centro, sur y sureste del país.

Atención especial en el norte y noroeste por calor extremo.

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