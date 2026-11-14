MC denuncia al PRIAN y Morena por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a 2027

Laura Ballesteros denunció al PRIAN y Morena por presuntos actos anticipados de campaña en Querétaro

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Movimiento Ciudadano (MC) presentó denuncias contra el PRIAN y Morena por presuntos actos anticipados de campaña en Querétaro, uso indebido de recursos públicos y posible financiamiento ilícito, ante las actividades políticas que ambos bloques han impulsado rumbo a las elecciones de 2027, aseguró la diputada federal Laura Ballesteros Mancilla.

La legisladora y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MC cuestionó los mecanismos de organización política que utilizan las dos fuerzas para promover perfiles y posicionar posibles candidaturas, al considerar que recurren a figuras de coordinación y representación que no están contempladas en la legislación electoral.

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En declaraciones en la Cámara de Diputados, Ballesteros señaló que esta situación representa un problema para la vigilancia de los recursos empleados en las actividades políticas, debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede monitorearlas bajo los mismos mecanismos de fiscalización que aplica a los procesos electorales formales.

Advirtió que la falta de regulación y supervisión podría abrir espacios para el ingreso de dinero de procedencia ilegal, así como para el uso de recursos públicos con fines de promoción política.

La diputada sostuvo que Morena ha recurrido a este tipo de esquemas desde el proceso interno de selección de sus llamados aspirantes a la candidatura presidencial, conocidos como las corcholatas, durante 2024, donde en la entidad Santiago Nieto, se perfila como futuro candidato de Morena.

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En ese contexto, también se refirió a la posible candidatura del panista Luis Felipe Macías Olvera a la gubernatura de Querétaro y reiteró que Movimiento Ciudadano busca que las actividades de promoción política se desarrollen bajo reglas claras, sin ventajas indebidas para los partidos o sus aspirantes.

MC cuestiona investigación electoral de 2006

Las elecciones del 2006 provocaron cambios en la conmemoración del Grito de Independencia de ese año. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

Por otra parte, Laura Ballesteros criticó la intención de Morena de crear una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad para investigar un posible fraude electoral durante los comicios presidenciales de 2006.

La legisladora consideró que las declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien reconoció su intervención para favorecer a Felipe Calderón en aquella contienda, proporcionan argumentos al partido oficialista para retomar el tema y desviar la atención de los problemas políticos que enfrenta actualmente el país.

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Desde su perspectiva, aunque los acontecimientos de aquella elección pueden ser objeto de revisión y discusión pública, la propuesta de Morena debe analizarse en el contexto político actual y no convertirse en un instrumento de confrontación partidista.

Pide proteger autonomía del INE ante renovación de presidencia

Dos funcionarios revisan y firman documentación oficial junto a una urna sellada del Instituto Nacional Electoral de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los temas que generaron preocupación en la legisladora fue la situación del Instituto Nacional Electoral y el próximo proceso de renovación de su presidencia.

Ballesteros expresó inquietud ante las versiones relacionadas con la intervención de cuentas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, asunto que, consideró, debe observarse con atención por sus posibles implicaciones para la confianza en las instituciones electorales.

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Ante este escenario, pidió evitar decisiones o acciones que puedan debilitar al organismo encargado de organizar los comicios y garantizar la legalidad de los procesos democráticos.

Asimismo, planteó que la próxima persona que encabece el INE debe contar con trayectoria profesional, experiencia y reconocimiento público, además de mantener independencia frente a los intereses de los partidos políticos y del gobierno.

La diputada también se refirió a los ajustes presupuestales del instituto y consideró que cualquier reducción de recursos debía acompañarse de una reconfiguración institucional que permita fortalecer su autonomía y mejorar su relación con la ciudadanía.

Sin embargo, advirtió que estos cambios no deben afectar los derechos laborales de las personas que trabajan en el organismo electoral, pues su experiencia y capacidad operativa resultan fundamentales para garantizar la organización de las elecciones.

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Movimiento Ciudadano busca posicionarse rumbo a 2027

Finalmente, Laura Ballesteros afirmó que Movimiento Ciudadano pretende consolidarse como una alternativa política de cara a las elecciones de 2027, frente a las fuerzas tradicionales y los proyectos que actualmente disputan el escenario nacional.

Para ello, señaló que el partido buscará impulsar candidaturas con perfiles distintos, provenientes de las juventudes, las mujeres, la diversidad sexual, las organizaciones de la sociedad civil y los sectores dedicados a la defensa de los derechos humanos.

La intención, explicó, es ampliar la participación de grupos que históricamente han tenido menor representación en los espacios de decisión política y construir una oferta electoral que responda a las demandas de distintos sectores de la población.

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