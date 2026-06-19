Paloma Valencia anunció demanda si el Congreso aprueba la Jurisdicción Agraria o el Ministerio de la Igualdad en sesiones extraordinarias

El Gobierno nacional anunció que convocará al Congreso a sesiones extras para intentar salvar los dos proyectos - crédito Andina, Luis Gaonzález/REUTERS y Ministerio de la Igualdad

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia advirtió que presentará acciones judiciales en caso de que el Gobierno nacional logre que el Congreso de la República apruebe los proyectos de ley relacionados con la Jurisdicción Agraria y el Ministerio de la Igualdad durante eventuales sesiones extraordinarias convocadas después del cierre de la actual legislatura.

La controversia surgió luego de que la Presidencia de la República anunciara su intención de citar al Congreso a sesiones extras con el propósito de intentar salvar ambas iniciativas legislativas, que no completaron su trámite dentro de los plazos previstos antes del 20 de junio, fecha en la que concluye el período legislativo.

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A través de un pronunciamiento público, Valencia se dirigió al presidente de la Cámara de Representantes y sostuvo que la convocatoria a sesiones extraordinarias no puede utilizarse para continuar la discusión de proyectos que ya habrían agotado los límites temporales establecidos por la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

“Julián López un proyecto de ley que está en trámite en su segunda legislatura no se puede discutir después del 20 de junio. La Corte fue bastante expresa en la Sentencia C-133/22. Ahí delimitó el alcance temporal de las legislaturas”, manifestó la congresista, quien también señaló que “las sesiones extras tienen límites constitucionales y uno de ellos son los términos de discusión de los proyectos”.

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La advertencia de una demanda

Valencia calificó como ilegal cualquier intento de continuar el trámite de estos proyectos después del 20 de junio - crédito @PalomaValenciaL/X

En su declaración, la senadora recordó decisiones judiciales previas relacionadas con proyectos impulsados por el Gobierno y aseguró que la observancia de los requisitos constitucionales es determinante para la validez de las leyes. “Por este tipo de errores es que tumbé el Ministerio de la Igualdad y tengo frenada la Pensional”, afirmó.

Valencia cuestionó además la posición del Ejecutivo frente a los procedimientos legislativos y sostuvo que cualquier aprobación de estas iniciativas en sesiones extraordinarias daría lugar a una nueva controversia jurídica. “Al Gobierno le molesta la Constitución y cree que el Congreso es su notario”, expresó.

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La legisladora agregó que, de concretarse la aprobación de cualquiera de los dos proyectos durante una convocatoria extraordinaria posterior al 20 de junio, acudirá de inmediato ante las instancias correspondientes. “Si se aprueba jurisdicción agraria o Ministerio de la Igualdad en extras, de inmediato lo demandaré y pediré suspensión provisional por ser manifiestamente contrario a la Constitución”, indicó.

La Jurisdicción Agraria completó las dos legislaturas permitidas sin culminar su trámite - crédito Imagen lustrativa Infobae

La senadora fundamentó su postura en la Sentencia C-133 de 2022 de la Corte Constitucional, decisión en la que el alto tribunal examinó los límites temporales del trámite legislativo.

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En el apartado 598 de la providencia, la Corte señaló que cuando la Constitución dispone que ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas, ello implica un límite temporal para el desarrollo de la actividad legislativa. Según el texto de la sentencia, “ninguna iniciativa podrá ser debatida y aprobada más allá del 20 de junio de la segunda legislatura prevista para su discusión”.

La decisión también precisó que las sesiones extraordinarias pueden utilizarse dentro del límite de las dos legislaturas, siempre que no exista una prohibición constitucional o legal específica. Sin embargo, reiteró que el plazo máximo continúa siendo el 20 de junio de la segunda legislatura.

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La congresista citó la Sentencia C-133 de 2022 de la Corte Constitucional para respaldar su posición - crédito @PalomaValenciaL/X

En el numeral 599, la Corte explicó que el uso de sesiones extraordinarias es válido únicamente mientras el proyecto permanezca dentro del término constitucional autorizado para su discusión y aprobación.

Por su parte, el numeral 600 cita el artículo 190 del Reglamento del Congreso, según el cual los proyectos ordinarios que no concluyan su trámite en una legislatura podrán continuar en la siguiente si ya fueron aprobados en primer debate, pero establece expresamente que “ningún proyecto será considerado en más de dos legislaturas”.

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