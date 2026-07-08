Colombia

Canciller designado Omar Bula criticó la gestión anterior y el modelo de pasaportes del Gobierno Petro: “Desastre”

El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que una de sus prioridades será devolverle la credibilidad a los documentos

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El designado canciller afirmó que buscará, en su gestión, estabilizar la problemática de los pasaportes - crédito Prensa Abelardo de la Espriella - Colprensa
El designado canciller afirmó que buscará, en su gestión, estabilizar la problemática de los pasaportes - crédito Prensa Abelardo de la Espriella - Colprensa

Con la designación de Omar Bula Escobar como canciller de Colombia, ya son 13 los nombramientos anunciados por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, del gabinete que se instalará a partir del 7 de agosto de 2026.

“He designado a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores de la Patria Milagro. Un verdadero NUNCA, un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la diplomacia internacional, con experiencia en escenarios de guerra, misiones humanitarias y representación de nuestro país en distintos continentes (sic)”, fueron las palabras de De la Espriella para confirmar el nombramiento.

En una de sus primeras entrevistas tras la notificación del presidente electo, el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores refirió a uno de los asuntos más polémicos en los que estuvo involucrado el ministerio durante el Gobierno Petro: el modelo de producción de los pasaportes.

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Al respecto, Bula Escobar aseguró en el diálogo con Semana que, tras la guerra que libró el presidente Petro para que el Estado colombiano asumiera directamente la producción, existen problemas en la calidad de los nuevos pasaportes, fabricados por la Imprenta Nacional y que en su gestión buscará la solución al problema.

Rosa Villavicencio - Omar Bula
Ómar Bula, a partir del 7 de agosto - crédito Presidencia, ocupará el despacho de la canciller saliente, Rosa Villavicencio - suministrada a Infobae Colombia

El canciller designado alegó que tiene conocimiento de la serie de quejas de ciudadanos en el exterior y observaciones de autoridades migratorias internacionales sobre la calidad de los documentos.

“Esto es un desastre, lo que pasó en los últimos tiempos. Estamos averiguando, hay un equipo dedicado específicamente a eso, con mucho conocimiento de lo que ha pasado en los últimos años”.

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Según relató Bula, la revisión exhaustiva de los documentos por parte de funcionarios extranjeros no es un fenómeno nuevo, aunque en los últimos años la situación se ha agravado.

Recordó que durante sus viajes como diplomático, incluso portando identificaciones de organismos internacionales, su pasaporte colombiano era objeto de escrutinio adicional. Citó ejemplos de controles migratorios en Alemania, donde los funcionarios exigen el pasaporte colombiano incluso a diplomáticos acreditados para hacer la revisión“.

Imagen de Gustavo Petro hablando, con dos pasaportes colombianos (uno oficial, uno diplomático) en el fondo y el logo de Thomas Greg & Sons.
El presidente Gustavo Petro desató una batalla judicial y política contra la empresa Thomas Greg & Sons por la licitación de los pasaportes colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“En Alemania yo podía presentar mi pasaporte de Naciones Unidas y decían: ‘Esto no es nada, deme su pasaporte colombiano’. A ese punto llega”, dijo.

Por tanto, la investigación sobre la producción de pasaportes en la Imprenta Nacional se abrió luego de que migrantes reportaron irregularidades físicas, como la separación de la libreta y dudas sobre los estándares de seguridad del documento.

Bula denunció “poca transparencia” en el tema de los pasaportes

Ante la pregunta sobre el acuerdo vigente entre la Imprenta Nacional y proveedores internacionales, Bula confirmó que se está revisando el contrato, con énfasis en garantizar transparencia y calidad.

Esto ha sido muy poco transparente. Además de que dañaron el sistema, ha sido muy poco transparente. Tanto que le digo yo que no tengo toda la información a pesar de tener un equipo investigando la cosa”, aseguró el canciller designado durante la entrevista.

En ese sentido, el funcionario anunció que la estabilización del sistema de expedición de pasaportes podría tardar entre ocho y nueve meses, debido a la necesidad de realizar licitaciones y auditorías técnicas.

Las fallas en la expedición de pasaportes en Colombia volvieron a encender alertas en el servicio consular - crédito Presidencia
Las fallas en la expedición de pasaportes en Colombia volvieron a encender alertas en el servicio consular - crédito Presidencia

Confirmó que la solución a este problema será una prioridad en su gestión: “El daño que se le ha hecho a esa identidad nuestra en el exterior, ese es nuestro tesoro en el exterior, el pasaporte. Eso hay que solucionarlo y va a ser una prioridad”.

Bula reiteró su compromiso desde el momento en el que fue comunicado de su nombramiento “con la transparencia y la pronta resolución de las fallas” con el sistema de producción del documento de identidad de los colombianos por fuera del territorio nacional: “Inclusive, los llamé el primer día y les dije: ‘Yo quiero saber todo sobre los pasaportes’. Y ahora lo sé casi todo”, concluyó.

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