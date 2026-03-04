Operativo internacional contra red vinculada a la mafia albanesa y Los Lobos dejó 16 detenidos en Ecuador

Durante el operativo se decomisó un millón de dólares. (Fiscalía General)

La Policía Nacional de Ecuador ejecutó un operativo simultáneo en varias provincias del país que dejó al menos 16 detenidos y cerca de un millón de dólares incautados, como parte de una investigación internacional que apunta a desarticular una red de narcotráfico vinculada a la organización criminal ecuatoriana Los Lobos y a estructuras de la mafia albanesa.

La intervención, denominada “Operación Costa”, incluyó allanamientos en ciudades como Guayaquil, Machala, Quito y Milagro, y forma parte de una investigación que se desarrolló durante aproximadamente un año y ocho meses con apoyo de agencias internacionales.

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, la operación se ejecutó tras 26 allanamientos realizados en distintas localidades y permitió la captura de 16 personas presuntamente vinculadas con la estructura delictiva. Entre los detenidos figura el economista Jorge S. F., exconcejal de Machala y exasambleísta por el Partido Social Cristiano en 2012, señalado por las autoridades como presunto integrante de la red investigada por delincuencia organizada y narcotráfico.

Hubo 16 detenidos durante el operativo. (Fiscalía General)

Durante las intervenciones, las autoridades incautaron cerca de un millón de dólares en efectivo, vehículos considerados de alta gama, joyas, armas de fuego, teléfonos celulares y otros elementos que forman parte de los indicios del caso. Entre los objetos decomisados se contabilizan al menos 14 vehículos, 20 teléfonos móviles, dos armas largas y cuatro armas cortas, además de dinero en efectivo y joyas de oro.

Las autoridades ecuatorianas sostienen que la red desarticulada operaba como una estructura dedicada al envío de cocaína hacia Europa mediante la contaminación de contenedores en puertos del país. Según la investigación, la droga era ocultada dentro de cargamentos legítimos de exportación, especialmente en contenedores refrigerados utilizados para transportar frutas, que luego eran enviados a distintos destinos europeos.

El operativo fue coordinado con agencias internacionales, entre ellas la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), que aportaron información de inteligencia para identificar envíos sospechosos y rastrear las rutas utilizadas por la organización criminal. Esta cooperación permitió emitir alertas sobre contenedores contaminados con droga que tenían como destino puertos europeos, lo que facilitó inspecciones y decomisos en terminales de Países Bajos y operaciones policiales en Bélgica.

Las investigaciones también revelaron la colaboración entre la organización criminal ecuatoriana Los Lobos y una red internacional vinculada con la mafia albanesa. Según los reportes de las autoridades, integrantes de esta organización europea viajaban a Ecuador para coordinar y asegurar envíos de droga a gran escala hacia Europa. Una vez que los cargamentos llegaban al continente europeo, la cocaína era distribuida a través de una red logística que abarcaba varios países.

El operativo contó con la ayuda de agencias internacionales. (Fiscalía General)

Como parte de la misma investigación internacional, ocho personas más fueron detenidas en Europa durante operativos paralelos ejecutados en países como Bélgica y Países Bajos. Entre los arrestados figuran ciudadanos albaneses, neerlandeses y rumanos que presuntamente participaban en la logística de recepción y distribución de la droga en el continente europeo.

La investigación que condujo a estos operativos comenzó tras una intervención inicial en la provincia de El Oro, donde se incautó aproximadamente media tonelada de droga y se detuvo a tres ciudadanos ecuatorianos. A partir de ese procedimiento, las autoridades detectaron nexos con ciudadanos albaneses considerados objetivos prioritarios en investigaciones de narcotráfico en Europa, lo que derivó en la cooperación con organismos internacionales de seguridad.

Durante el proceso investigativo también se ejecutaron operaciones en Bélgica, Países Bajos y Ecuador que permitieron la incautación de aproximadamente 7,4 toneladas de droga vinculadas a esta red criminal. Estas acciones, según las autoridades, evidenciaron la existencia de una estructura jerarquizada con funciones definidas dentro del esquema de tráfico internacional de cocaína.

Las autoridades ecuatorianas sostienen que el operativo produjo una afectación económica estimada en alrededor de USD 346 millones a las economías criminales asociadas con esta red, resultado de las incautaciones de droga y bienes vinculados con las actividades ilícitas investigadas.