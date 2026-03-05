Daniel Noboa destacó apoyo de la DEA y Europol en operativo contra el narcotráfico: “Ecuador no luchará solo”

ARCHIVO. Daniel Noboa se refirió al apoyo a través de un video difundido en redes sociales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó el apoyo de agencias internacionales en un operativo contra el narcotráfico que permitió desarticular una red criminal vinculada con organizaciones locales y estructuras transnacionales, y aseguró que el país “no luchará solo” en su estrategia contra estas organizaciones.

La operación, ejecutada tras más de un año de investigación, contó con la cooperación de la Drug Enforcement Administration (DEA) y de Europol, según confirmó el mandatario en una declaración difundida la noche del 4 de marzo.

De acuerdo con el pronunciamiento presidencial, la investigación se extendió durante un año y ocho meses y culminó con la ejecución de 26 allanamientos simultáneos en varias ciudades del país. Los operativos se realizaron en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro y fueron ejecutados por la Policía Nacional del Ecuador con el apoyo de organismos internacionales especializados en la lucha contra el narcotráfico. Como resultado, 16 personas fueron detenidas y se incautaron cerca de un millón de dólares en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y armas vinculadas a las estructuras investigadas.

Según explicó el presidente, la operación permitió desarticular una red internacional de narcotráfico que mantenía vínculos con la organización criminal conocida como Los Lobos y evidenció la presencia de estructuras extranjeras en el país. En particular, mencionó que la investigación permitió documentar cómo grupos asociados con la denominada mafia albanesa lograron infiltrarse en empresas ecuatorianas para facilitar operaciones de lavado de dinero y logística para el tráfico de drogas.

El mandatario sostuvo que los resultados del operativo son parte de una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno para enfrentar a las organizaciones criminales. Durante su declaración, difundida en sus redes sociales, el presidente subrayó que la cooperación internacional ha sido clave para avanzar en investigaciones de alcance transnacional y reiteró que Ecuador mantiene alianzas operativas con distintas agencias de seguridad extranjeras. “En esta guerra tienen mi compromiso de que el Ecuador no luchará solo”, señaló.

El pronunciamiento presidencial se produce en un contexto regional marcado por el aumento de la violencia asociada al narcotráfico y por la presencia de organizaciones transnacionales que utilizan rutas marítimas y puertos de América Latina para el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa. Ecuador, debido a su ubicación geográfica y a su infraestructura portuaria, ha sido identificado en investigaciones internacionales como un punto relevante en esas rutas de tráfico.

El presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo una reunión con Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en el Palacio de Gobierno. Foto: Carlos Silva/Presidencia de la República.

En paralelo a las declaraciones del mandatario ecuatoriano, el United States Southern Command (Southcom) reiteró públicamente el respaldo de Washington a los esfuerzos regionales contra el narcotráfico y lo que denomina “narcoterrorismo”. En un mensaje difundido en redes sociales, el comandante del organismo, Francis L. Donovan, señaló que Estados Unidos trabaja activamente con países de América Latina y el Caribe para enfrentar estas amenazas.

El mensaje del Southcom destacó que las operaciones conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos contra organizaciones catalogadas como terroristas designadas son parte de los esfuerzos para garantizar la seguridad en el hemisferio occidental. Donovan afirmó que los ciudadanos de la región han experimentado de cerca las consecuencias de la violencia vinculada al narcotráfico y sostuvo que es momento de que los socios regionales adopten acciones decisivas contra estas redes.

El comandante Donovan, realizó una visita oficial a Quito el 1 y 2 de marzo, donde mantuvo reuniones con el presidente Daniel Noboa, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Delgado. Según el comunicado oficial del Comando Sur, el encuentro tuvo como objetivo “discutir la cooperación en seguridad y reafirmar el fuerte compromiso de Estados Unidos de apoyar los esfuerzos del país para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad regional”.

El Gobierno ecuatoriano ha señalado que continuará fortaleciendo las alianzas internacionales en materia de seguridad, mientras las autoridades mantienen operativos y procesos judiciales derivados de la investigación que llevó a los recientes allanamientos y detenciones..