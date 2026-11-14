México

MC denuncia al PRIAN y Morena por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a 2027

La diputada Laura Ballesteros acusó a ambas fuerzas políticas de utilizar figuras de coordinación y representación que, afirmó, escapan a la fiscalización electoral

La solicitud plantea que el Gobierno de Querétaro informe de manera pública el número de árboles que podrían ser talados o intervenidos, así como los estudios técnicos que sustenten cada acción dentro de las áreas urbanas alcanzadas por el tren.
Laura Ballesteros denunció al PRIAN y Morena por presuntos actos anticipados de campaña en Querétaro
Guardar

Movimiento Ciudadano (MC) presentó denuncias contra el PRIAN y Morena por presuntos actos anticipados de campaña en Querétaro, uso indebido de recursos públicos y posible financiamiento ilícito, ante las actividades políticas que ambos bloques han impulsado rumbo a las elecciones de 2027, aseguró la diputada federal Laura Ballesteros Mancilla.

La legisladora y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MC cuestionó los mecanismos de organización política que utilizan las dos fuerzas para promover perfiles y posicionar posibles candidaturas, al considerar que recurren a figuras de coordinación y representación que no están contempladas en la legislación electoral.

PUBLICIDAD

En declaraciones en la Cámara de Diputados, Ballesteros señaló que esta situación representa un problema para la vigilancia de los recursos empleados en las actividades políticas, debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede monitorearlas bajo los mismos mecanismos de fiscalización que aplica a los procesos electorales formales.

Advirtió que la falta de regulación y supervisión podría abrir espacios para el ingreso de dinero de procedencia ilegal, así como para el uso de recursos públicos con fines de promoción política.

La diputada sostuvo que Morena ha recurrido a este tipo de esquemas desde el proceso interno de selección de sus llamados aspirantes a la candidatura presidencial, conocidos como las corcholatas, durante 2024, donde en la entidad Santiago Nieto, se perfila como futuro candidato de Morena.

PUBLICIDAD

En ese contexto, también se refirió a la posible candidatura del panista Luis Felipe Macías Olvera a la gubernatura de Querétaro y reiteró que Movimiento Ciudadano busca que las actividades de promoción política se desarrollen bajo reglas claras, sin ventajas indebidas para los partidos o sus aspirantes.

MC cuestiona investigación electoral de 2006

Por primera vez desde la Invasión Estadounidense de 1847, el presidente no tuvo la posibilidad de hacer la conmemoración en la Plaza de la Constitución
Las elecciones del 2006 provocaron cambios en la conmemoración del Grito de Independencia de ese año. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

Por otra parte, Laura Ballesteros criticó la intención de Morena de crear una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad para investigar un posible fraude electoral durante los comicios presidenciales de 2006.

La legisladora consideró que las declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien reconoció su intervención para favorecer a Felipe Calderón en aquella contienda, proporcionan argumentos al partido oficialista para retomar el tema y desviar la atención de los problemas políticos que enfrenta actualmente el país.

Desde su perspectiva, aunque los acontecimientos de aquella elección pueden ser objeto de revisión y discusión pública, la propuesta de Morena debe analizarse en el contexto político actual y no convertirse en un instrumento de confrontación partidista.

Pide proteger autonomía del INE ante renovación de presidencia

Dos personas con traje firman hojas en una carpeta sobre una mesa, junto a una urna transparente del Instituto Nacional Electoral.
Dos funcionarios revisan y firman documentación oficial junto a una urna sellada del Instituto Nacional Electoral de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los temas que generaron preocupación en la legisladora fue la situación del Instituto Nacional Electoral y el próximo proceso de renovación de su presidencia.

Ballesteros expresó inquietud ante las versiones relacionadas con la intervención de cuentas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, asunto que, consideró, debe observarse con atención por sus posibles implicaciones para la confianza en las instituciones electorales.

Ante este escenario, pidió evitar decisiones o acciones que puedan debilitar al organismo encargado de organizar los comicios y garantizar la legalidad de los procesos democráticos.

Asimismo, planteó que la próxima persona que encabece el INE debe contar con trayectoria profesional, experiencia y reconocimiento público, además de mantener independencia frente a los intereses de los partidos políticos y del gobierno.

