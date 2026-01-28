América Latina

El FMI visitará Honduras en febrero para evaluar opciones de financiamiento para proyectos del nuevo gobierno de Asfura

La delegación del organismo sostendrá también encuentros con líderes políticos, empresarios, funcionarios y representantes bancarios con el objetivo de discutir opciones de apoyo a programas gubernamentales presentados por la nueva administración

Nasry Asfura reacciona el día
Nasry Asfura reacciona el día de su ceremonia de juramentación como nuevo presidente de Honduras, afuera del edificio del Congreso, en Tegucigalpa, Honduras, el 27 de enero de 2026 (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará Honduras en febrero para analizar las opciones de financiación destinadas a proyectos estatales, según anunciaron este martes dos nuevos funcionarios del gobierno de Nasry Asfura, quien asumió la presidencia el martes.

El nuevo secretario de Finanzas, Emilio Hernández, informó que la delegación del FMI mantendrá reuniones en Tegucigalpa con el presidente Asfura, bancos, representantes del sector privado y autoridades estatales.

“Tendrán reuniones con nuestro presidente, los bancos, empresa privada y también habrá reunión con el Estado”, detalló el nuevo funcionario hondureño durante una comparecencia en Casa Presidencial.

En ese mismo acto, el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, explicó que el país recibirá “toda esa asistencia técnica” tanto del Tesoro de Estados Unidos como del FMI para avanzar hacia metas factibles en materia cambiaria y crediticia.

El titular de Finanzas también adelantó que la nueva administración buscará dialogar con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el propio FMI para definir los objetivos que debe cumplir el país con el fin de acceder a mayores apoyos presupuestarios en rubros como salud, infraestructura y carreteras, áreas prioritarias mencionadas por Asfura en su discurso de investidura.

Nasry Asfura pasó a ser
Nasry Asfura pasó a ser presidente de Honduras el martes 27 de enero de 2026

Asfura continúa completando su gabinete de ministros para el periodo 2026-2030, tras asumir el poder en una ceremonia sobria celebrada en el Parlamento hondureño, en reemplazo de Xiomara Castro. Al despedirse, Castro le deseó “suerte”, aunque no lo reconoció formalmente como nuevo mandatario.

Entre las primeras decisiones del nuevo gobierno hondureño se encuentra una reducción presupuestaria estimada en 15 mil millones de lempiras. Según explicó el secretario del Despacho Presidencial, Juan Carlos García, el objetivo de esta medida es redirigir fondos hacia los sectores de educación y salud, en línea con las prioridades establecidas por la administración de Nasry Asfura.

Tras la ceremonia de investidura celebrada en Tegucigalpa, García detalló que la Secretaría de Finanzas está evaluando actualmente el proceso de recorte presupuestario, encargándose de analizar el estado de las finanzas públicas antes de definir los ajustes específicos y la eventual redistribución de los recursos.

El nuevo presidente de Honduras,
El nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura, y Lissette del Cid caminan después de su ceremonia de juramentación (REUTERS/Fredy Rodriguez)

“Viene un recorte fuerte en función de algunas instituciones, para que los fondos sean destinados a los planes de trabajo que el presidente Asfura tiene en mente, especialmente en educación y salud”, indicó el funcionario.

Entre los principales desafíos que enfrenta el nuevo gobierno figuran la inseguridad, la salud, la educación, la pobreza, el desempleo, la baja inversión y la corrupción. Asfura, quien fue alcalde de Tegucigalpa entre 2014 y 2022, prometió no fallar a los hondureños, reducir el tamaño del Estado y optimizar los recursos públicos.

El tiempo empezó a correr. No podemos perder; tenemos que resolver los problemas de la gente”, sostuvo ante los legisladores y asistentes a su investidura.

(Con información de EFE)

