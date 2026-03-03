El Comando Sur de Estados Unidos reafirmó en Quito el respaldo a Ecuador en la lucha contra el narcoterrorismo

El presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo una reunión con Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en el Palacio de Gobierno. Foto: Carlos Silva/Presidencia de la República.

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general de la Infantería de Marina Francis L. Donovan, realizó una visita oficial a Quito el 1 y 2 de marzo, donde mantuvo reuniones con el presidente Daniel Noboa, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Delgado. Según el comunicado oficial del Comando Sur, el encuentro tuvo como objetivo “discutir la cooperación en seguridad y reafirmar el fuerte compromiso de Estados Unidos de apoyar los esfuerzos del país para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad regional".

La visita, publicada el 2 de marzo por el U.S. Southern Command, se produce pocas semanas después de que Donovan asumiera el mando el 5 de febrero y constituye su segundo viaje a la región desde entonces, lo que, de acuerdo con el mismo documento, subraya el estatus de Ecuador como “socio regional clave en la lucha contra organizaciones narcoterroristas”. Durante las reuniones en Carondelet, el jefe militar estadounidense expresó agradecimiento por las contribuciones de Ecuador en el combate a carteles y redes de narcotráfico, y señaló que la forma más efectiva de enfrentar estas amenazas es mediante la responsabilidad compartida y la colaboración entre aliados regionales.

Por su parte, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó que en la cita también participó el comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur, contralmirante Mark A. Schafer, y que el diálogo bilateral se centró en profundizar la coordinación frente a amenazas transnacionales que afectan la estabilidad nacional y regional. El boletín oficial detalló que se revisaron líneas de coordinación técnica e institucional orientadas a reforzar la seguridad hemisférica y a enfrentar el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo, con un enfoque de trabajo conjunto que prioriza la protección de la ciudadanía y el fortalecimiento de las capacidades estatales, “en estricto respeto a la soberanía y a la normativa interna”.

La reunión se realizó en el Palacio de Carondelet. (Carlos Silva/Presidencia de Ecuador)

El Ejecutivo destacó además iniciativas conjuntas para reforzar controles, intercambio de información y coordinación operativa en aeropuertos y terminales portuarias, con el objetivo de identificar riesgos y prevenir actividades delictivas. Estas acciones se enmarcan en mecanismos de cooperación vigentes que incluyen asistencia técnica, capacitación, ejercicios combinados y operaciones de interdicción marítima bajo acuerdos bilaterales actualizados en los últimos años, incluidos instrumentos firmados y puestos en marcha desde 2023 para facilitar patrullajes coordinados, intercambio de inteligencia y presencia de personal estadounidense en actividades de apoyo logístico y entrenamiento.

En la práctica, la cooperación en seguridad entre Ecuador y Estados Unidos no es reciente ni exclusiva de la actual administración. Desde hace décadas, ambos países han mantenido esquemas de colaboración en materia antinarcóticos, interdicción marítima y control de rutas aéreas y fluviales utilizadas por organizaciones criminales. En distintos periodos de gobierno se han desarrollado operativos conjuntos que han permitido incautaciones de droga en alta mar, vigilancia aérea coordinada y fortalecimiento de capacidades institucionales.

La diferencia en el contexto actual radica en el aumento de la violencia asociada a redes de narcotráfico y a la declaratoria de conflicto armado interno emitida por el Gobierno ecuatoriano en 2024, lo que ha intensificado la prioridad política de la cooperación internacional en seguridad.

Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de los EE.UU.

El general Donovan afirmó que Ecuador es “uno de los socios más fuertes de Estados Unidos en la interrupción y desmantelamiento de organizaciones terroristas designadas en la región”, y sostuvo que la población ecuatoriana ha experimentado de primera mano los efectos de la violencia y la corrupción vinculadas al narcotráfico. Desde la perspectiva estadounidense, la colaboración con Ecuador contribuye tanto a la estabilidad regional como a la seguridad del propio territorio norteamericano, dado que gran parte de la droga que transita por puertos ecuatorianos tiene como destino final mercados en Norteamérica y Europa.

En paralelo, el Gobierno ecuatoriano subrayó que una relación comercial más sólida también puede aportar a la seguridad hemisférica al fomentar empleo formal e inversión productiva, factores que debilitan economías ilícitas. Este enfoque integra la seguridad con dimensiones económicas y migratorias, ámbitos que han sido parte de la agenda bilateral en los últimos años.