La diputada también se refirió a los ajustes presupuestales del instituto y consideró que cualquier reducción de recursos debía acompañarse de una reconfiguración institucional que permita fortalecer su autonomía y mejorar su relación con la ciudadanía.

Sin embargo, advirtió que estos cambios no deben afectar los derechos laborales de las personas que trabajan en el organismo electoral, pues su experiencia y capacidad operativa resultan fundamentales para garantizar la organización de las elecciones.

Movimiento Ciudadano busca posicionarse rumbo a 2027

Finalmente, Laura Ballesteros afirmó que Movimiento Ciudadano pretende consolidarse como una alternativa política de cara a las elecciones de 2027, frente a las fuerzas tradicionales y los proyectos que actualmente disputan el escenario nacional.

Para ello, señaló que el partido buscará impulsar candidaturas con perfiles distintos, provenientes de las juventudes, las mujeres, la diversidad sexual, las organizaciones de la sociedad civil y los sectores dedicados a la defensa de los derechos humanos.

La intención, explicó, es ampliar la participación de grupos que históricamente han tenido menor representación en los espacios de decisión política y construir una oferta electoral que responda a las demandas de distintos sectores de la población.

Temas Relacionados

Movimiento CiudadanoPRIPANMorenaQuerétaroElecciones 2027mexico-noticiasPolítica MexicanaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Donovan Carrillo sorprende en Skate America: queda tercero y buscará una medalla este sábado

El patinador mexicano consiguió 86.49 puntos en el programa corto del Grand Prix Skate America

Donovan Carrillo sorprende en Skate America: queda tercero y buscará una medalla este sábado

Temblor hoy en México: reportan sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: reportan sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Reabren espacio aéreo de EEUU, pero continúan afectaciones en el AICM: más de 10 mil pasajeros afectados

Aunque Estados Unidos reabrió su espacio aéreo, las operaciones se restablecerán de manera gradual

Reabren espacio aéreo de EEUU, pero continúan afectaciones en el AICM: más de 10 mil pasajeros afectados

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 14 de noviembre: frente frío 5 provoca lluvias y bajas temperaturas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 14 de noviembre: frente frío 5 provoca lluvias y bajas temperaturas

Clima en Mazatlán: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 14 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Mazatlán: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 14 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por cantar narcocorridos: artista denuncia retención ilegal de la policía

Detienen concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por cantar narcocorridos: artista denuncia retención ilegal de la policía

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

Enrique Inzunza y Gámez Mendívil podrían ser los siguientes en recuperar cuentas bloqueadas por la UIF

EEUU va contra tres clanes del narco en Guatemala por sus nexos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Capturan en Nogales a Rossana Noemí “N”, mujer de 62 años requerida en Estados Unidos por tráfico de fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Karol G conquista el Estadio GNP de CDMX con su Tropitour: Thalía es la invitada especial

Karol G conquista el Estadio GNP de CDMX con su Tropitour: Thalía es la invitada especial

Detienen concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por cantar narcocorridos: artista denuncia retención ilegal de la policía

En medio de polémica por cancelación de concierto en Veracruz, Alejandra Guzmán sorprende caracterizada de su madre Silvia Pinal

Rosalía vuelve a agradecer a Paquita la del Barrio por ser la causante de la composición de La Perla

La millonada para la CDMX que dejarán los conciertos de Karol G en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

“No es necesario”: Rafa Márquez desata polémica al explicar por qué no convocó a Henry Martín

“No es necesario”: Rafa Márquez desata polémica al explicar por qué no convocó a Henry Martín

Donovan Carrillo sorprende en Skate America: queda tercero y buscará una medalla este sábado

Mientras Rafa Márquez y Erik Lira respaldan a Gilberto Mora, en Jamaica le lanzan amenaza: “Si es realmente tan bueno, sobrevivirá”

El avión se fue sin él: Marco Antonio “Gato” Ortiz pierde su vuelo y pone en vilo su llegada a Panamá

En medio de su batalla legal, Julio César Chávez Jr. recuerda el consejo de su padre que hoy lo ayuda entender los sacrificios del boxeo